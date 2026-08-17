Chân dung nữ sinh quê Hải Phòng đang gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ hai, 19:00 17/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Bùi Mai Linh quê Hải Phòng đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ sắc vóc và học vấn đáng nể. Cô hy vọng lan tỏa giá trị tích cực và trách nhiệm xã hội.

Chân dung nữ sinh quê Hải Phòng đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Cựu sinh viên Kinh tế quê Hải Phòng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Đinh Ngọc Châu, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, nổi bật trong top 53 Hoa hậu Việt Nam 2026. Với quyết tâm và sự hỗ trợ từ gia đình, cô hy vọng chinh phục vương miện danh giá.

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Đến từ Hải Phòng, thí sinh Bùi Mai Linh sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể 80-62-95cm. Mai Linh hiện là sinh viên chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Theo Mai Linh, là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân - ngôi trường có nhiều Hoa hậu, Á hậu cũng truyền cảm hứng cho cô khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

"Tôi rất ngưỡng mộ các bậc tiền bối đi trước, không chỉ vì những danh hiệu, mà còn bởi cách các chị luôn giữ được hình ảnh của những người phụ nữ trí thức, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó truyền cho tôi động lực để cố gắng nhưng không áp lực", Mai Linh chia sẻ.

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Người đẹp quê Hải Phòng cho biết ưu điểm của thế hệ gen Z là sự chủ động học hỏi, tinh thần dám thử sức và mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Cô cũng đang cố gắng sống với tinh thần đó mỗi ngày. 

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

"Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi không chỉ muốn thể hiện hình ảnh của một người trẻ tự tin và bản lĩnh, mà còn mong muốn lan tỏa sự quan tâm đến những vấn đề xã hội và môi trường. Tôi tin rằng, vẻ đẹp sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi đi cùng tri thức, sự tử tế và trách nhiệm", Mai Linh cho biết.

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Nếu có cơ hội đồng hành chặng đường dài cùng cuộc thi, Mai Linh hi vọng sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực bằng chính những hành động cụ thể của bản thân. 

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

"Tôi không mong mọi người nhớ đến mình chỉ vì là một thí sinh, mà nhớ đến Mai Linh là một người trẻ luôn nghiêm túc với những điều bản thân theo đuổi và sẵn sàng cống hiến khi có cơ hội", người đẹp gen Z cho biết thêm.

Chân dung Bùi Mai Linh , nữ sinh Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Trong hoạt động gần nhất, Mai Linh và 52 thí sinh vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi tập kỹ năng trình diễn bikini, buổi training kỹ năng nói trước đám đông, chuẩn bị dự án nhân ái,...

 

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