Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Chủ nhật, 19:00 18/01/2026 | Thế giới showbiz
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.

Nhan sắc tuổi U50 và lựa chọn “già đi tự nhiên” của Hoa hậu Ngọc Khánh

Mới đây, sự xuất hiện hiếm hoi của Hoa hậu Ngọc Khánh trong buổi gặp gỡ cùng hoa hậu Giáng My, cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung và MC Thanh Thanh Huyền đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngọc Khánh (thứ ba từ trái sang) hội ngộ Vũ Cẩm Nhung (trái), Giáng My (thứ hai từ phải sang) khi đến thăm nơi ở mới của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cách đây vài ngày.

Khoảnh khắc hội ngộ diễn ra tại biệt thự mới của gia đình nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nơi những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt nhiều năm trước cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Ngọc Khánh gây ấn tượng với mái tóc bạc để tự nhiên, gương mặt mộc mạc và thần thái an nhiên của người phụ nữ bước sang tuổi trung niên.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 2.

Bước sang tuổi 50, cô để nhan sắc 'già đi tự nhiên' với mái tóc hoa râm.

Đã lâu lắm rồi nàng hậu mới xuất hiện trước bạn bè và công chúng, bởi nhiều năm nay, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế tối đa các buổi tiệc hay sự kiện giải trí.

Bước qua tuổi 50, Hoa hậu Việt Nam 1998 không tìm cách níu kéo thanh xuân bằng những phương pháp can thiệp thẩm mỹ hay nhuộm tóc cầu kỳ. Trái lại, cô để nhan sắc "già đi tự nhiên" cùng mái tóc hoa râm.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 3.

Người đẹp vẫn được bạn bè khen trẻ trung với làn da ít nếp nhăn, thân hình mảnh dẻ.

Dù vậy, bạn bè vẫn dành nhiều lời khen cho Ngọc Khánh bởi làn da mịn màng, ít nếp nhăn và vóc dáng mảnh dẻ, gọn gàng.

Nàng hậu gây dấu ấn một thời với vẻ đẹp lạ

Nhìn hình ảnh hiện tại của Ngọc Khánh, không ít người hâm mộ bồi hồi nhớ về một hoa hậu trẻ trung, tự tin đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1998.

Thời điểm đó, cô được mệnh danh là "Julia Roberts của Việt Nam" nhờ vẻ đẹp lạ, mang nhiều nét phương Tây cùng nụ cười rạng rỡ, khoé miệng rộng gợi nhớ đến nữ minh tinh Hollywood trong bộ phim Pretty Woman.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 4.

Ngọc Khánh được mệnh danh là "Julia Roberts của Việt Nam" bởi sở hữu vẻ đẹp lạ mang nhiều nét phương Tây cùng khoé miệng rộng gợi nhớ đến "người đàn bà đẹp".

Dù thời gian để lại dấu vết nhất định, những đường nét thanh tú trên gương mặt Ngọc Khánh dường như không thay đổi quá nhiều.

Vẻ đẹp của cô ở hiện tại không còn rực rỡ theo cách hào quang sân khấu, mà trầm lắng, chín chắn và đầy trải nghiệm.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998, Nguyễn Thị Ngọc Khánh nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 5.

Ngọc Khánh tham gia nhiều hoạt động trong showbiz và gặt hái được thành công.

Sở hữu nhan sắc không thuần Việt, cô sớm mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, thử sức ở nhiều vai trò như người mẫu, MC. Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Ngọc Khánh bất ngờ kết hôn với một người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm trước khi cả hai quyết định đường ai nấy đi.

Sau cú sốc hôn nhân, Hoa hậu Ngọc Khánh rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sang Mỹ du học và theo học ngành thời trang.

Tại xứ người, cô bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Cô từng chia sẻ rằng sẽ không nghĩ đến chuyện lập gia đình thêm lần nữa, thế nhưng, duyên phận đã đưa cô gặp gỡ một doanh nhân người Canada, người sau đó trở thành bạn đời của nàng hậu.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 6.

Sang Mỹ du học ngành thời trang, Ngọc Khánh gặp Attila Woodward và cả hai nảy sinh tình cảm, quyết định tiến đến hôn nhân bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Cuộc sống viên mãn của Ngọc Khánh bên chồng Canada trên đất Mỹ

Cuộc hôn nhân thứ hai của Ngọc Khánh nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Hiện tại, cô và chồng đang sống viên mãn tại Mỹ trong một căn biệt thự rộng lớn, bao quanh bởi thiên nhiên xanh mát.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 7.

Vợ chồng hoa hậu sống tại bang Virginia (Mỹ) và quản lý một cơ sở sản xuất rượu vang của gia đình.

Hoa hậu Việt Nam 1998 cho biết cô được chồng yêu thương, chiều chuộng và trân trọng cuộc sống bình yên mà cả hai cùng xây dựng.

Chia sẻ về hiện tại, Ngọc Khánh thẳng thắn thừa nhận cuộc sống của mình "tầm thường và tẻ nhạt" nếu so với những năm tháng hào quang trước đây, nhưng đó lại là điều khiến cô hạnh phúc. Dù nhận được không ít lời mời quay trở lại showbiz, nàng hậu đều khéo léo từ chối.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 8.

Ngọc Khánh tham dự một show diễn thời trang tại Việt Nam với vai trò khách mời. Chị diện váy 2 dây đơn giản, khoe nét đẹp cuốn hút ở độ tuổi trung niên.

"Tầm thường và tẻ nhạt so với cuộc sống của chính tôi trước đây. Tôi không còn tham dự showbiz mà toàn tâm toàn ý cho cuộc sống của một phụ nữ có gia đình. Cũng có vài gợi ý trở lại showbiz nhưng tôi hiểu bản thân và cuộc sống của mình ở hiện tại. Bây giờ khán giả của tôi đã khác, tuổi của tôi cũng không thích hợp để trở lại", Ngọc Khánh từng chia sẻ.

Nàng hậu cho biết cô yêu thích cuộc sống không ồn ào, gần gũi với thiên nhiên. Vợ chồng cô có chung đam mê du lịch, mỗi năm cùng nhau khám phá nhiều vùng đất tại Mỹ, về thăm gia đình ở Tây Ban Nha và Việt Nam.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già đi tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý - Ảnh 9.

Đời thường, Ngọc Khánh luôn để mặt mộc mặc đồ đơn giản. Khi dự tiệc, cô mới trang điểm, tạo kiểu tóc và đeo trang sức.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Ngọc Khánh thường xuyên trở về Việt Nam sinh sống, gặp gỡ bạn bè cũ và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm có sau nhiều năm xa quê.

Mặt mộc tuổi trung niên của Hoa hậu Ngọc KhánhMặt mộc tuổi trung niên của Hoa hậu Ngọc Khánh

GĐXH - Hoa hậu Ngọc Khánh ở tuổi trung niên rất thích khoe mặt mộc, chị không ngại cho khán giả thấy những dấu hiệu của tuổi tác.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quý

Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quý

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Cùng chuyên mục

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Ngọc Huyền thủ vai nữ chính Hà An trong "Cha tôi người ở lại" đã nhận được tin vui lớn trong giải "Cánh Diều 2025". Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của người đẹp.

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio bất ngờ bị vượt mặt

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio bất ngờ bị vượt mặt

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio gây bất ngờ khi để vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2026.

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.

Xem nhiều

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Thế giới showbiz
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top