Ảnh hiếm của Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang quốc tế cách đây 27 năm
GĐXH - Trương Ngọc Ánh từng được biết đến là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng, biểu tượng nhan sắc một thuở trước khi bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cô bị Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng - nơi cô từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc - tố cáo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Một ngày trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật mạng xã hội. Người đẹp mặc crop top kết hợp váy ngắn ren, khoe vòng eo và đôi chân gợi cảm trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thân thiết. Cô chia sẻ hình ảnh vừa hoàn thành chuyến đi từ thiện tại Gia Lai.
Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, Trương Ngọc Ánh là người mẫu nổi tiếng, "càn quét" nhiều sàn diễn trong nước.
Cách đây vài năm, một diễn đàn đã chia sẻ bức ảnh hiếm trong quá khứ của Trương Ngọc Ánh. Đây là thời điểm nữ diễn viên mới đoạt danh hiệu Miss New Model International - Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998. Tuy nhiên, khi cô chuyển hẳn sang lĩnh vực diễn xuất và cho đến nay, không nhiều người còn nhớ tới danh hiệu hoa hậu mà Trương Ngọc Ánh từng đạt được.
Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, được cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh phát hiện tài năng, thuyết phục đạo diễn Phước Sang mời đóng phim "Em và Michael Jackson". Phim nhựa đầu tiên cô tham gia diễn xuất là "Em còn nhớ hay em đã quên". Sự nghiệp của nữ diễn viên thăng tiến nhanh chóng với các phim: "Giã từ dĩ vãng", "Đồng tiền xương máu", "Ngọn nến hoàng cung"... Tác phẩm được xem là đỉnh cao của Trương Ngọc Ánh là "Áo lụa Hà Đông", ra rạp năm 2006.
