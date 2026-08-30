Đồng nghiệp trầm trồ diện mạo tuổi 17 của con gái diễn viên Bình Minh
GĐXH - An Nhiên - con gái 17 tuổi của diễn viên Bình Minh khiến nhiều nghệ sĩ Việt như: Khánh Thi, Hà Kiều Anh, Lê Thanh Hòa... không khỏi trầm trồ bởi diện mạo xinh đẹp, trưởng thành.
Vừa mới kết thúc, phim 'Lửa trắng' đã lập kỷ lụcGiải trí -
GĐXH - Chặng kết và tập cuối cùng phim "Lửa trắng" đã thu hút lượng khán giả theo dõi lớn, dẫn đầu bảng xếp hạng rating trong tuần.
Nữ diễn viên Việt gây sốt vì nhan sắc không điểm chê trên bìa tạp chí gần 40 năm trước, hoá ra giờ là phu nhân tỷ phú!Thế giới showbiz -
Nhan sắc của nữ diễn viên này từng gây bão một thời, nay cũng là một trong những phu nhân hào môn đình đám Vbiz.
MC Vũ Mạnh Cường làm điều đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng dịp 2/9Giải trí -
GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường cho rằng, người dẫn trong các chương trình tri ân không chỉ truyền tải thông điệp mà cần hiểu câu chuyện phía sau mỗi sự kiện, từ đó tiết chế cảm xúc và lựa chọn cách thể hiện phù hợp.
Tuấn Hưng: 'Thời kỳ đỉnh cao của tôi đã đi qua'Thế giới showbiz -
Tuấn Hưng cho biết anh hiểu vị thế hiện tại của anh ở thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ chọn cách sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho gia đình.
Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gaiGiải trí -
Sau vòng công diễn 3, bốn anh tài chính thức bị loại. Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Phùng Minh Cương và Neko Lê là những cái tên phải rời đi.
Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn ĐộGiải trí -
GĐXH - "Tôi chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, nơi thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé", Jennifer Phạm chia sẻ.
Điểm chung của 2 mỹ nhân đóng vai hoàng hậu đang gây sốt màn ảnh ViệtCâu chuyện văn hóa -
Tăng Thanh Hà và Đỗ Thị Hải Yến là hai nữ diễn viên nhận được chú ý của khán giả khi đảm nhận vai hoàng hậu trong những "bom tấn" của điện ảnh Việt.
Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thươngGiải trí -
GĐXH - Ở tuổi 25, Doãn Hải My vẫn giữ vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch sau khi làm mẹ. Phía sau hình ảnh nữ tính ấy là hơn 2 năm cô kiên trì đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong hành trình điều trị chấn thương, từ những ngày lo lắng nơi đất khách đến khoảnh khắc chứng kiến chồng trở lại sân cỏ.
Điều ít biết về bố Châu BùiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trong một chương trình truyền hình thực tế, Châu Bùi đã xuất hiện cùng bố. Khán giả đã biết thêm nhiều thông tin về bố của nữ diễn viên.
Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...'Giải trí -
GĐXH - Lê Phương đón tuổi 41 trong tình yêu thương của gia đình, sau bao sóng gió cô có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.