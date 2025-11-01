Mới nhất
Ảnh hiếm của Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang quốc tế cách đây 27 năm

Thứ bảy, 10:32 01/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Trương Ngọc Ánh từng được biết đến là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng, biểu tượng nhan sắc một thuở trước khi bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh hiếm Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998 - Ảnh 1.Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cô bị Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng - nơi cô từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc - tố cáo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

Ảnh hiếm Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998 - Ảnh 2.

Trương Ngọc Ánh tại buổi làm việc với cơ quan điều tra.

Một ngày trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật mạng xã hội. Người đẹp mặc crop top kết hợp váy ngắn ren, khoe vòng eo và đôi chân gợi cảm trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thân thiết. Cô chia sẻ hình ảnh vừa hoàn thành chuyến đi từ thiện tại Gia Lai.

Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, Trương Ngọc Ánh là người mẫu nổi tiếng, "càn quét" nhiều sàn diễn trong nước.

Ảnh hiếm Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998 - Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi khi Trương Ngọc Ánh đăng quang Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998.

Cách đây vài năm, một diễn đàn đã chia sẻ bức ảnh hiếm trong quá khứ của Trương Ngọc Ánh. Đây là thời điểm nữ diễn viên mới đoạt danh hiệu Miss New Model International - Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998. Tuy nhiên, khi cô chuyển hẳn sang lĩnh vực diễn xuất và cho đến nay, không nhiều người còn nhớ tới danh hiệu hoa hậu mà Trương Ngọc Ánh từng đạt được. 

Ảnh hiếm Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998 - Ảnh 4.

Nhan sắc của Trương Ngọc Ánh khi mới vào showbiz.

Ảnh hiếm Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998 - Ảnh 5.

Cô từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng trước khi lấn sân kinh doanh.

Ảnh hiếm Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998 - Ảnh 6.

Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ấn tượng của một hoa hậu lẫn một siêu mẫu.

Ảnh hiếm Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998 - Ảnh 7.

Trương Ngọc Ánh lúc này 22, 23 tuổi. Hình ảnh cho thấy mỹ nhân họ Trương sở hữu nét đẹp góc cạnh, sắc sảo, đậm chất "model".

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, được cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh phát hiện tài năng, thuyết phục đạo diễn Phước Sang mời đóng phim "Em và Michael Jackson". Phim nhựa đầu tiên cô tham gia diễn xuất là "Em còn nhớ hay em đã quên". Sự nghiệp của nữ diễn viên thăng tiến nhanh chóng với các phim: "Giã từ dĩ vãng", "Đồng tiền xương máu", "Ngọn nến hoàng cung"... Tác phẩm được xem là đỉnh cao của Trương Ngọc Ánh là "Áo lụa Hà Đông", ra rạp năm 2006. 

K.N (th)
Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Lộ khoảnh khắc hiếm hoi của Chi Pu - Hương Giang tươi cười khi giành chiến thắng trong 'Sao nhập ngũ'

Lộ khoảnh khắc hiếm hoi của Chi Pu - Hương Giang tươi cười khi giành chiến thắng trong 'Sao nhập ngũ'

Giải trí - 7 phút trước

GĐXH - Chi Pu - Hương Giang đã giành chiến thắng trong phần thi "Hội thao đẩy thùng" của "Sao nhập ngũ". Cả 2 đều vui vẻ phấn khích trước sự nỗ lực của bản thân.

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'

Xem - nghe - đọc - 29 phút trước

GĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Thế giới showbiz - 32 phút trước

GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.

Tình trạng của Tuấn Hưng

Tình trạng của Tuấn Hưng

Giải trí - 1 giờ trước

Tuấn Hưng cho biết anh phải nhập viện sau cơn đau dạ dày hơn 10 tiếng. Nam ca sĩ cũng sụt 5 kg vì tâm trạng bất an, lo lắng.

Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", lấy cớ hẹn sinh viên thực tập đến phòng riêng, Nghiêm đã cưỡng bức Nga và bị Đức phát hiện, lao vào đánh để giải cứu bạn gái.

MC nào dẫn Đường lên đỉnh Olympia lâu nhất, mệnh danh là 'người phụ nữ thép'?

MC nào dẫn Đường lên đỉnh Olympia lâu nhất, mệnh danh là 'người phụ nữ thép'?

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

Gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia từ những ngày đầu tiên, nữ MC này tạo dựng hình ảnh ''người phụ nữ thép'' với đủ sự tin tưởng, từng trải về kiến thức.

Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn, Hoà Minzy chấn thương phải ngồi xe lăn

Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn, Hoà Minzy chấn thương phải ngồi xe lăn

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hoà Minzy và diễn viên Quách Ngọc Tuyên đều gặp tai nạn khiến khán giả lo lắng. Dù may mắn không bị thương nặng, cả hai nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần chuyên nghiệp và thái độ sống tích cực sau sự cố.

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim và nữ doanh nhân thành đạt. Diễn viên này từng tham gia nhiều bộ phim để lại ấn tượng với khán giả.

Gia đình Salim Hải Long cùng ái nữ hóa trang nhân dịp Halloween

Gia đình Salim Hải Long cùng ái nữ hóa trang nhân dịp Halloween

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Khởi động mùa Halloween 2025 theo cách riêng, gia đình Salim Hải Long khiến cộng đồng mạng thích thú với bộ ảnh hóa trang đậm chất Nhật Bản

Vợ của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ

Vợ của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền gây sốt với vai Ngân trong "Cách em 1 milimet", đời thực nữ diễn viên cũng có nhiều nét tương đồng với nhân vật. Tuy nhiên, cô biết cách đón nhận và đối mặt để cuộc sống tốt hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Giải trí

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ video kèm ca khúc sáng tác riêng cho Hương Giang vào đúng thời điểm cô mở đầu hành trình mới tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Vợ của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ

Giải trí

Vợ của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ

Giải trí
Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Thế giới showbiz

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Thế giới showbiz
Phim 'Lằn ranh' vừa phát sóng, vai diễn của Hồng Diễm đã gây tranh cãi

Giải trí

Phim 'Lằn ranh' vừa phát sóng, vai diễn của Hồng Diễm đã gây tranh cãi

Giải trí
Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Xem - nghe - đọc

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Xem - nghe - đọc

