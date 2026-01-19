Mới nhất
Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Thứ hai, 07:00 19/01/2026 | Thế giới showbiz
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.

Mạnh Trường không ngại thử thách bản thân ở những dạng vai khó

Từ hình ảnh "soái ca" quen mặt trên khung giờ vàng VTV, Mạnh Trường đang cho thấy bước chuyển mình rõ rệt khi mạnh dạn rời khỏi vùng an toàn để chinh phục những vai diễn nặng ký về tâm lý.

Nhan sắc điển trai cùng chiều sâu diễn xuất ngày càng chín giúp nam diễn viên giữ vững vị thế "nam thần" của màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 1.

Bức ảnh nhận được tương tác lớn của Mạnh Trường

Mạnh Trường là gương mặt không còn xa lạ với khán giả truyền hình phía Bắc khi liên tục xuất hiện trong loạt phim ăn khách như "Zippo, mù tạt và em", "Ngược chiều nước mắt", "Cả một đời ân oán", "Hương vị tình thân", "Hồ sơ cá sấu", "Hoa nở trái mùa", "Tuổi thanh xuân 2", "Chúng ta của 8 năm sau"… Ở những tác phẩm này, anh thường đảm nhận hình mẫu người đàn ông thành đạt, lịch lãm, giàu tình cảm, khiến không ít khán giả nữ "đổ gục" mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.

Vẻ ngoài sáng sân khấu, nam tính cùng lối diễn tự nhiên, tiết chế vừa đủ giúp Mạnh Trường tạo được thiện cảm bền bỉ với người xem.

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh "soái ca" quen thuộc ấy là một diễn viên luôn khao khát đổi mới, không ngại thử thách bản thân ở những dạng vai khó.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 2.

Vai Trung tá Đại trong bộ phim Không thời gian giúp Mạnh Trường giành giải thưởng Cánh Diều Vàng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Mới đây, Mạnh Trường ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi giành giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai Trung tá Đại trong bộ phim "Không thời gian". Đây được xem là vai diễn mang tính bước ngoặt, hoàn toàn khác với những hình tượng hào hoa mà anh từng gắn bó trước đó.

Trong "Không thời gian", Trung tá Đại hiện lên là một người lính thời bình mạnh mẽ, kỷ luật, sẵn sàng hy sinh đời sống cá nhân vì nhiệm vụ. Nhân vật không cần lời thoại hoa mỹ mà chinh phục khán giả bằng sự bền bỉ, lặng thầm và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Chia sẻ về vai diễn, Mạnh Trường cho biết anh muốn khắc họa hình ảnh người lính dù trong thời chiến hay thời bình đều mang trên vai những hy sinh rất lớn.

Để hóa thân trọn vẹn, nam diễn viên đã giảm cân, phơi nắng thao trường khiến làn da sạm đi, gương mặt góc cạnh và phong trần hơn hẳn.

Sự lăn xả ấy mang đến một Mạnh Trường gai góc, đời hơn, đồng thời giúp vai diễn nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 3.

Gần đây, Mạnh Trường tiếp tục gây chú ý khi vào vai Phạm Ngọc Triển – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông trong Lằn ranh, một nhân vật bí ẩn, nhiều lớp tính cách, mảng tối.

Không dừng lại ở đó, Mạnh Trường tiếp tục gây chú ý khi tham gia phim chính luận "Lằn ranh". Trong phim, anh vào vai Phạm Ngọc Triển – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, một nhân vật phức tạp, bí ẩn và nhiều lớp tính cách.

Triển không được xây dựng theo lối thiện – ác rạch ròi mà tồn tại trong vùng "xám" đạo đức, khiến người xem càng theo dõi càng khó đoán định bản chất thật sự của nhân vật.

Chính sự nhập nhằng ấy tạo nên sức hút cho vai diễn, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa ngày càng linh hoạt của Mạnh Trường.

Nam diễn viên thừa nhận đây là dạng nhân vật nhiều màu sắc, thách thức và cũng là trải nghiệm hoàn toàn mới trong hành trình làm nghề của anh.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 4.

Mạnh Trường sở hữu chiều cao nổi bật cùng ngoại hình hào hoa.


Sinh năm 1985 tại Hà Nội, Mạnh Trường bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Trước khi trở thành diễn viên truyền hình được yêu thích, anh từng là người mẫu và giành giải "Siêu mẫu ăn ảnh" năm 2004.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng ngoại hình hào hoa, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và liên tục được mời tham gia các dự án phim truyền hình.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 5.

Sự bền bỉ, chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề giúp Mạnh Trường trở thành một trong những nam diễn viên truyền hình sáng giá nhất hiện nay.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mạnh Trường không chỉ giữ được sức hút mà còn chứng minh năng lực diễn xuất ổn định, có thể đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện.

Sự bền bỉ, chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên truyền hình sáng giá nhất hiện nay.

 Mạnh Trường và cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ 

Ngoài sự nghiệp, đời sống riêng tư của Mạnh Trường cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Trên màn ảnh, anh là "soái ca" trong mơ của nhiều khán giả, còn ngoài đời lại ghi điểm với chuyện tình bền chặt cùng bà xã Lan Phương – người bạn từ thuở học trò.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 6.

Mạnh Trường và vợ được xem là một trong những hình mẫu đẹp hiếm hoi của showbiz Việt.

Cả hai quen nhau từ thời cấp 2, đến cấp 3 mới chính thức hẹn hò và kết hôn vào năm 2008 sau nhiều năm gắn bó. Chuyện tình "thanh mai trúc mã" kéo dài hơn hai thập kỷ của họ được xem là một trong những hình mẫu đẹp hiếm hoi của showbiz Việt.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mạnh Trường luôn dành cho vợ những lời trân trọng. Anh cho biết vợ không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, khéo léo, là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 7.

Mạnh Trường cũng nổi tiếng là người chồng, người cha tâm lý, luôn tranh thủ thời gian chăm sóc vợ con, san sẻ việc nhà.

Nam diễn viên cũng nổi tiếng là người chồng, người cha tâm lý, thường xuyên san sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và dành thời gian cho gia đình.

Dù được cho là sở hữu khối tài sản đáng giá với nhà cửa, xe cộ và cuộc sống tiện nghi, Mạnh Trường và vợ vẫn chọn lối sống kín đáo, không phô trương.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 8.

Mạnh Trường giữ lối sống kín đáo dù sở hữu nhiều tài sản giá trị.

Trên mạng xã hội, cặp đôi chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, đủ để khán giả cảm nhận một gia đình hạnh phúc, ấm áp và đáng ngưỡng mộ.

"Vợ màn ảnh" kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai?'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai?

Thanh Huế, nữ diễn viên sinh năm 2001 đảm nhiệm vai Hiền, vợ của Triển do Mạnh Trường đóng trong phim giờ vàng "Lằn ranh".

