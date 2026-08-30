NSƯT Lê Vi và quan điểm về hôn nhân: 'Tôi luôn coi trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp được bền vững'

NSƯT Lê Vi ở tuổi U60 dung nhan có khiến nhiều người bất ngờ? GĐXH - Mới đây, NSƯT Lê Vi chia sẻ trên trang cá nhân niềm vui nho nhỏ khi dù đã ở tuổi U60, chị vẫn được cháu của bạn gọi là “cô”. Từ câu chuyện của nữ nghệ sĩ, khán giả cũng tò mò về nhan sắc của chị ở tuổi trung niên.

Tôn trọng lựa chọn của con nhưng đề cao giá trị truyền thống

Mới đây, NSƯT Lê Vi chia sẻ niềm vui khi con trai đưa bạn gái về Việt Nam thăm bà ngoại. Nữ nghệ sĩ cho biết, dù các con còn trẻ nhưng đã có suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm và định hướng tương lai khiến chị cảm thấy vui mừng.

3 con trai, gái của NSƯT Lê Vi.

Theo NSƯT Lê Vi, nếu các con hoàn thành việc học, có công việc ổn định thì khoảng 25-26 tuổi cũng là thời điểm không quá sớm để nghĩ đến chuyện kết hôn. Điều chị quan tâm không nằm ở việc con kết hôn sớm hay muộn mà là sự nghiêm túc, chín chắn và trách nhiệm trong mối quan hệ.

"Tôi thấy tuy còn rất trẻ nhưng các con suy nghĩ nghiêm túc trong quan hệ tình cảm và đã biết dự định kế hoạch cho tương lai lâu dài một cách chín chắn nên tôi rất mừng. Thực ra nếu học xong và tìm được một công việc ổn định thì đến lúc đó cũng đã khoảng 25, 26 tuổi rồi nên cũng là thông thường thôi", NSƯT Lê Vi chia sẻ.

NSƯT Lê Vi và 2 con gái.

Khi con trai có ý định tiến tới hôn nhân, nữ nghệ sĩ không áp đặt mà chủ yếu đưa ra lời khuyên dựa trên quan niệm gia đình mà chị luôn trân trọng. NSƯT Lê Vi cho biết chị mong các con giữ gìn những chuẩn mực truyền thống trong chuyện hôn nhân.

"Tôi chỉ khuyên các con đừng nên có con trước khi cưới như thế mới thuận theo văn hóa truyền thống, mới thuận theo ý trời", chị nói.Theo nữ nghệ sĩ, sự thay đổi trong quan niệm sống của giới trẻ hiện nay chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Chị cho rằng quá trình hội nhập giúp người trẻ tiếp cận nhiều điều mới mẻ, nhưng đồng thời cũng khiến một số quan niệm về lối sống thay đổi.

"Từ khi đất nước mở cửa ra thế giới, ngoài những điều tốt thì cũng mang theo cả những thứ như quan niệm ‘chủ nghĩa cá nhân’. Điều đó đã ảnh hưởng rất mạnh đến nhận thức của giới trẻ, họ cho rằng đó mới là lối sống văn minh nên càng ngày càng theo xu hướng đó", NSƯT Lê Vi bày tỏ.

NSƯT Lê Vi và chồng.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, NSƯT Lê Vi đính chính thông tin cho rằng chị kết hôn ở tuổi 36. Nữ nghệ sĩ cho biết thực tế chị kết hôn khi 27 tuổi.

Theo NSƯT Lê Vi, khác biệt quốc tịch chưa bao giờ là rào cản lớn trong cuộc hôn nhân của chị. Từ khi yêu nhau, chị không đặt nặng chuyện chồng là người Pháp mà coi cả hai trước hết là những người đến với nhau bằng tình cảm chân thành.

"Từ yêu tôi đã không coi anh là người Pháp bởi chúng tôi xuất phát từ tình yêu trong sáng, mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên. Hơn 30 năm hôn nhân, chúng tôi sống cùng nhau và hiểu về nhau", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Điều khiến NSƯT Lê Vi cảm thấy hạnh phúc là sự đồng điệu giữa chị và gia đình chồng. Theo chị, sự khác biệt về văn hóa, quốc tịch không quan trọng bằng những giá trị chung mà hai bên cùng coi trọng.

"Điều khiến tôi luôn hạnh phúc chính là sự yêu thương, đồng điệu của bố mẹ chồng. Sự đồng điệu đó chính là đạo đức, là quan điểm sống về truyền thống gia đình", chị nói.

NSƯT Lê Vi giữ trọn hồn cốt Việt Nam khi sang Pháp sinh sống.

NSƯT Lê Vi cho biết gia đình chị và gia đình chồng đều coi trọng hôn nhân, đồng thời có ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ. "Tôi và cả gia đình chồng tôi luôn coi trọng hôn nhân, coi trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp được nối dài", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Giữ "hồn cốt người Việt" trong gia đình chồng Tây

Một trong những điều NSƯT Lê Vi tự hào sau hơn 30 năm sống cùng gia đình chồng là chị vẫn giữ được những nét văn hóa Việt trong cuộc sống gia đình.

Nữ nghệ sĩ cho rằng khi bước vào một gia đình khác văn hóa, chị không từ bỏ những giá trị đã được vun đắp từ quê hương, gia đình mà mang theo những điều tốt đẹp của người Việt để gìn giữ trong cuộc sống mới.

