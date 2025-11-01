Nữ ca sĩ 2 đời chồng, 4 con: "Tôi về Việt Nam mới đỡ khổ"
"Tới tận năm 60 tuổi, tôi về Việt Nam mới đỡ khổ. Thời gian khổ của tôi quá dài" – danh ca Họa Mi chia sẻ.
Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, danh ca Họa Mi đã tiết lộ về các con của mình.
Bà nói: "Các con tôi hiện đang sinh sống tại Pháp. Tôi cũng mới về Pháp thăm các con. Tôi có 4 người con, 3 trai 1 gái và 2 người cháu. Con lớn nhất của tôi năm nay cũng 47 tuổi rồi, còn con út năm nay 29 tuổi.
Ba đứa con đầu tôi sinh tại Việt Nam, là con của tôi và chồng cũ là nghệ sĩ Lê Tấn Quốc. Lần đó tôi đưa cả gia đình sang Pháp để chữa bệnh mắt cho chồng nhưng không được nên anh ấy quyết định trở về Việt Nam và để lại cả ba đứa con cho tôi nuôi.
Từ đó, tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con tại Pháp, cực khổ vô cùng. Tôi phải vừa đi hát vừa nuôi con. Sau 5 năm, tôi lập gia đình với một người đàn ông khác và có với người đó người con út".
MC Nguyên Khang nghe vậy liền thốt lên: "Sao tôi thấy cuộc đời cô Họa Mi khổ quá".
Họa Mi nói tiếp: "Đúng là cuộc đời tôi khổ thật. Năm đó tôi đi Mỹ gặp một người biết xem tử vi. Người này vừa mở tử vi của tôi ra xem rồi thốt lên "trời ơi, sao cuộc đời cô khổ vậy, tôi chưa thấy ai khổ như cô. Người ta chỉ khổ vài ba năm thôi còn cô thì tôi thấy chưa lúc nào hết khổ, chưa biết chừng nào dứt".
Năm đó tôi mới 35 tuổi thôi mà ông đó đã nói vậy rồi. Tôi nghe xong choáng. Nhưng đúng là lời ông đó nói đúng. Tôi khổ cả một đời. Tới tận năm 60 tuổi, tôi về Việt Nam mới đỡ khổ. Thời gian khổ của tôi quá dài.
Tôi còn hỏi ông ấy là khi nào đời tôi hết khổ nhưng ông ấy không nói được vì từ vi của tôi là vậy.
Tôi một tay nuôi ba đứa con nên lúc đó dù khổ đến đâu cũng phải ở lại Pháp làm lụng, không thể bỏ các con để về Việt Nam được. Mãi tới năm 2015, khi các con đã trưởng thành, tôi không còn phải lo lắng nhiều nữa nên mới về Việt Nam".
Ca sĩ Họa Mi (tên khai sinh là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955) là một danh ca nhạc vàng nổi tiếng của Việt Nam. Bà được cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đặt nghệ danh và là một trong những học trò xuất sắc của ông. Họa Mi sở hữu một giọng hát trong trẻo, thánh thót ở những nốt cao và ấm áp, tình cảm ở những nốt trầm
Trong sự nghiệp của mình, Họa Mi ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều ca khúc như: "Đưa em xuống thuyền," "Em đi rồi," và các tình khúc bất hủ khác.
Cuộc đời bà trải qua nhiều thăng trầm, từng có một thời gian dài nghỉ hát sau khi sang Pháp định cư từ năm 1988. Tuy nhiên, tình yêu với âm nhạc đã đưa bà trở lại sân khấu vào năm 2009, và sau đó là sự tái xuất chính thức vào tuổi 60.
Hiện tại, danh ca Họa Mi vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, tiếp tục cống hiến tiếng hát quý giá của mình cho khán giả mộ điệu.
