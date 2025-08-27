NSND Trung Anh gây sốc khi bước ra khỏi 'vùng an toàn', hóa thân thành nhân vật bố chồng phản diện
GĐXH - NSND Trung Anh mới đây đã "làm mới" mình với vai diễn khác xa hoàn toàn với những nhân vật trước đây...
Sau thành công của nhiều vai diễn truyền hình, NSND Trung Anh trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh tâm linh - cổ trang Khế ước bán dâu. Nam diễn viên sẽ hóa thân thành ông Tri - một nhân vật được miêu tả là lạnh lùng, ám ảnh, đánh dấu một bước chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất của người nghệ sĩ gạo cội.
Dù đã nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2021, NSND Trung Anh (sinh năm 1961) vẫn là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án phim và công tác giảng dạy. Sự nghiệp của nam diễn viên ghi dấu ấn với khả năng biến hóa đa dạng, từ vai Lương Bổng trong Người Phán Xử, đại tá công an trong Đấu Trí, cho đến hình ảnh người cha khắc khổ trong Thương Ngày Nắng Về. Đặc biệt, vai ông Sơn trong Về nhà đi con đã trở thành một hình tượng đặc biệt trong lòng công chúng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của NSND Trung Anh trong vai ông Tri của Khế Ước Bán Dâu với một hình ảnh hoàn toàn trái ngược đang nhận được sự quan tâm lớn.
Chia sẻ về vai diễn mới, NSND Trung Anh cho biết sức hút lớn nhất đến từ chính sự gai góc và chiều sâu tâm lý của nhân vật. Nam diễn viên thẳng thắn: "Có thể trước đây tôi đã đóng nhiều dạng vai, nhưng với vai ông Tri trong Khế ước bán dâu, khi đọc kịch bản, tôi đã thực sự dựng tóc gáy. Đó là một người nhiều góc khuất và đầy ám ảnh. Chính những điều đó đã khơi gợi trong tôi, một người diễn viên, sự thích thú với những dạng vai đi ngược lại hình ảnh quen thuộc của mình".
Sức hấp dẫn của vai diễn không chỉ nằm ở sự mới mẻ của thể loại cổ trang - tâm linh, một lĩnh vực mà nam diễn viên chưa từng thử sức, mà còn ở thách thức mà nó đặt ra. "Khi đọc kịch bản, tôi thấy nó vừa hấp dẫn, vừa là một thách thức lớn. Kịch bản và nhân vật đều ổn, vậy thì không có lý do gì để mình từ chối", NSND Trung Anh nói.
Đối mặt với một thể loại phim và một dạng vai diễn lạ lẫm, NSND Trung Anh không dựa vào kinh nghiệm hay danh hiệu. Ngược lại, nam diễn viên đặt mình vào vị trí của một người đang học hỏi. "Tôi có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nhưng khi lần đầu làm dòng phim này thì tôi vẫn là một người học việc", nghệ sĩ gạo cội khiêm tốn chia sẻ.
Tâm thế đó đã thôi thúc NSND Trung Anh có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam diễn viên không chỉ phân tích kịch bản một mình mà còn chủ động làm việc sâu sát với ê-kíp. "Khi đọc kịch bản, tôi đã hỏi rất nhiều, không chỉ với đạo diễn Lê Văn Kiệt mà còn với cả biên kịch. Vì với dòng phim này, tôi còn khá bỡ ngỡ. Chúng tôi có những buổi làm việc riêng với đạo diễn và biên kịch để tôi có thể nắm lại đường dây tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn phát triển". Nam diễn viên cũng bày tỏ sự trân trọng khi được hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt. "Được làm việc với một đạo diễn dày dạn kinh nghiệm như vậy là một điều rất tốt cho diễn viên, đặc biệt là với một người đang 'học việc' như tôi ở thể loại này", NSND Trung Anh kể lại.
Để vai diễn ông Tri trở nên chân thật nhất, NSND Trung Anh đã áp dụng một phương pháp đặc biệt trong quá trình làm việc với các diễn viên trẻ như Hữu Vi, Lãnh Thanh: "Là một diễn viên lớn tuổi, khi gặp các bạn trẻ, tôi đã tỏ ra rất lạnh lùng. Thậm chí, tôi rất ít trao đổi với các bạn. Nhưng mọi hành động của tôi đều có lý do", NSND Trung Anh trải lòng.
Nam diễn viên giải thích thêm: "Trong kịch bản, nhân vật của tôi là một ông bố có nhiều góc khuất, xem con cái và con dâu chỉ như những công cụ để phục vụ cho khế ước của bản thân. Khoảng cách giữa ông Tri và các con là một khoảng cách không có tình người. Vì trong phim là như thế, nên ngoài đời tôi muốn giữ khoảng cách để các bạn có được cảm giác chân thật đó khi diễn".
Trong một số hình ảnh đã được tiết lộ của Khế ước bán dâu, NSND Trung Anh (vai ông Tri) xuất hiện với tạo hình cổ trang, nghiêm nghị. Từ ánh mắt đến cử chỉ, NSND Trung Anh thành công khắc họa một người đàn ông đứng đầu gia tộc giàu có, song, luôn rất lạnh lùng và có phần bí ẩn, hắc ám. Từ "ông bố quốc dân" đến hình tượng lạnh lùng, ám ảnh trong Khế ước bán dâu, NSND Trung Anh cho thấy sự dũng cảm khi bước ra khỏi vùng an toàn. Chính lựa chọn này đã khiến khán giả thêm kỳ vọng vào một vai diễn đột phá, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim tâm linh – cổ trang sắp ra mắt.
Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80Giải trí - 47 phút trước
GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 47 phút trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hátGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê DungXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra vềGiải trí - 15 giờ trước
Tập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...
35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạpGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.
Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.