Chân dung nữ sinh quê Hải Phòng đang gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Bùi Mai Linh quê Hải Phòng đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ sắc vóc và học vấn đáng nể. Cô hy vọng lan tỏa giá trị tích cực và trách nhiệm xã hội.
Quốc Trường, Thúy Ngân cùng dàn cast bật mí những kỷ niệm khó quên tại 'Sao nhập ngũ 2026'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Những ngày thức dậy từ 4h30 sáng, chỉ có 20 phút để tắm gội và giặt quần áo, những bữa cơm vội vã hay khoảnh khắc cùng nhau chống chọi với say sóng đã trở thành những ký ức đặc biệt của dàn nghệ sĩ sau hành trình "Sao nhập ngũ 2026".
Lok cùng A Dũi bỏ trốn, lực lượng công an vây bắt nhóm đối tượng xấu A GônXem - nghe - đọc -
GĐXH - Lok cùng A Dũi lên xe để chạy trốn sang biên giới sau khi mưu đồ xấu không thành, trong khi đó lực lượng công an đã vây bắt nhóm đối tượng A Gôn.
Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở MỹGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương sau một thời gian sinh sống ở Mỹ đã quyết định lập nghiệp bằng nghề kinh doanh tổ chức tiệc cưới.
9 năm mới có con, Cao Minh Đạt hạnh phúc khoe con gái 7 tháng tuổi là 'bản sao' của bốGiải trí -
GĐXH - Cao Minh Đạt hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con gái 7 tháng tuổi biết ngồi. Bé Dâu Tây được nhận xét bụm bẫm, là 'bản sao' của bố.
Con gái khiến Nguyễn Văn Chung tự tin hơn khi thử thách đu dây, thổi sáo trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh muốn con nhìn thấy những gì cha có thể làm được và lưu giữ một kỷ niệm đẹp khi nhìn cha xuất hiện trên sân khấu. Chính vì vậy anh đã thử thách với đu dây, thổi sáo.
Lê Phương về quê chồng, khoe khoảnh khắc bình dịGiải trí -
GĐXH - Lê Phương mới đây chia sẻ hình ảnh bình dị bên chồng trẻ. Đằng sau hình ảnh này là cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên.
Nữ diễn viên phim truyền hình đình đám 'Sex and the City' từ nghèo khó đến triệu phú USD, hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷThế giới showbiz -
GĐXH - Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker nổi tiếng từ khi góp mặt trong phim truyền hình "Sex and the City", ở thời điểm hiện tại, cô là biểu tượng phụ nữ thành đạt hàng đầu ở Hollywood, gia đình hạnh phúc.
'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga có cuộc sống ra sao ở tuổi 38?Giải trí -
GĐXH - Ở tuổi 38, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga đã mở lòng trong chuyện tình cảm và đón chờ những điều mới trong chặng đường sắp tới.
Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) sắp tiến tới tình yêu?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh và Phương sau những rung động dành cho nhau, cả hai đã đi chơi riêng và có thể nảy sinh tình yêu của thuở học trò.
Xét xử ca sĩ Chi Dân và người mẫu An TâyGiải trí -
GĐXH - Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây (Andrea Aybar).