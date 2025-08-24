Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40
Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.
Minh Hương sinh năm 1985, từng là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2006, Minh Hương nổi đình đám khi vào vai chính trong phim Nhật ký Vàng Anh (phần một) trên sóng VTV.
Bộ phim xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống thường ngày của học trò ở lứa tuổi trung học phổ thông, trong đó nhân vật chính là Vàng Anh.
Sau thành công đầu tiên trên màn ảnh ở tuổi 21, Minh Hương liên tục góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Zippo, Mù tạt và Em, Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước, 11 tháng 5 ngày… Trong đó, vai Hoài "xù" trong Zippo, Mù tạt và Em đã mang về cho cô giải Cánh Diều Vàng 2017 cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".
Có bước đệm vững chắc ở nghề diễn viên, song Minh Hương quyết định từ bỏ để tập trung vào công việc của một MC, BTV kênh truyền hình Công an Nhân dân - ANTV. Năm 2018, Minh Hương vào ngành công an. Cô được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy vào tháng 6/2024 ở tuổi 39.
Minh Hương chia sẻ mỗi công việc đều cho cô trải nghiệm quý giá để khám phá bản thân, hiểu bản thân để có thể biết mình làm được những gì và nỗ lực như thế nào.
"Khi đã quyết định bước vào ngành công an, tôi luôn nghĩ mình được nhiều hơn là mất. Tôi được tiếp xúc và làm việc trong một môi trường chính quy, nghiêm túc, được đào tạo bài bản và được truyền đạt những thông tin chính thống tới người dân.
Khoác lên mình bộ quân phục, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ, với tôi vẫn luôn là một điều gì đó thiêng liêng và tự hào", nữ diễn viên từng nói.
Minh Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoác lên mình sắc phục của lực lượng công an nhân dân với niềm tự hào đặc biệt. Để phục vụ cho công việc của mình, Minh Hương còn theo học thạc sĩ Quản lý Báo chí và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cũng như bao người nổi tiếng khác, Minh Hương kín tiếng chuyện đời tư. Ở tuổi 40, Minh Hương có cuộc sống giàu sang, viên mãn bên ông xã là kiến trúc sư cùng hai con "đủ nếp, đủ tẻ".
Cô luôn quan niệm, làm việc gì cũng nên làm theo cách nhẹ nhàng nhất cho nên chọn cách sống êm đềm, không ồn ào, vội vã. Mỗi ngày, cô bận rộn với công việc ở đài truyền hình vào buổi sáng. Chiều tối đi đón con, chăm sóc gia đình. Khi rảnh rỗi, cô dành tất cả thời gian cho chồng và các con.
“Khi có thời gian, tôi thích những điều giản dị như vào bếp nấu một bữa cơm ấm, chăm chút góc nhỏ trong nhà, trồng vài chậu cây nhỏ, cắm vài bình hoa hoặc ngồi đọc sách cùng con”, Minh Hương tâm sự.
Để vun đắp tổ ấm viên mãn cả vật chất lẫn tinh thần, Minh Hương cho biết ngoài công việc truyền hình, cô còn cùng chồng kinh doanh để tăng thu nhập. Thời gian rất bận rộn nhưng cựu diễn viên vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Trên trang cá nhân, Minh Hương thường chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, truyền tải năng lượng sống tích cực. Cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên và hài lòng với những gì đang có.
