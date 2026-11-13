Tin sao 13/11: Thúy Diễm hạnh phúc bên con gái nhỏ, Emoura Phạm khoe sắc vóc quyến rũ

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc cháy hết mình trên sân khấu trong màn thể hiện ca khúc "Lời ong bướm".

NSND Lan Hương (Bông) chia sẻ khoảnh khắc bồi hồi trong chuyến trở lại thăm nơi chị từng đặt chân tới từ nhiều năm trước.

Châu Bùi ghi điểm với hình ảnh hăng say luyện tập, nỗ lực hết mình để vượt qua mọi thử thách trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Trương Quỳnh Anh gây chú ý với loạt ảnh mới đầy ấn tượng, khoe vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ cùng nhan sắc "lão hóa ngược" đáng ngưỡng mộ.

(Ảnh: FB nhân vật)

GĐXH - Siêu mẫu Thanh Hằng "đốn tim" cộng đồng mạng bằng loạt khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ tại một sự kiện, trong khi đó NSƯT Võ Hoài Nam khiến khán giả ngưỡng mộ khi anh chia sẻ những lời yêu thương chân thành tới bà xã sau nhiều năm bên nhau.