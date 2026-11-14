Diễn viên phim 'Mưa đỏ' và lời hứa tiếp nối giấc mơ nghệ thuật còn dang dở của bố và chị gái

Nam chính 'Bò sữa bay' từng làm vũ công, pha chế cafe để nuôi đam mê nghệ thuật GĐXH - Nguyễn Hùng đang có sự nghiệp thăng hoa cả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, ít ai biết được rằng anh từng vất vả mưu sinh để theo đuổi nghệ thuật.

Từng là vận động viên đá cầu đội tuyển quốc gia, giành chức vô địch quốc gia trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật, Huy Tít có hành trình đến với điện ảnh khá đặc biệt. Từ dấu ấn trong bộ phim trăm tỷ "Mưa đỏ", "Phí Phông" đến vai diễn mới trong "Bò sữa bay", nam diễn viên dần được khán giả chú ý qua những màu sắc nhân vật khác nhau.

Thừa nhận bản thân không sở hữu ngoại hình điển trai theo hình mẫu nam thần, Huy Tít cho biết anh không muốn chạy theo những khuôn mẫu có sẵn mà lựa chọn xây dựng dấu ấn riêng bằng cá tính và khả năng biến hóa trong diễn xuất. Ngoài phim ảnh, anh còn duy trì công việc kinh doanh. Chia sẻ với Gia đình&xã hội, Huy Tít thẳng thắn nói về quan điểm làm nghề, áp lực sau thành công của Mưa đỏ và quyết tâm không để bản thân bị đóng khung trong một dạng vai.

Xin chào Huy Tít! Chúc mừng bạn và ê-kip phim "Bò sữa bay" đang nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Trong phim, bạn vào vai một chàng trai có tính cách nóng nảy, bộc trực nhưng bên trong lại rất tình cảm, luôn lo lắng cho gia đình và những người xung quanh. Bạn tiếp cận nhân vật này như thế nào để vừa thể hiện được sự gai góc, vừa không làm mất đi chiều sâu nội tâm?

- Tôi thấy Đức có khá nhiều điểm giống mình. Tính cách của nhân vật này tương đồng với tôi khoảng 80%, đặc biệt là ở sự nóng tính và cách thể hiện cảm xúc. Từ trước đến nay, tôi vốn là người khá nóng nảy, có chuyện gì thường thể hiện cảm xúc rất trực tiếp. Tuy nhiên, 20% khác biệt nằm ở cách xử lý vấn đề. Ngoài đời, tôi sẽ không lựa chọn những cách làm nguy hiểm như Đức. Nhân vật này bị đặt vào một hoàn cảnh khiến anh ta phải đưa ra những quyết định không thực sự tốt, nhưng trong suy nghĩ của Đức, đó lại là cách để giúp đỡ những người xung quanh, có tiền lo cho vợ con, anh em và bố mẹ.

Huy Tít trong phim "Bò sữa bay".

Về việc tiết chế để không bị diễn quá, tôi nghĩ nền tảng học tập cũng giúp mình rất nhiều. Tôi được đào tạo về sân khấu, kịch, sau đó có cơ hội tham gia truyền hình và điện ảnh. Mỗi loại hình đều có cách diễn khác nhau, đòi hỏi diễn viên phải hiểu rõ để điều chỉnh cách thể hiện.

Qua các dự án phim điện ảnh, khán giả có thể nhận thấy Huy Tít liên tục thay đổi về ngoại hình, tính cách và chất liệu nhân vật. Bạn có nguyên tắc nào khi lựa chọn vai diễn và xây dựng con đường nghệ thuật của mình?

- Tôi xác định mình không đi theo con đường quá an toàn, tức là chỉ cần có vai diễn, có cơ hội xuất hiện là nhận. Tôi muốn tìm một hướng đi riêng, có thể vẫn đảm nhận những vai quan trọng nhưng phải có màu sắc, cá tính và chất liệu khác biệt.

Tôi không muốn khán giả nhìn mình rồi nghĩ rằng diễn viên này chỉ có thể đóng một kiểu nhân vật. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện, mọi người có thể cảm nhận được một Huy Tít khác, một màu sắc khác. Có thể khán giả sẽ thấy vai này duyên dáng, vai kia thú vị, hoặc có một nhân vật khiến họ đặc biệt yêu thích.

