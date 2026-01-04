Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Ca khúc “Nỗi nhớ chơi vơi” do Ngọc Lê Ninh sáng tác, được ca sĩ trẻ Thương Thảo thể hiện. Đây là một tiếng lòng đầy thổn thức và day dứt về một tình yêu chưa rõ nét, có sự hoài nghi và mong chờ.

Lời bài hát mở đầu bằng sự mong ước và nỗi nhớ "chơi vơi". Tác giả sử dụng hình ảnh "bao mùa âm thầm trôi" để nhấn mạnh thời gian dài đằng đẵng của sự ngóng trông. Tâm điểm của bài hát nằm ở sự đối diện với sự im lặng đáng sợ từ đối phương: 'Thà rằng anh cứ nói mãi không bao giờ yêu em, còn hơn anh câm nín lặng cùng thinh không'. Cảm xúc cao trào đến từ những từ ngữ như "đau nát tim em" và "lệ rơi rơi hoen mi" khắc họa sâu sắc sự tổn thương của một người phụ nữ khi yêu hết mình nhưng chỉ nhận lại sự mơ hồ.

Ca sĩ Thương Thảo trong MV "Nỗi nhớ chơi vơi".

Một điểm ấn tượng của MV này là những bước Tango điêu luyện, vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển.

Thương Thảo - giọng ca sinh năm 1998, trưởng thành từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội, với chất giọng giàu cảm xúc, có độ rung và chiều sâu cần thiết để truyền tải sự "chơi vơi" trong tâm hồn. Cách cô nhấn nhá vào các từ "mập mờ", "dại khờ" tạo nên sức nặng cho thông điệp của bài hát này.

Một điểm ấn tượng của MV này là những bước Tango điêu luyện, vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển. Những động tác xoay người và những bước đi dứt khoát minh họa cho sự giằng xé trong nội tâm. Cùng với trang phục và phong cách biểu diễn của các vũ công góp phần tạo nên không gian âm nhạc hoài niệm, sang trọng và đầy tính nghệ thuật cho MV.

Với Ngọc Lê Ninh lần đầu phổ nhạc theo giai điệu Tango cho ca khúc “Nỗi nhớ chơi vơi” đã đánh dấu một bước trưởng thành của anh trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc.

Được biết, ngoài Thương Thảo, ca sĩ Lê Anh (Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam) và ca sĩ Huy Anh (Đại học Văn hóa nghệ thuật Trung ương) cũng thể hiện ấn tượng ca khúc này.

Tiến sĩ/Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh.

Ngọc Lê Ninh là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, đang công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từng nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học. Ông còn được biết đến với vai trò nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, đã xuất bản các tập thơ: Vỡ cùng hy vọng, Chưa thể đặt tên, Hạt mưa thầm.

Trong lĩnh vực âm nhạc, ông là thành viên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam và có nhiều ca khúc giàu hơi thở thời đại mà vẫn đậm đà truyền thống như: Sắc yêu thương, Nép vào thinh không, Mùa mất nhau, Hồn gió, Sóng yêu, Lạc hồn quê, Tình đất phù sa, Biển trời quê hương… Năm 2025, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng Bằng khen vì những đóng góp trong sự nghiệp phát triển âm nhạc.