Sự thật về bức ảnh lệnh truy nã Trương Ngọc Ánh xuất hiện từ 11 năm trước

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo? GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.

Bức ảnh lệnh truy nã Trương Ngọc Ánh xuất hiện từ 11 năm trước

Hình ảnh được ê kíp Hương Ga tung trước ngày phim chính thức ra mắt





Ngay sau khi tin tức lan truyền về việc Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện lại một tấm ảnh "lệnh truy nã Trương Ngọc Ánh" in dòng chữ "Tội danh: Giết người, cướp của, buôn lậu". Tuy nhiên, đây không phải ảnh thật, mà chỉ là poster quảng bá bộ phim hành động Hương Ga ra mắt cũng vào ngày 31/10 nhưng là năm 2014, tức cách nay tròn 11 năm. Hình ảnh này được ê-kíp làm phim tung ra trong chiến dịch truyền thông thời điểm đó, nhằm tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho nhân vật "bà trùm giang hồ" mà Trương Ngọc Ánh thủ vai.

Hương Ga là bộ phim hành động, tội phạm do Cường Ngô đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuộc đời thật của "nữ giang hồ" Dung Hà. Trong phim, Trương Ngọc Ánh vào vai Hương Ga, một cô gái có quá khứ đau thương, lớn lên giữa thế giới ngầm và dần trở thành nhân vật có thế lực trong giới tội phạm.

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh trong Hương Ga

Thời điểm đó, đạo diễn Cường Ngô có chia sẻ với truyền thông việc dù dựa trên nguyên mẫu cuộc đời trùm giang hồ đất cảng Dung Hà nhưng phim không nhằm miêu tả sự trần trụi của tội ác mà muốn thông qua những mảnh đời trong thế giới tội phạm với những góc khuất bí ẩn, để làm bật lên chất người và sự nhân văn, hướng thiện.

Chính vì vậy, xuyên suốt, Hương Ga vẽ ra một hành trình, một câu chuyện, một phận người có nhiều biến cố nhưng vẫn luôn giữ trong mình niềm tin về cuộc sống.

Trước ngày công chiếu (31/10/2014), đoàn phim đã tung poster "lệnh truy nã Hương Ga", trong đó Trương Ngọc Ánh xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng, tay cầm súng, tội danh: Giết người, cướp của, buôn lậu. Poster được thiết kế theo phong cách hồ sơ truy nã thật. Khi ra mắt, hình ảnh này cũng đã tạo được hiệu ứng truyền thông không hề nhỏ.

Hương Ga được xem là bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh. Trước đó, cô nổi tiếng với các vai hiền lành, nhẹ nhàng như Lan Anh trong Đồng Tiền Xương Máu hay Duyên trong Áo Lụa Hà Đông. Nhưng với Hương Ga, cô hoàn toàn lột xác, trở thành nữ diễn viên hành động đầu tiên của Việt Nam có phong cách và thần thái đậm chất Hollywood.

Sự nghiệp của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Trương Ngọc Ánh bước vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ khi Trương Ngọc Ánh luôn được biết đến với hình ảnh đẹp suốt nhiều năm làm nghệ thuật.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Xuất phát điểm là người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt, song vẻ đẹp sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ giúp chị trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu những năm 2000.

Chị để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn đầu tay trong phim Em và Michael và loạt vai diễn trong Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hương Ga... Trương Ngọc Anh từng được xướng tên "Nữ diễn viên châu Á xuất sắc" tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards).

Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất, Trương Ngọc Ánh thường xuất hiện ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi về người mẫu, hoa hậu hoặc phim ảnh. Bên cạnh đó, chị còn rẽ hướng sản xuất một số cuộc thi nhan sắc.

Trương Ngọc Ánh xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân giàu có trước khi bị bắt

Trương Ngọc Ánh gia nhập lĩnh vực sắc đẹp năm 2023, sau khi mua bản quyền và tổ chức Miss Earth Vietnam, đồng thời đăng cai Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam. Năm 2024, chị tuyên bố nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam, tổ chức Miss Earth. Nữ diễn viên sau đó rút lui toàn bộ khỏi lĩnh vực tổ chức cuộc thi sắc đẹp và quay lại chuyên môn điện ảnh.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh từng kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Hai nghệ sĩ có con gái chung tên Bảo Tiên. Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh sống cùng con gái.

Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên kém chị 14 tuổi Nguyễn Anh Dũng. Thời điểm này, cả hai được săn đón nhất nhì làng giải trí. Họ "dính như sam" tại các sự kiện và đồng hành thực hiện nhiều chương trình. Trương Ngọc Ánh từng thổ lộ cô thấy bình yên, hạnh phúc khi ở bên bạn trai kém tuổi.

Từ đầu năm 2024, cặp sao bị đồn đã "đường ai nấy đi". Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh đều im lặng, không phản hồi. Vào tháng 7/2025, nữ diễn viên xác nhận mình đã trở về thời độc thân.

Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên chị chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.

Ở tuổi 49, Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì sức hút lớn với khán giả. Ngoài sự nghiệp, Trương Ngọc Ánh còn gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và nhiều năng lượng.