Khi đọc kịch bản, tôi thường xem đó như một tấm gương để nhìn lại chính mình. Nếu mình thực sự tử tế, nghiêm túc và dành hết tâm huyết cho dự án thì những gì mình bỏ ra sẽ được phản ánh qua kết quả cuối cùng. Năng lượng mình đưa vào công việc như thế nào thì thành quả cũng sẽ phần nào trả lại đúng như vậy.

Huy Tít trong phim "Mưa đỏ" với lối diễn xuất chân thật, xúc động.

Có những vai diễn nằm trong khả năng, nhưng cũng có những vai vượt quá những gì tôi từng trải nghiệm. Với những vai khó, tôi phải học hỏi, trau dồi thêm. Còn với những vai đã có nền tảng, tôi lại phải suy nghĩ làm thế nào để thể hiện tốt hơn, tìm được những cách tiếp cận mới thay vì chỉ làm theo những gì mình đã biết.

Sau ba bộ phim có màu sắc khá khác nhau, bạn tự đánh giá sự phát triển của bản thân trong diễn xuất như thế nào? Có phải mỗi bộ phim sau đều phải tạo được dấu ấn lớn hơn bộ phim trước?

- Tôi nghĩ mình vẫn đang trong quá trình tăng tiến. Nếu nhìn lại, ở "Mưa đỏ", tôi có một màu sắc nhất định, đến "Phí Phông", tôi có thêm những trải nghiệm và thử thách khác, còn với Đức trong "Bò sữa bay", tôi lại có cơ hội thể hiện một khía cạnh mới. Nhưng tôi cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều điều có thể khai thác và làm tốt hơn.

Tôi may mắn khi ngay từ những bước đầu đã được tham gia một bộ phim có thành công rất lớn như "Mưa đỏ". Điều đó vừa là cơ hội, vừa khiến hành trình phía sau trở nên áp lực hơn nếu chỉ nhìn vào những con số doanh thu. Nếu bộ phim đầu tiên đã đạt doanh thu khoảng 700 tỷ đồng thì việc đặt mục tiêu phim sau phải vượt qua con số ấy là điều rất khó, nhất là khi mỗi tác phẩm có thể loại và mục đích nghệ thuật khác nhau.

Vì thế, tôi không đặt nặng chuyện phim sau phải thành công hơn phim trước về doanh thu. Điều tôi quan tâm là bản thân có tiến bộ về diễn xuất hay không, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng đảm nhận những dạng vai khó hơn hay không.

Những con số doanh thu, thành tích của các bộ phim trước là dấu mốc đáng nhớ, giúp tôi có thêm động lực và sự tự tin trên hành trình làm nghề. Nhưng sự phát triển quan trọng nhất vẫn phải đến từ chính bản thân mình. Tôi muốn sau mỗi dự án, mình lại hiểu nghề hơn, làm nghề tốt hơn và có thêm những trải nghiệm mới.

Bạn từng chia sẻ mình xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Điều gì khiến Huy Tít quyết định theo đuổi diễn xuất, trong khi trước đó con đường học tập và hoạt động của Huy lại gắn với thể thao?

- Gia đình tôi không có ai thực sự theo đuổi nghệ thuật đến cùng mặc dù bố và chị gái tôi đều từng học diễn xuất. Bố tôi là khóa 1 Trường Sân khấu – Điện ảnh, còn chị gái là khóa 35. Tuy nhiên, cả hai đều không làm nghề. Bố tôi thời đó không có nhiều cơ hội theo đuổi công việc này, còn chị gái thì lựa chọn một hướng đi khác.

Khi quyết định theo nghệ thuật, tôi từng nói với bố một câu rằng: Ngày xưa bố chưa làm được điều đó thì con sẽ làm cho nó thành công. Đó cũng là một lời khẳng định với bản thân rằng nếu đã lựa chọn thì tôi sẽ cố gắng đến cùng.

Huy Tít viết tiếp ước mơ của bố và chị gái.

Tôi vốn có tính cách khá quyết liệt khi đặt mục tiêu. Tôi nghĩ mình có một đặc điểm là khi đã thực sự tin vào điều gì và kiên định với lựa chọn ấy, tôi sẽ tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực. Việc theo đuổi diễn xuất cũng vậy. Tôi biết con đường này không dễ dàng, nhưng tôi tin vào khả năng và sự nỗ lực của bản thân.