"Về bản thân tôi, khi sống ở gia đình chồng, tôi mang theo những giá trị tốt đẹp của người Việt, hồn cốt của người Việt. Tức là tôi mang theo những gì ở Việt Nam đi thì tôi vẫn giữ được những nét đẹp như thế và không ai đánh giá thấp tôi được", NSƯT Lê Vi chia sẻ.

NSƯT Lê Vi luôn nói tiếng Việt với chồng, con để giữ gìn tiếng mẹ đẻ.

Đặc biệt, dù chồng là người Pháp, trong gia đình nữ nghệ sĩ, tiếng Việt vẫn được duy trì suốt nhiều năm. Đây cũng là điều chị muốn truyền lại cho các con.

"Điều thú vị là dù lấy chồng Pháp nhưng hơn 30 năm qua trong gia đình tôi vẫn dùng tiếng Việt. Và chồng tôi cũng nghe hiểu, các con cũng nói tiếng Việt. Đó chính là điều tôi luôn tự hào và muốn gìn giữ", chị nói.

Với NSƯT Lê Vi, việc xây dựng gia đình không chỉ là câu chuyện của hai người yêu nhau mà còn là hành trình cùng nhau vun đắp một mái ấm, nuôi dạy con cái và truyền lại những giá trị mà mỗi thế hệ cho là tốt đẹp.

Hôn nhân cần tình yêu, trách nhiệm và sự bao dung

Khi được hỏi về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, NSƯT Lê Vi cho biết chị không đặt ra những tiêu chí cụ thể. Với chị, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu trong sáng và mong muốn hướng tới một cuộc hôn nhân bền vững.

"Như tôi đã chia sẻ, chúng tôi đến với nhau từ tình yêu trong sáng và luôn hướng đến giá trị hôn nhân bền vững nên tôi không có đặt ra những tiêu chuẩn nào. Chúng tôi đến với nhau, vun đắp tổ ấm hạnh phúc, sống yêu thương và trách nhiệm với nhau", nữ nghệ sĩ nói.

Sau khi có con, vợ chồng chị tiếp tục chú trọng việc nuôi dạy các con hiểu về giá trị truyền thống gia đình. NSƯT Lê Vi cảm thấy may mắn khi các con đồng tình với cách sống của cha mẹ và có định hướng xây dựng gia đình riêng dựa trên sự yêu thương.

NS ƯT Lê Vi sinh ra trong gia đình có nền tảng nghệ thuật có bố mẹ là các nghệ sĩ gạo cội Trần Tiến - Lê Mai, có các chị là NSND Lê Khanh, Lê Vân.

Theo nữ nghệ sĩ, những người trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân nên lắng nghe lời khuyên của cha mẹ. Vì theo chị, cha mẹ nào cũng đều có những kinh nghiệm từ bản thân mà mong muốn cho con cái mình được hạnh phúc. Còn chị chỉ muốn chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình vì theo chị mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

"Tôi chỉ chia sẻ những điều bản thân đã trải qua và cố gắng hoàn thiện những điều tốt đẹp, thuận ý trời trong cuộc sống. Mỗi người đều có hoàn cảnh và con đường riêng nên tôi không thể lấy kinh nghiệm của mình làm tiêu chuẩn để khuyên dạy ai hết"

Tuy nhiên, chị nhấn mạnh rằng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, mỗi người cần hướng đến những giá trị đúng đắn và có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân mình. "Theo tôi, việc xây dựng hạnh phúc gia đình phải thuận theo duyên nhưng lại phải đúng đắn, nếu lệch chuẩn thì trước sau cũng sẽ đến lúc đảo lộn", nữ nghệ sĩ nói.

2 thế hệ trong gia đình NSƯT Lê Vi gặp nhau ở Hà Nội.

Nhìn lại hành trình hôn nhân kéo dài hơn ba thập kỷ, NSƯT Lê Vi cho rằng đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng êm đềm. Theo chị, để đi cùng nhau lâu dài, mỗi người cần biết trân trọng mối duyên đã đưa hai người đến với nhau.

"Vợ chồng đến được với nhau là nhờ có duyên nhưng cũng có nợ nên không thể lúc nào cũng êm đẹp. Để có được hạnh phúc lâu bền, trước hết phải biết trân quý mối nhân duyên với tấm lòng bao dung và vị tha", NSƯT Lê Vi chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của NSƯT Lê Vi.

Nữ nghệ sĩ cũng tin vào cách sống thiện lành, nhân quả trong cuộc đời. Với chị, một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ cần tình yêu ở thời điểm bắt đầu mà còn cần sự bao dung, trách nhiệm và nỗ lực vun đắp qua năm tháng. "Cuộc đời có nhân có quả, ai gieo hạt thiện lành sẽ thu về quả ngọt, chắc chắn là vậy", NSƯT Lê Vi bày tỏ.

NSƯT Lê Vi sinh năm 1967 là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, đặc biệt được khán giả nhớ đến qua những vai diễn giàu cảm xúc trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Chị gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên, sâu sắc và vẻ đẹp đằm thắm, nền nã. Một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Lê Vi được khán giả biết đến rộng rãi là Cây bạch đàn vô danh. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chị còn được yêu mến bởi cuộc sống khá kín tiếng, giản dị sau khi rời xa màn ảnh.

Ảnh: NVCC

Con trai NSƯT Lê Vi đưa bạn gái về Việt Nam thăm bà ngoại GĐXH - NSƯT Lê Vi hạnh phúc chia sẻ hình ảnh gia đình hội ngộ tại Việt Nam. Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ với khán giả rằng cậu con trai thứ đã có bạn gái và đưa cô cùng về quê hương của mẹ để ra mắt bà ngoại.



