Tin sao 13/11: Thúy Diễm hạnh phúc bên con gái nhỏ, Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên cô con gái nhỏ, trong khi đó Hoa hậu Emoura Phạm gây chú ý với nhan sắc quyến rũ, cuốn hút.
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