Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Thứ bảy, 10:22 17/01/2026 | Thế giới showbiz
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.

Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống "không phụ thuộc ai"Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống 'không phụ thuộc ai'

GĐXH - Mới đây tại LHP Việt Nam 2025, Hồng Đào giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim "Mai". Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng tư của Hồng Đào cũng bình yên sau 6 năm ly hôn.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ tin vui bất ngờ, hài hước gọi đây là "một cú wow" khi nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Hạnh trong phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ". Tuy nhiên, do lịch trình cá nhân nên nữ nghệ sĩ không thể trực tiếp đến nhận giải. 

"Thật là một cú "wow" khi nhận được tin mình đoạt giải Nữ chính xuất sắc của LHP Cánh diều vàng 2025 trong vai Hạnh trong 'Mang mẹ đi bỏ'... Hồng Đào xin trân trọng cám ơn BTC Lễ trao giải Cánh diều vàng. Thật là một vinh dự và niềm hạnh phúc to lớn. 

Xin cám ơn đạo diễn Mo Hong Jin, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và toàn bộ ê kíp phim 'Mang mẹ đi bỏ', cùng nhau lăn xả, đồng hành từ trường quay đến quán ăn, từ mì tương đen đến mì gõ, từ kim chi đến cải chua... Và nhờ những gắn bó yêu thương này mình mới có khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm nay. Cuối cùng Hồng Đào gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các khán giả đã yêu thương và ủng hộ mình trong suốt bao nhiêu năm làm nghề", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Hồng Đào và Tuấn Trần trong phim "Mang mẹ đi bỏ".

Một điều khiến Hồng Đào cảm thấy dễ thương, ấm áp khi hai người nhắn tin chúc mừng cô sớm nhất là Mai Bảo Ngọc và Võ Thanh Hòa. Cô gọi các đồng nghiệp thân thiết bằng cách trìu mến: "Lúc nào cũng là 'chim én báo xuân' của cô".

Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận được tin nhắn chúc mừng từ Tuấn Trần - nam diễn viên được cô gọi bằng cái tên thân thương "con trai" sau khi cả hai từng đóng chung phim. "Mẹ chúc mừng con trai nhé! Con xứng đáng lắm", cô nhắn nhủ đến đồng nghiệp. 

Không chỉ thế, Hồng Đào cũng ngậm ngùi bày tỏ tiếc nuối khi các nghệ sĩ đều xuất hiện trực tiếp nhận giải, may mắn có hình "ông con trai" Tuấn Trần ôm nạng lên lãnh giải dùm mẹ: "nhiêu đó là đủ muốn khóc rồi".

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đông đảo khán giả, đồng nghiệp đã để lại nhiều lời chúc mừng. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự bền bỉ, nghiêm túc với nghề của Hồng Đào và cho rằng giải thưởng là hoàn toàn xứng đáng. Không ít khán giả nhận xét, nữ nghệ sĩ ngày càng thăng hoa trong diễn xuất, đặc biệt phù hợp với những vai diễn nội tâm, giàu chiều sâu.

Hồng Đào có tin vui ở tuổi 64 - Ảnh 3.

Sau biến cố hôn nhân, Hồng Đào lựa chọn tập trung cho công việc nghệ thuật, coi diễn xuất là điểm tựa tinh thần. Cô là nữ diễn viên Việt duy nhất đóng liên tiếp 4 phim top 1 phòng vé: Mai (520 tỷ đồng), Linh Miêu (87 tỷ đồng), Chị dâu (113 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng)

Hồng Đào có tin vui ở tuổi 64 - Ảnh 4.

Dù lịch làm việc bận rộn, nữ nghệ sĩ vẫn giữ thói quen chăm sóc bản thân, duy trì tinh thần tích cực và nguồn năng lượng lạc quan.

Hồng Đào sinh năm 1962, là người gốc Bắc, sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột. Cô tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 1983. Thập niên 1980-1990, cô là gương mặt đắt show của sân khấu trong nước.

Sau khi ly hôn với chồng cũ Quang Minh, sự nghiệp của Hồng Đào ngày càng thăng hoa, hồi tháng 4/2023 cô xuất hiện ấn tượng trong vai khách mời của series phim Beef. Thời lượng khoảng 5 phút song khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của nữ nghệ sĩ. Năm 2024, nghệ sĩ Hồng Đào quay liên tục các phim điện ảnh chục tỷ đến trăm tỷ đồng. Chưa kể đến hàng loạt dự án tại Hàn Quốc, tham gia các sự kiện giải trí…

Ở ngưỡng lục tuần, Hồng Đào ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời. Nữ nghệ sĩ tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Độc thân ở tuổi ngoài 60, niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công.

