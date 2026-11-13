Tin sao 13/11: Thúy Diễm hạnh phúc bên con gái nhỏ, Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ

Thứ sáu, 19:00 13/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên cô con gái nhỏ, trong khi đó Hoa hậu Emoura Phạm gây chú ý với nhan sắc quyến rũ, cuốn hút.

Hoa hậu Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ bên Diễn viên thúy Diễm hạnh phúc bên con gái - Ảnh 1.

Hoa hậu Emoura Phạm tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi đăng tải loạt ảnh khoe trọn sắc vóc xinh tươi, quyến rũ và đầy cuốn hút.

Hoa hậu Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ bên Diễn viên thúy Diễm hạnh phúc bên con gái - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc cháy hết mình trên sân khấu trong màn thể hiện ca khúc "Lời ong bướm".

Hoa hậu Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ bên Diễn viên thúy Diễm hạnh phúc bên con gái - Ảnh 3.

NSND Lan Hương (Bông) chia sẻ khoảnh khắc bồi hồi trong chuyến trở lại thăm nơi chị từng đặt chân tới từ nhiều năm trước.

Hoa hậu Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ bên Diễn viên thúy Diễm hạnh phúc bên con gái - Ảnh 4.

Diễn viên Thúy Diễm hạnh phúc viên mãn với hình ảnh cả gia đình đong đầy tình yêu thương bên cô con gái nhỏ.

Hoa hậu Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ bên Diễn viên thúy Diễm hạnh phúc bên con gái - Ảnh 5.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng trở lại phòng tập sau một thời gian dài vắng bóng vì lịch trình bận rộn.

Hoa hậu Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ bên Diễn viên thúy Diễm hạnh phúc bên con gái - Ảnh 6.

Châu Bùi ghi điểm với hình ảnh hăng say luyện tập, nỗ lực hết mình để vượt qua mọi thử thách trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Hoa hậu Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ bên Diễn viên thúy Diễm hạnh phúc bên con gái - Ảnh 7.

Trương Quỳnh Anh gây chú ý với loạt ảnh mới đầy ấn tượng, khoe vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ cùng nhan sắc "lão hóa ngược" đáng ngưỡng mộ.

(Ảnh: FB nhân vật)

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