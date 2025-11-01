Vợ NSND Công Lý: 'Tôi biết yêu bản thân hơn xưa'
Người đẹp Ngọc Hà, bà xã NSND Công Lý, nói cô chăm sóc bản thân tốt hơn sau giai đoạn bỏ bê, ngược đãi chính mình và bị người khác dày vò.
Tối 31/10, chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Hà cho biết gần đây cô đã học được cách yêu thương và chăm sóc bản thân tốt hơn. "Tôi cũng giống như nhiều chị em khác - sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền... Giữa muôn vàn nỗi sợ đó, tôi bắt đầu dành thời gian nghĩ về bản thân, biết mình cần làm gì để tự chữa lành", cô bày tỏ.
Ngọc Hà thấy mình dần trưởng thành sau những sóng gió, va vấp trong cuộc sống. Cô tránh những cuộc tranh luận, cãi vã đúng sai, những điều ồn ào khiến mình khó chịu, tập buông bỏ sân si trong lòng. Cô dành ưu tiên cho những gì khiến mình vui vẻ như đến nơi mình thích, gặp người mình yêu. "Đôi khi chỉ cần xem thông tin về thần tượng hay mua được món đồ kỷ niệm của idol, tôi cũng thấy hạnh phúc", cô nói.
"Khi đã sống 2/3 cuộc đời, tôi cảm nhận rõ thời gian trôi thật nhanh, mình cần sống cho bản thân nhiều hơn nữa. Tôi từng có giai đoạn bỏ bê, ngược đãi bản thân, nên chẳng trách được khi có người khác dày vò mình. Vậy nên, điều khiến tôi xinh tươi và an yên mỗi ngày chính là khi tôi biết yêu thương, trân trọng và dành thời gian quý báu ấy cho những người thật sự xứng đáng", cô cho biết thêm.
Trong một chia sẻ trước đây, sau 5 năm chồng bị tai biến, Ngọc Hà cho biết cô thấy cuộc sống đang dần trở nên tốt đẹp hơn. "Tôi đã biết lo cho mình, khóc vì điều ý nghĩa và cười thật to với những câu chuyện rất giản đơn. Có lẽ, sau quãng thời gian dài trải qua biến cố, tôi đủ tự tin để nói rằng mình đã trưởng thành", cô chiêm nghiệm.
Vợ chồng Công Lý làm đám cưới hồi tháng 1/2020 sau 5 năm hò hẹn. Năm đầu tiên hôn nhân, họ gặp biến cố lớn khi nghệ sĩ đổ bệnh, có lúc "thập tử nhất sinh" và phải nằm viện nhiều tháng. Thời gian chồng bệnh, Ngọc Hà trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa lớn nhất của anh. Sau hơn 5 năm đồng hành cùng Công Lý trong việc phục hồi sức khỏe sau đột quỵ, Ngọc Hà cho biết hiện tại sức khỏe ông xã đã ổn định hơn. Cô vì vậy cũng có thể trở lại với công việc, có thời gian chăm chút bản thân.
Ngọc Hà sinh năm 1988. Cô từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Sau khi dừng công việc tại tòa soạn từng gắn bó nhiều năm để có thời gian chăm chồng, cô hiện theo đuổi công việc KOL, quản lý truyền thông. Ngọc Hà duy trì việc đưa chồng sang Nhật chữa trị vài tháng một lần với hy vọng anh sớm khỏe và có thể theo đuổi đam mê diễn xuất như trước.
Chồng H'Hen Niê có hành động gây tranh cãiGiải trí - 20 phút trước
GĐXH - Chồng H'Hen Niê gây sốc khi dùng sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè. Hành động này đã tạo nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. H'Hen Niê cũng lên tiếng bênh vực chồng nhưng vẫn không tránh khỏi chỉ trích.
Một Hoa hậu lấn sân âm nhạc: Ca từ và phong cách gây chú ýGiải trí - 22 phút trước
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương trở lại showbiz với album đầu tay đầy bất ngờ. Cô khẳng định giá trị ngôn ngữ trong âm nhạc và tạo hình khác lạ trên sân khấu.
Trương Ngọc Ánh - 'bóng hồng' nổi tiếng màn ảnh Việt với 4 vai diễn để đờiGiải trí - 24 phút trước
GĐXH - Trương Ngọc Ánh từng là một người đẹp, một diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn ấn tượng trong làng phim Việt. Trước khi bị bắt, cô còn là một nhà sản xuất phim.
Sự thật về bức ảnh lệnh truy nã Trương Ngọc Ánh xuất hiện từ 11 năm trướcGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Lệnh truy nã với nhiều tội danh có hình ảnh Trương Ngọc Ánh có từ năm 2014 khiến nhiều người hoang mang.
Lan Phương xuất sắc nhưng vẫn gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương đánh dấu sự trở lại sau gần 2 năm vắng bóng, tuy nhiên nhân vật Linh 'tiểu tam' trong "Gió ngang khoảng trời xanh" của nữ diễn viên đang gây nhiều tranh cãi.
MC xinh như hoa hậu, học 2 trường ở Mỹ và nói tiếng Anh như gió trên VTV là ai?Giải trí - 4 giờ trước
Đặng Hoàng Anh - MC - BTV Vietnam Today từng du học Mỹ, đam mê kể chuyện, cân bằng hai bản sắc ngôn ngữ và văn hóa trong công việc.
Ảnh hiếm của Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang quốc tế cách đây 27 nămGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Trương Ngọc Ánh từng được biết đến là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng, biểu tượng nhan sắc một thuở trước khi bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lộ khoảnh khắc hiếm hoi của Chi Pu - Hương Giang tươi cười khi giành chiến thắng trong 'Sao nhập ngũ'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Chi Pu - Hương Giang đã giành chiến thắng trong phần thi "Hội thao đẩy thùng" của "Sao nhập ngũ". Cả 2 đều vui vẻ phấn khích trước sự nỗ lực của bản thân.
Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025Thế giới showbiz - 8 giờ trước
GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.
Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lýThế giới showbiz
GĐXH - Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim và nữ doanh nhân thành đạt. Diễn viên này từng tham gia nhiều bộ phim để lại ấn tượng với khán giả.