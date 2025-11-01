Trương Ngọc Ánh - 'bóng hồng' nổi tiếng màn ảnh Việt với 4 vai diễn để đời

Ảnh hiếm của Trương Ngọc Ánh khi đoạt Hoa hậu Thời trang quốc tế cách đây 27 năm GĐXH - Trương Ngọc Ánh từng được biết đến là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng, biểu tượng nhan sắc một thuở trước khi bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trương Ngọc Ánh đóng phim của Phước Sang

Trương Ngọc Ánh lần đầu chạm ngõ phim ảnh khi vào phim của Phước Sang. Cụ thể, năm 1992 - 1993, người đẹp vào vai nữ chính trong phim "Em và Michael Jackson". Cô vào vai nữ sinh Mai, tiểu thư một gia đình giàu có đem lòng yêu anh chàng đạp xích lô. Ước mơ của Mai là được sang Mỹ gặp thần tượng Michael Jackson một lần, còn gia đình cô thì muốn đưa cô đi du học để ngăn cản mối tình đầu của cô.

Poster phim "Em và Michael Jackson"

Chàng trai nghèo rủ nhóm bạn đạp xích lô tập cùng tập điệu nhảy nổi tiếng của Michael Jackson để chứng minh cho Mai thấy dù ở Việt Nam, cô cũng có thể gặp được Michael Jackson của đời mình. Đóng cặp với Trương Ngọc Ánh là Huỳnh Anh Tuấn. Tài tử quá cố Lê Công Tuấn Anh cũng góp mặt trong phim, vào vai bạn thân của nam chính.

Trương Ngọc Ánh với phim "Đồng tiền xương máu"

Sau thành công của phim "Em và Michael Jackson", Trương Ngọc Ánh bật sáng với "Đồng tiền xương máu". Đây là bộ phim truyền hình dài 17 tập của đạo diễn Đinh Đức Liêm, ra mắt năm 1998 và nhanh chóng gây tiếng vang. Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai Lan Anh – một người phụ nữ trẻ, đầy tham vọng, lựa chọn tình yêu và tiền bạc giữa những biến động gia đình.

Trương Ngọc Ánh trong phim "Đồng tiền xương máu".

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Quyền Linh, Chi Bảo, Lê Công Tuấn Anh và được đánh giá là một trong những tác phẩm phản ánh rõ sự thay đổi của xã hội trong thời kỳ kinh tế thị trường. Nhân vật Lan Anh giúp Trương Ngọc Ánh được ghi nhận ở lĩnh vực truyền hình, mở đường cho các vai diễn sau này.

Trương Ngọc Ánh với "Giã từ dĩ vãng"

Nối tiếp thành công của "Giã từ dĩ vãng", Trương Ngọc Ánh lại xuất hiện trong phim "Giã từ dĩ vãng". Ở phim này, cô vào vai Mỹ – nữ ca sĩ bước chân vào thế giới giải trí và sớm rơi vào vòng xoáy của danh vọng, ganh ghét và cô đơn. Bộ phim được xem là lời cảnh báo về cái giá của sự nổi tiếng, đồng thời phản ánh rõ sự thay đổi của đời sống nghệ thuật thời kỳ đầu những năm 2000.

Trương Ngọc Ánh trong "Giã từ dĩ vàng".

Vai Mỹ cho phép Trương Ngọc Ánh khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật, thể hiện được mâu thuẫn giữa khát vọng và đánh đổi, giữa ánh sáng sân khấu và khoảng tối phía sau hậu trường. Đây là một trong những vai diễn được nhớ đến nhiều nhất trong giai đoạn phim truyền hình Việt đang phát triển mạnh.

Trương Ngọc Ánh thăng hoa trong "Áo lụa Hà Đông"

Có thể nói vai Dần trong "Áo lụa Hà Đông" của Trương Ngọc Ánh được xem là đỉnh cao diễn xuất của Trương Ngọc Ánh. Cụ thể, năm 2006, Trương Ngọc Ánh tham gia phim điện ảnh "Áo lụa Hà Đông" của đạo diễn Lưu Huỳnh, do hãng phim Lưu Phước Sang sản xuất.

"Áo lụa Hà Đông" kể về cuộc sống nghèo khổ, vất vả của 2 vợ chồng anh Gù (NSND Quốc Khánh) và Dần (Trương Ngọc Ánh) trong bối cảnh đất nước rơi vào chiến tranh.

Trương Ngọc Ánh phim "Áo lụa Hà Đông".

“Áo lụa Hà Đông” có những cảnh quay miêu tả cảnh Hội An ngập lụt triền miên. Hình ảnh vợ chồng Gù ngồi trong ngôi nhà dột nát, bốn bề ngập nước, con cái nheo nhóc... thể hiện tận cùng cuộc sống vất vả của họ. Gù đặt tên con là Nguyễn Thị Lụt – vì cảnh ngập triền miên, và gia cảnh quá đỗi đói nghèo.

“Áo lụa Hà Đông” được ngợi khen giàu cảm xúc, nhiều phân cảnh đầu tư, có ý tưởng khi dàn dựng kịch bản, ngợi ca biểu tượng “áo dài” xuyên suốt tác phẩm thấm đẫm thông điệp về số phận phụ nữ Việt Nam.

Với vai diễn này, Trương Ngọc Ánh bật sáng và trở thành diễn viên có thực lực trong làng giải trí. Cô từng được kỳ vọng sẽ đoạt các giải nhà nghề về diễn xuất như Cánh Diều Vàng (Hội Điện ảnh Việt Nam), Bông Sen Vàng (Liên hoan phim quốc gia).

Ngoài 4 vai diễn của 4 phim nói trên, Trương Ngọc Ánh còn là người mẫu và là nhà sản xuất phim nổi tiếng.