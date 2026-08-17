Chân dung nữ sinh quê Hải Phòng đang gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026

"Tôi rất ngưỡng mộ các bậc tiền bối đi trước, không chỉ vì những danh hiệu, mà còn bởi cách các chị luôn giữ được hình ảnh của những người phụ nữ trí thức, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó truyền cho tôi động lực để cố gắng nhưng không áp lực", Mai Linh chia sẻ.