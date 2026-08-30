Đồng nghiệp trầm trồ diện mạo tuổi 17 của con gái diễn viên Bình Minh

Mới đây, doanh nhân Anh Thơ - bà xã Bình Minh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh con gái An Nhiên tuổi 17. "17 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Mới ngày nào còn ẵm ngửa chị ấy trên tay, gọi đùa “mặt bánh bao” mà giờ đây chị ấy đã thành thiếu nữ... Chỉ 1 năm nữa thôi là chị ấy sẽ rời xa vòng tay ba mẹ để thực hiện ước mơ của cuộc đời. Chúc con mãi luôn an nhiên như đúng tên gọi của mình...", Anh Thơ cảm thán.

