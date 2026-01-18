Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý
GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.
Nhan sắc tuổi U50 và lựa chọn “già đi tự nhiên” của Hoa hậu Ngọc Khánh
Mới đây, sự xuất hiện hiếm hoi của Hoa hậu Ngọc Khánh trong buổi gặp gỡ cùng hoa hậu Giáng My, cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung và MC Thanh Thanh Huyền đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Khoảnh khắc hội ngộ diễn ra tại biệt thự mới của gia đình nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nơi những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt nhiều năm trước cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ.
Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Ngọc Khánh gây ấn tượng với mái tóc bạc để tự nhiên, gương mặt mộc mạc và thần thái an nhiên của người phụ nữ bước sang tuổi trung niên.
Đã lâu lắm rồi nàng hậu mới xuất hiện trước bạn bè và công chúng, bởi nhiều năm nay, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế tối đa các buổi tiệc hay sự kiện giải trí.
Bước qua tuổi 50, Hoa hậu Việt Nam 1998 không tìm cách níu kéo thanh xuân bằng những phương pháp can thiệp thẩm mỹ hay nhuộm tóc cầu kỳ. Trái lại, cô để nhan sắc "già đi tự nhiên" cùng mái tóc hoa râm.
Dù vậy, bạn bè vẫn dành nhiều lời khen cho Ngọc Khánh bởi làn da mịn màng, ít nếp nhăn và vóc dáng mảnh dẻ, gọn gàng.
Nàng hậu gây dấu ấn một thời với vẻ đẹp lạ
Nhìn hình ảnh hiện tại của Ngọc Khánh, không ít người hâm mộ bồi hồi nhớ về một hoa hậu trẻ trung, tự tin đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1998.
Thời điểm đó, cô được mệnh danh là "Julia Roberts của Việt Nam" nhờ vẻ đẹp lạ, mang nhiều nét phương Tây cùng nụ cười rạng rỡ, khoé miệng rộng gợi nhớ đến nữ minh tinh Hollywood trong bộ phim Pretty Woman.
Dù thời gian để lại dấu vết nhất định, những đường nét thanh tú trên gương mặt Ngọc Khánh dường như không thay đổi quá nhiều.
Vẻ đẹp của cô ở hiện tại không còn rực rỡ theo cách hào quang sân khấu, mà trầm lắng, chín chắn và đầy trải nghiệm.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998, Nguyễn Thị Ngọc Khánh nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.
Sở hữu nhan sắc không thuần Việt, cô sớm mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, thử sức ở nhiều vai trò như người mẫu, MC. Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Ngọc Khánh bất ngờ kết hôn với một người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm trước khi cả hai quyết định đường ai nấy đi.
Sau cú sốc hôn nhân, Hoa hậu Ngọc Khánh rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sang Mỹ du học và theo học ngành thời trang.
Tại xứ người, cô bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Cô từng chia sẻ rằng sẽ không nghĩ đến chuyện lập gia đình thêm lần nữa, thế nhưng, duyên phận đã đưa cô gặp gỡ một doanh nhân người Canada, người sau đó trở thành bạn đời của nàng hậu.
Cuộc sống viên mãn của Ngọc Khánh bên chồng Canada trên đất Mỹ
Cuộc hôn nhân thứ hai của Ngọc Khánh nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Hiện tại, cô và chồng đang sống viên mãn tại Mỹ trong một căn biệt thự rộng lớn, bao quanh bởi thiên nhiên xanh mát.
Hoa hậu Việt Nam 1998 cho biết cô được chồng yêu thương, chiều chuộng và trân trọng cuộc sống bình yên mà cả hai cùng xây dựng.
Chia sẻ về hiện tại, Ngọc Khánh thẳng thắn thừa nhận cuộc sống của mình "tầm thường và tẻ nhạt" nếu so với những năm tháng hào quang trước đây, nhưng đó lại là điều khiến cô hạnh phúc. Dù nhận được không ít lời mời quay trở lại showbiz, nàng hậu đều khéo léo từ chối.
"Tầm thường và tẻ nhạt so với cuộc sống của chính tôi trước đây. Tôi không còn tham dự showbiz mà toàn tâm toàn ý cho cuộc sống của một phụ nữ có gia đình. Cũng có vài gợi ý trở lại showbiz nhưng tôi hiểu bản thân và cuộc sống của mình ở hiện tại. Bây giờ khán giả của tôi đã khác, tuổi của tôi cũng không thích hợp để trở lại", Ngọc Khánh từng chia sẻ.
Nàng hậu cho biết cô yêu thích cuộc sống không ồn ào, gần gũi với thiên nhiên. Vợ chồng cô có chung đam mê du lịch, mỗi năm cùng nhau khám phá nhiều vùng đất tại Mỹ, về thăm gia đình ở Tây Ban Nha và Việt Nam.
Thời gian gần đây, Hoa hậu Ngọc Khánh thường xuyên trở về Việt Nam sinh sống, gặp gỡ bạn bè cũ và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm có sau nhiều năm xa quê.
