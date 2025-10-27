NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'

Mới nhất
Thứ hai, 17:49 27/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã có phần thể hiện xuất sắc khi vào vai ông Sáu Sếu - một người cha hết lòng yêu thương con nhưng vẫn bị sốc khi biết sự thật chuyện hôn nhân của con trai.

NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố - Ảnh 1.NSƯT Hữu Châu: "Tôi nói thèm vịt lắm, 4, 5 đứa đi mua vịt luộc cho tôi"

"Tôi không bao giờ đánh lên mặt học trò vì cái mặt để chúng đi kiếm tiền" – NSƯT Hữu Châu nói.

Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” ra mắt trailer và poster chính thức, hé lộ mâu thuẫn tột độ của câu chuyện “cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó” xưa nhưng không cũ.

Khung cảnh miền Tây xanh mướt mắt cùng xóm Hai Cây Dzú không thiếu tiếng cười chiếm trọn sự chú ý trong nửa đầu official trailer, thông qua lời giới thiệu của ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai). Ông là chủ quán cà phê của xóm mà như nhận xét của ông là “nhỏ xíu mà toàn nhân vật chấn động”. Quán cà phê của ông là nơi tụ tập ưa thích của mọi người trong xóm, không chỉ vì những ly cà phê thơm nức mũi, mà còn là để bà Hai Hành (NSND Hồng Vân thủ vai) - người yêu cũ ông Sáu từ mấy chục năm trước trổ tài làm mai, nơi hai đứa Tí và Mèo siêng năng ham học hay thằng Khang “khùng” (Đình Khang thủ vai) ghé chơi mỗi ngày, hay vợ chồng Tám Tèo (Trần Kim Hải thủ vai) nhờ ông phân xử mỗi lần cãi nhau. Sức sống của cả xóm như tập trung tại quán cà phê nhỏ nhắn mà gọn gàng.

NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố - Ảnh 2.

NSƯT Hữu Châu vào vai ông Sáu Sếu.

Mà sức sống của ông Sáu Sếu lại dựa vào niềm tự hào dành cho đứa con trai duy nhất của mình là Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai). Vợ mất sớm, ông Sáu một mình nuôi con ăn học nên người, ông tự hào vì nuôi được thằng Út học Đại học rồi làm kỹ sư ở tận trên thành phố. Có lẽ, chỉ còn một chuyện thành gia lập thất cho Út nữa thôi là ông mãn nguyện.

Chính vì vậy mà trong đám giỗ mẹ, Út Tửng hoảng hồn vì không khác gì đám coi mắt dành riêng cho anh với đủ đối tượng “trời ơi đất hỡi”. Những chiếc tráp cưới chứa đựng hạnh phúc nay trở thành màn “trap cưới” lịch sử: cha anh tự ý quyết định tổ chức lễ xem mắt mà anh chẳng hay biết gì, với câu nói quen thuộc mà bất kỳ đứa con nào cũng từng nghe qua: “Cha chỉ muốn tốt cho con mà thôi”. 

NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố - Ảnh 3.

NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân.

Đặc biệt, dường như ông Sáu còn một nỗi niềm riêng đằng sau việc ép con lấy vợ cho bằng được. Ông tâm sự trước mộ người vợ quá cố, tiết lộ một bí mật: “Bệnh của tui chắc cũng theo bà sớm thôi”. Giọng hát da diết của Quốc Thiên vang lên như miết vào lòng khán giả những tâm sự mãi chẳng được mở lời của ông Sáu Sếu, cũng là tính cách thường thấy của các bậc cha mẹ, luôn giấu mọi khó khăn để con cái đỡ lo, mà nào hay chỉ càng tạo thêm khoảng cách giữa hai thế hệ.

Trailer “Cưới vợ cho cha” đem đến những cung bậc cảm xúc đa dạng, vừa hài hước, gần gũi ấm áp với khung cảnh miền Tây tuyệt đẹp và tình cảm ấm áp như người nhà của xóm nhà lá, lại khó chịu và bí bách trước “cuộc chiến” cưới vợ giữa hai cha con. Dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm hứa hẹn đem miền Tây hào sảng lên màn ảnh rộng thật sống động, cùng câu chuyện chạm đến trái tim như một cầu nối giữa hai thế hệ, để từng người tìm thấy tiếng lòng của mình và thấu hiểu hơn cho đối phương. Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 21/11/2025 trên toàn quốc.


Đỗ Quyên
