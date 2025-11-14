NSƯT Hoàng Hải 'thăng cấp' sau hơn 20 năm đóng Trung úy Minh 'Cảnh sát hình sự'
GĐXH - NSƯT Hoàng Hải sau hơn 20 năm đóng "Cảnh sát hình sự" với hàm Trung úy Công an, giờ trong phim mới anh lên hàm Đại tá.
Ngày 14/11, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã ra mắt bộ phim truyền hình dài tập "Tường lửa Tràng An".
Đây là phim truyền hình đầu tiên có nội dung đề cập đến những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao như tiền ảo và lừa đảo trên mạng.
Vượt ngoài khuôn khổ của một bộ phim truyền hình, dự án là nỗ lực của Công an Thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian số, giúp nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia môi trường mạng.
"Tường lửa Tràng An” đưa khán giả thâm nhập vào thế giới của tội phạm công nghệ cao, lật tẩy những cạm bẫy tinh vi đang được kẻ xấu giăng ra khắp không gian mạng. Bộ phim theo sát hành trình của lực lượng điều tra tinh nhuệ trong cuộc chiến không khoan nhượng bảo vệ người dân trên không gian số.
Với chất liệu được chắt lọc từ các chuyên án có thật do Công an TP. Hà Nội triệt phá trong năm 2024, tác phẩm mang đến góc nhìn chân thực và gai góc. Câu chuyện bắt đầu khi một gia đình tại Hà Nội, trong nỗ lực tìm lại số tiền bị mất trên sàn tiền ảo, đã vô tình dấn sâu vào một thế giới ngầm phức tạp và đầy rẫy hiểm nguy.
Phim có sự góp mặt của NSƯT Hoàng Hải trong vai Đại tá Hoàng, Trưởng phòng Điều tra hình sự PC02; NSƯT Trịnh Mai Nguyên, trong vai Thiếu tướng Bách, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có các diễn viên Doãn Quốc Đam, Nguyễn Thùy Anh, NSƯT Thanh Bình…
Khi chia sẻ về vai diễn trong phim, NSƯT Hoàng Hải chia sẻ: "Cách đây hơn 20 năm cũng vào vai Trung úy Minh - Đội phó 1 Đội hình sự trong series phim "Cảnh sát hình sự", giờ lên Đại tá trong phim này, chắc cùng phù hợp. Trùng hợp là vai Trung úy Minh cũng gà trống nuôi con, đến phim này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, vợ mất, có cô con gái. Sau khi được mời vào vai, cảm nhận là ngày xưa chưa có mạng, chưa có kỹ thuật số, người dân tò mò nên phim rất nổi tiếng. Ra đường là khán giả nhận ra, đi quay là mọi người chào đón, quý mến. Người diễn viên phải thể hiện ra được nhân vật dù đấy là chính diện hay phản diện nên nhiệm vụ chính trị, người nghệ sĩ hay diễn viên là phải khắc họa ra tính cách nhân vật".
NSƯT Hoàng Hải nói về vai diễn được thăng cấp lên hàm Đại tá trong phim "Tường lừa Tràng An". Clip: Đỗ Quyên
NSƯT Hoàng Hải còn tâm sự phim hình sự là thể loại khó nhất. Anh chia sẻ bản thân đã đóng hàng trăm phim rồi nhưng đây là đề tài rất "khoai". Theo nam nghệ sĩ, bên cạnh những cảnh hành động hay yếu tố nghiệp vụ thì thoại cũng phải rất chuẩn xác.
Về lịch chiếu của "Tường lửa Tràng An", bộ phim được phát sóng từ ngày 7/11/2025 trên các kênh H1, H2 và nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, với thời lượng dự kiến 45 tập.
