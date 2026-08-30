Đồng nghiệp trầm trồ diện mạo tuổi 17 của con gái diễn viên Bình Minh

Chủ nhật, 11:28 30/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - An Nhiên - con gái 17 tuổi của diễn viên Bình Minh khiến nhiều nghệ sĩ Việt như: Khánh Thi, Hà Kiều Anh, Lê Thanh Hòa... không khỏi trầm trồ bởi diện mạo xinh đẹp, trưởng thành.

Đồng nghiệp trầm trồ diện mạo tuổi 17 của con gái diễn viên Bình Minh - Ảnh 1.Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.

Diện mạo tuổi 17 xinh đẹp của con gái Bình Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Mới đây, doanh nhân Anh Thơ - bà xã Bình Minh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh con gái An Nhiên tuổi 17. "17 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Mới ngày nào còn ẵm ngửa chị ấy trên tay, gọi đùa “mặt bánh bao” mà giờ đây chị ấy đã thành thiếu nữ... Chỉ 1 năm nữa thôi là chị ấy sẽ rời xa vòng tay ba mẹ để thực hiện ước mơ của cuộc đời. Chúc con mãi luôn an nhiên như đúng tên gọi của mình...", Anh Thơ cảm thán.

Diện mạo tuổi 17 xinh đẹp của con gái Bình Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2.

An Nhiên sinh năm 2009, hiện học phổ thông tại một trường quốc tế TPHCM. Ở tuổi thiếu nữ, cô bé cao 1m76, được nhận xét có nhiều nét của cả bố và mẹ.

Diện mạo tuổi 17 xinh đẹp của con gái Bình Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3.

Trong bộ ảnh tuổi 17, An Nhiên diện phong cách áo hai dây mix quần jean, giày thể thao cực kỳ năng động nhưng cũng rất ra dáng thiếu nữ.

Diện mạo tuổi 17 xinh đẹp của con gái Bình Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Ngay dưới bài đăng của Anh Thơ, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Khánh Thi, NTK Lê Thanh Hoà... đều trầm trồ diện mạo xinh đẹp, trưởng thành của An Nhiên. Trong khi đó, khán giả liên tục để lại bình luận "gợi ý" ái nữ nhà Bình Minh lấn sân showbiz: Làm người mẫu như bố hoặc đi thi hoa hậu...

Diện mạo tuổi 17 xinh đẹp của con gái Bình Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 5.

Được biết, bên cạnh thừa hưởng gen từ bố, An Nhiên còn chăm chơi các môn thể thao như bơi lội, cầu lông nên chiều cao đặc biệt phát triển.

Diện mạo tuổi 17 xinh đẹp của con gái Bình Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 6.

Có vẻ ngoài nổi bật và nền tảng từ bố mẹ, An Nhiên từng được khuyên phù hợp với nghề người mẫu và các cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, cô tỏ ra không mấy hào hứng vì có định hướng công việc khác. "Con gái không bị thu hút bởi hào quang của sự nổi tiếng, hiện chăm chỉ học hành để nuôi ước mơ trở thành kiến trúc sư", Bình Minh từng chia sẻ.

Diện mạo tuổi 17 xinh đẹp của con gái Bình Minh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 7.

Diện mạo nổi bật tuổi 17 của con gái Bình Minh. Theo bà xã nam MC kể An Nhiên thích nuôi tóc dài và từng hiến tặng 30cm tóc cho bệnh nhân ung thư. Là bố mẹ, họ tự hào vì con gái ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt và luôn hướng đến cộng đồng.

 

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