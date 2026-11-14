Hương Liên và chồng thiếu gia gây chú ý trong ngày đặc biệt

Diện cardigan như 'dâu hào môn' Hương Liên để hợp mùa thu Hà Nội GĐXH - Học cách phối đồ như Hương Liên với cardigan cho mùa thu Hà Nội. Các công thức phối hợp với chân váy, jeans và sơ mi sẽ giúp phái đẹp tỏa sáng.

Mới đây, Hương Liên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới bên ông xã Minh Trung. Đi kèm những khoảnh khắc tình cảm, cô viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Happy 1st wedding anniversary, my love" (tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới, tình yêu của em).

Trong loạt hình, Hương Liên diện chiếc váy trắng chất liệu mềm mại, trang điểm nhẹ nhàng, khoe vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch. Ông xã Minh Trung xuất hiện với trang phục tối màu, phong thái lịch lãm. Đáng chú ý, nếu trước đây chồng người đẹp khá kín tiếng, ít xuất hiện trước ống kính, thì lần này anh thoải mái thể hiện tình cảm với vợ.

Hương Liên và ông xã Minh Trung kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Qua loạt ảnh, Hương Liên cho thấy cuộc sống hôn nhân vẫn có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, còn ông xã Minh Trung cũng ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện bên vợ trước công chúng.

Ngay dưới bài đăng, nhiều sao Việt như: Á hậu Tú Anh, Kim Chi, NTK Lê Thanh Hòa,... để lại lời chúc cho cặp đôi. Đáng chú ý, khi một người quen nhận xét ông xã cô nay đã diễn trước ống kính tự nhiên hơn và gửi lời chúc mừng ngày kỷ niệm, nữ người mẫu hài hước đáp lại: "Sau 1 năm huấn luyện phải khác chứ ạ".

Câu trả lời dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy Minh Trung đã dần quen với việc xuất hiện trong những hình ảnh được vợ chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó, Hương Liên khá hạn chế đăng ảnh chung và tiết lộ về đời tư của chồng.

Hương Liên sinh năm 2002, từng là người mẫu ảnh và được biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023 thuộc đội HLV Vũ Thu Phương. Dù không tiến vào chung kết, Hương Liên vẫn gây chú ý nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và ngoại hình nổi bật.

Ông xã Hương Liên khá kín tiếng trên mạng xã hội, thường chỉ xuất hiện qua những chia sẻ của nữ người mẫu.

Tháng 6/2025, Hương Liên bất ngờ công khai hình ảnh lễ ăn hỏi. Ông xã cô là Lê Minh Trung, là thiếu gia trong một tập đoàn lớn, có đời sống riêng tư khá kín tiếng. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, cả hai quen nhau nhờ sự mai mối của chính mẹ chồng. Tháng 7/2025, Hương Liên chia sẻ hình ảnh đi đăng ký kết hôn và tháng 11, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Hà Nội.

Sau khi kết hôn, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa, chăm chút nhà cửa và đi du lịch cùng ông xã. Cuộc sống làm dâu trong gia đình có điều kiện của Hương Liên cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Cô từng tiết lộ được mẹ chồng yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt, đồng thời cho biết hai bên gia đình có sự vun vén để cặp đôi đến với nhau.