Bạn đã có những vai diễn tạo được dấu ấn, nhưng phần lớn vẫn là vai phụ. Bạn có áp lực phải sớm đảm nhận vai chính để khẳng định tên tuổi không?

- Tôi không quá áp lực chuyện vai chính hay vai phụ. Với tôi, điều quan trọng là khi nhân vật xuất hiện, khán giả có muốn tiếp tục theo dõi hay không. Cô giáo của tôi từng nói một câu mà tôi nhớ mãi: Không có vai diễn nào là vai lớn hay vai nhỏ, quan trọng là mình làm nó như thế nào. Khi một diễn viên xuất hiện trên màn ảnh, điều cần thiết là phải khiến khán giả muốn nhìn mình, muốn biết nhân vật sẽ làm gì tiếp theo. Tất nhiên, nếu được đảm nhận vai chính thì tôi sẽ rất vui vì có nhiều đất diễn hơn, có cơ hội thể hiện nhân vật sâu hơn. Nhưng nếu nhìn nhận nghiêm túc, tôi cũng phải tự hỏi liệu mình đã đủ kinh nghiệm để gánh một vai chính hay chưa.

Tôi nghĩ mình cần đi từng bước. Những vai diễn hiện tại là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, để sau mỗi lần làm việc, mình hiểu rõ hơn cách xây dựng nhân vật và cách làm việc với ê-kíp. Nếu nhận ngay một vai chính quá nặng khi chưa đủ kinh nghiệm, tôi có thể không làm tốt. Vì vậy, tôi không muốn nóng vội.

Khi đã có lượng khán giả yêu mến nhất định sau những bộ phim gần đây, cuộc sống của bạn thay đổi thế nào?

- Tôi vẫn là tôi thôi! Tôi vẫn có thể ngồi trà đá, gặp gỡ mọi người, trò chuyện và chụp ảnh cùng khán giả như bình thường. Tôi không muốn xây dựng hình ảnh bản thân như một thần tượng hay một ngôi sao ở khoảng cách quá xa với mọi người. Tôi chỉ nghĩ mình là một người yêu nghệ thuật, được làm công việc mình yêu thích và may mắn nhận được tình cảm từ khán giả. Tôi rất trân trọng điều đó.

Tôi tin rằng những người xung quanh yêu quý mình không chỉ vì những vai diễn mà còn vì cách mình sống và năng lượng mình mang đến. Tôi luôn cố gắng lan tỏa những điều tích cực, đối xử chân thành với mọi người. Khi khán giả gặp tôi ngoài đời, tôi mong họ vẫn cảm nhận được một Huy Tít gần gũi, không khác quá nhiều so với những gì họ nhìn thấy trên màn ảnh.

Quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống và phát triển sự nghiệp có phải là bước ngoặt tiếp theo trong hành trình làm nghề của bạn?

- Tôi nghĩ mỗi bộ phim đều mang đến cho mình một dấu mốc khác nhau. Mưa đỏ là bước ngoặt giúp nhiều người biết đến tên tuổi Huy Tít. Phí Phông lại giúp khán giả nhìn thấy rằng tôi có thể đảm nhận những màu sắc nhân vật khác nhau, không bị giới hạn trong một dạng vai.

Huy Tít hiện tại là gương mặt nổi bật trong làng phim điện ảnh.

Sau những trải nghiệm ấy, tôi cảm thấy mình có thêm cơ hội để phát triển và cũng có thể chủ động hơn trong việc trao đổi với gia đình về định hướng tương lai. Tôi đặt vấn đề với bố mẹ về việc vào TP.HCM sinh sống, bởi tôi nhận thấy môi trường này có thể mang đến nhiều cơ hội hơn cho công việc và con đường nghệ thuật của mình. Tôi muốn bản thân có thêm không gian để trải nghiệm, gặp gỡ những người làm nghề và tiếp cận nhiều dự án mới. Tôi hy vọng những lựa chọn trong thời gian tới sẽ giúp mình tiếp tục phát triển, thử sức với những dạng vai khác biệt và mang đến cho khán giả một Huy Tít ngày càng trưởng thành hơn trong diễn xuất.

Cảm ơn diễn viên Huy Tít với những chia sẻ trên!

Huy Tít là gương mặt diễn viên trẻ có xuất phát điểm khá đặc biệt, từ vận động viên đá cầu chuyển sang điện ảnh. Thành công của Mưa đỏ giúp anh được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mở ra cơ hội để tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất.