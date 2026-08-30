Anh trai Khánh Thi hiếm hoi chia sẻ về em gái

Khánh Thi: Đôi khi gia đình cũng có những khoảng trống GĐXH - Vì bận rộn với công việc, mải mê với nghề nên khi mọi thứ cuốn đi, Khánh Thi nhận ra gia đình cũng có những khoảng trống. Dù giỏi giang đến đâu, nữ kiện tướng dancesport cũng có lúc đuối sức.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy chia sẻ: "Cùng trưởng thành trong một gia đình nghệ thuật, nhưng hai anh em lại chọn hai lối đi khác nhau. Thi (Khánh Thi) hướng ngoại, làm bạn với sân khấu và đám đông. Tôi chọn sự tĩnh lặng, dành trọn thời gian bên cây đàn và những giai điệu. Hai cá tính, hai con đường, nhưng chung một điểm tựa: May mắn được sống trọn vẹn với đam mê".

Khánh Thi và anh trai - nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy.

Khánh Thi cũng chia sẻ lại dòng viết này và bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho anh trai. Trước đó, hồi tháng 11/2025, Nguyễn Khánh Thi viết về anh trai với tình cảm dạt dào. Khánh Thi chia sẻ rằng anh trai cô là một nghệ sĩ vĩ cầm (violin) rất tài năng. Mỗi khi anh chạm tay vào cây đàn và tiếng vĩ cầm cất lên, cô luôn xúc động nghẹn ngào và nổi da gà. Tuy nhiên, để được nghe anh kéo đàn là điều rất hiếm hoi và không dễ dàng. Cô cho biết mình luôn tự hào về anh trai - người Đông Nam Á đầu tiên từng giữ vị trí violin số 1 trong dàn nhạc trẻ của Công nương Diana. Khánh Thi cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại với âm nhạc.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy trên sân khấu.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy đúng như Khánh Thi tự hào chia sẻ, nam nghệ sĩ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là người chế tác và biểu diễn đàn violin bằng sứ đầu tiên tại Việt Nam.

Sở thích của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy không chỉ chơi vĩ cầm, anh còn chế tác nhạc cụ. Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất của Nguyễn Xuân Huy là cây đàn vĩ cầm bằng sứ do anh chế tác đã được biểu diễn trước cựu Nhật hoàng Akihito. Sau buổi biểu diễn, cây đàn trở thành món quà ngoại giao văn hóa đặc biệt và hiện được lưu giữ tại Hoàng cung Nhật Bản.

Dù sở hữu tài năng nổi bật và nhiều thành tích đáng nể, Nguyễn Xuân Huy lại có cuộc sống khá kín tiếng. Trái ngược với sự sôi nổi của em gái Khánh Thi, anh ít xuất hiện trước truyền thông, dành phần lớn thời gian cho âm nhạc và công việc sáng tạo.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy bên đại gia đình.

Không chỉ là niềm tự hào của gia đình Khánh Thi, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy còn được xem là một trong những gương mặt đặc biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại, góp phần đưa hình ảnh và sự sáng tạo của người Việt đến với bạn bè quốc tế.

Nghệ sĩ violin Xuân Huy sinh năm 1972, sinh ra trong gia đình có bố là nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ là ca sĩ. Anh học đàn từ năm 3 tuổi. 7 tuổi, Nguyễn Xuân Huy trở thành thủ khoa đầu vào khoa Violin (vĩ cầm) – Nhạc Viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). 13 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đứng trong top 16 Thần đồng âm nhạc thế giới, tổ chức ở Venhepsky (Ba Lan). 16 tuổi, anh học hệ trung cấp âm nhạc ở Gnhexinsky, Moscow. Sau đó, nghệ sĩ học tiếp hệ đại học ở Học viện Tchaikovsky. Nguyễn Xuân Huy là người Việt Nam duy nhất chơi trong Dàn nhạc Giao hưởng Century của công nương Diana 8 năm liền. Năm 1998, anh về nước, đầu quân cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nhưng mỗi nơi đều làm một thời gian ngắn.

Khoảnh khắc đời thường của 3 người con nhà Khánh Thi - Phan Hiển GĐXH - Dù là con của những người nổi tiếng, lại có tài năng và được công chúng đón nhận, nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, 3 người con của Khánh Thi - Phan Hiển vẫn rất giản dị, gần gũi.



