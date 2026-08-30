MC Vũ Mạnh Cường làm điều đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng dịp 2/9

| Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường cho rằng, người dẫn trong các chương trình tri ân không chỉ truyền tải thông điệp mà cần hiểu câu chuyện phía sau mỗi sự kiện, từ đó tiết chế cảm xúc và lựa chọn cách thể hiện phù hợp.

MC Vũ Mạnh Cường làm điều đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng dịp 2/9 - Ảnh 1.MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ điều khó nhất khi dẫn 'Tổ quốc trong tim'

GĐXH - Trước thềm concert "Tổ quốc trong tim", MC Vũ Mạnh Cường không giấu được niềm tự hào khi được trở thành một phần của chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhất cả nước.

Hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, MC Vũ Mạnh Cường cùng nhiều văn nghệ sĩ như: Ca sĩ Phương Thanh, Hoa hậu H'Hen Niê, MC Quỳnh Hoa, diễn viên Huỳnh Nhựt, ca sĩ Đặng Hồng Hải... tham gia một buổi chào cờ đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng.

MC Vũ Mạnh Cường làm điều đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng dịp 2/9 - Ảnh 1.

MC Vũ Mạnh Cường và đồng nghiệp tham gia một buổi chào cờ đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng.

Đây là địa điểm Vũ Mạnh Cường từng nhiều lần có mặt trong các hoạt động tri ân. Tuy nhiên, lần này, việc thắp hương và hát Quốc ca tại nơi đang diễn ra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mang đến cho anh một trải nghiệm khác.

Nam MC nói khoảnh khắc ấy giúp anh cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã hy sinh và thế hệ hôm nay. Trong không gian ấy, Quốc ca không chỉ là một nghi thức mà còn gợi nhắc về lịch sử, sự mất mát và trách nhiệm của những người đang sống.

Với Vũ Mạnh Cường, những chương trình tri ân đòi hỏi người dẫn có cách tiếp cận khác với các sân khấu giải trí. Nếu ở những chương trình cần không khí sôi động, MC có thể chủ động tạo năng lượng cho khán giả, thì với các sự kiện tưởng niệm, tri ân, sự tiết chế trở thành yếu tố quan trọng.

Anh cho rằng người cầm micro không nên tìm cách tạo cảm xúc bằng mọi giá. Câu chuyện về những người đã hy sinh vốn đã có sức nặng. Nhiệm vụ của người dẫn là hiểu câu chuyện, truyền tải đúng tinh thần và tạo khoảng không để khán giả tự cảm nhận.

MC Vũ Mạnh Cường làm điều đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng dịp 2/9 - Ảnh 2.
MC Vũ Mạnh Cường làm điều đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng dịp 2/9 - Ảnh 3.

MC Vũ Mạnh Cường trong concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Đặc biệt trong chương trình "Tổ quốc trong tim" mới đây, MC Mạnh Cường cùng MC Phí Linh, Nguyên Khang đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi dẫn dưới cơn mưa tầm tã.

Chỉ trong chưa đầy hai phút, anh dẫn dắt hàng triệu người xem đi qua nỗi xót xa khi nhắc đến những con số nhói lòng: hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống, khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Từ nỗi trăn trở của chiến dịch 500 ngày đêm đến thấm thía nỗi đau giữa thời bình, anh đẩy cảm xúc vỡ òa thành niềm tự hào bất diệt về người lính Việt Nam.

Vũ Mạnh Cường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình, sự kiện và sân khấu lớn. Anh từng có thời gian làm việc tại VTV9. Trong hành trình làm nghề, nam MC từng đồng hành với nhiều chương trình lớn như: Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam, Nhịp cầu âm nhạc, Giải Mai Vàng, Giải thưởng Cống hiến…

Không chỉ gắn với các sân khấu giải trí, Vũ Mạnh Cường còn được biết đến qua nhiều chương trình trên sóng VTV. Anh từng tham gia các chương trình truyền hình với vai trò MC, khách mời và người chơi; trong đó có "Người đứng thẳng" trên VTV9 và "Vì bạn xứng đáng". Năm 2024, anh cùng MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn dắt "Bước nhảy hoàn vũ" trên VTV3.

MC Vũ Mạnh Cường làm điều đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng dịp 2/9 - Ảnh 5.MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'

GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường mới đây đã đồng hành cùng Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' vào tối 7/1 của báo Sức khỏe & Đời sống. Anh nhận thấy rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe với sự lan tỏa tích cực đến mọi người thông qua cuộc thi này.

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