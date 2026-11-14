NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc, phụ hồ, xe ôm đến Tiến sĩ và Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội

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GĐXH - Ở tuổi 52, NSND Tự Long có thêm một dấu mốc đặc biệt trong hành trình hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật: nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu. Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, anh từng trải qua không ít công việc để mưu sinh, từ thợ mộc, phụ hồ, lơ xe đến chạy xe ôm.

Sáng 14/11 tại Hà Nội, NSND Tự Long cùng 14 nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ năm 2026 do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức. Nam nghệ sĩ nhận học vị ở chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu, sau một thời gian dài vừa làm nghệ thuật, vừa nghiên cứu. Tiền Phong đưa tin.

NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc đến Tiến sĩ nghệ thuật Chèo - Ảnh 1.

Đây là thành quả được Tự Long theo đuổi trong nhiều năm. Trước đó, ngày 29/11/2025, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội”. Công trình được đánh giá có ý nghĩa thực tiễn đối với việc nghiên cứu và bảo tồn nghệ thuật chèo trong môi trường sân khấu quân đội.

NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc đến Tiến sĩ nghệ thuật Chèo - Ảnh 2.

Ngày nhận bằng, Tự Long có sự đồng hành của gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp thân thiết. Trong số những người có mặt chúc mừng nam nghệ sĩ có NSND Xuân Bắc - người bạn gắn bó với anh trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Từ những công việc mưu sinh đến sân khấu chèo

Ít ai biết trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình, Tự Long từng trải qua những ngày tháng khá vất vả.

NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc đến Tiến sĩ nghệ thuật Chèo - Ảnh 3.

Sinh năm 1974 tại Bắc Ninh trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh được tiếp xúc với chèo từ nhỏ. Cha là NSƯT Vũ Tự Lẫm, từng giữ chức Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh, còn mẹ là NSƯT Minh Phức. Ngôi sao cho hay.

Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của Tự Long không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh từng học ngành Mộc dân dụng tại Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh và làm nhiều công việc để kiếm sống như thợ mộc, phụ hồ, lơ xe, chạy xe ôm.

NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc đến Tiến sĩ nghệ thuật Chèo - Ảnh 4.

Sau thời gian tích góp tiền bạc, Tự Long quyết định thi vào khoa Chèo, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đây là bước ngoặt đưa anh đến với sân khấu chuyên nghiệp và mở ra hành trình gắn bó lâu dài với nghệ thuật chèo.

Năm 1999, anh gia nhập Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ. Bằng sự rèn luyện và nỗ lực, Tự Long dần khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn và giành được các huy chương tại những hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

NSND Tự Long và hành trình giữ lửa nghệ thuật truyền thống

Bên cạnh chèo, Tự Long được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình hài như Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Lối diễn tự nhiên, khả năng biến hóa cùng chất hài duyên dáng giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu mến trên truyền hình.

NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc đến Tiến sĩ nghệ thuật Chèo - Ảnh 5.

Những đóng góp trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật giúp Tự Long lần lượt được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.

Không dừng lại ở biểu diễn, nam nghệ sĩ còn đảm nhiệm công tác quản lý. Năm 2014, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Đến năm 2024, Tự Long trở thành Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc đến Tiến sĩ nghệ thuật Chèo - Ảnh 6.

Ở tuổi 52, việc hoàn thành chương trình nghiên cứu và nhận bằng Tiến sĩ tiếp tục đánh dấu một chặng đường mới của Tự Long. Từ những ngày làm nhiều nghề để mưu sinh đến khi đứng trên sân khấu lớn, đảm nhiệm vai trò quản lý và nghiên cứu nghệ thuật, hành trình của nam nghệ sĩ cho thấy sự bền bỉ với con đường mà anh đã lựa chọn từ hơn ba thập kỷ trước.

NSND Tự Long ở tuổi 52: Từ thợ mộc đến Tiến sĩ nghệ thuật Chèo - Ảnh 7.Sức khỏe Siu Black ra sao sau gần 1 năm chạy thận?

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