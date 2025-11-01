Chồng H'Hen Niê có hành động gây tranh cãi
GĐXH - Chồng H'Hen Niê gây sốc khi dùng sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè. Hành động này đã tạo nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. H'Hen Niê cũng lên tiếng bênh vực chồng nhưng vẫn không tránh khỏi chỉ trích.
Mới đây, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê - khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải một đoạn video lên trang cá nhân, ghi lại hành động anh lấy sữa của vợ để pha cà phê cho bạn bè uống. Tuấn Khôi đính kèm tên bạn bè cùng dòng trạng thái: "Đã nhớ lại mùi vị tuổi thơ chưa".
Trong các video lan truyền, khoảnh khắc này được ghi lại khá rõ ràng, khiến nhiều khán giả vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu trước hành động có phần "kỳ lạ" của chồng H'Hen Niê, thậm chí gây ra nhiều tranh cãi.
Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi khi lấy sữa của vợ pha đồ uống cho bản thân và bạn bè.
Sau đó nàng hậu đã lên tiếng về hành động của chồng. H'Hen Niê thừa nhận có thể chồng xem những người chồng nước ngoài lấy sữa thừa pha cà phê nên bị mê. Cô còn cho biết phần sữa dư đó đã được con gái uống cách đây 4 ngày trước. Cô nói thêm: "Anh Khôi lầy quá đi ạ, mấy anh làm chung hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".
Tuy nhiên, cách H'Hen Niê bênh vực chồng khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc. Không ít cư dân mạng cho rằng hành động của Tuấn Khôi là "phản cảm", "vượt quá giới hạn riêng tư" chứ không đơn giản là thích hay không thích.
Trước làn sóng chỉ trích, Tuấn Khôi vẫn giữ im lặng, H'Hen Niê cũng xoá bài viết thanh minh. Sau đó, cách đây 1 giờ cô đăng tải trạng thái chân thành bày tỏ: "Cảm ơn tất cả cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ cảm xúc của mình để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành và biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen".
"Cảm ơn cả nhà và xin lỗi vì đã làm cả nhà không vui, khó chịu vào một ngày cuối tuần như vậy ạ. Chân thành cảm ơn cả nhà đã góp ý!", nàng hậu nhấn mạnh.
H'Hen Niê lên tiếng.
Đây không phải là lần đầu tiên H'Hen Niê và ông xã vướng vào những tranh cãi liên quan đến đời sống gia đình. Trước đó, nàng hậu từng gây chú ý khi chia sẻ việc bắt đầu dạy con từ lúc bé mới 1 tuần tuổi, khiến nhiều người cho rằng cô quá vội vàng trong việc giáo dục sớm.
Khi ấy, H'Hen Niê đã giải thích: "Đây nhé các mom ơi, các ô hình trắng đen này dành cho bé từ 0 đến 3 tháng. Có nhiều cách chơi cùng con lắm, Hen thì thích nói chuyện hoặc kể chuyện cho con nghe".
Sau nhiều ồn ào, người hâm mộ cho rằng, sau khi lập gia đình và làm bố mẹ, vợ chồng H'Hen Niê nên cân nhắc kỹ hơn các nội dung trước khi chia sẻ lên mạng xã hội.
Con gái 1 tháng tuổi của H'Hen Niê và Tuấn Khôi
