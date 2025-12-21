Mới nhất
Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Chủ nhật, 21:57 21/12/2025 | Giải trí
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nidhhi Agerwal bị nhóm đàn ông bao vây, có hành vi quấy rối khi xuất hiện tại trung tâm thương mại ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ). Nữ diễn viên lộ rõ vẻ hoang mang khi bị bao vây, lực lượng an ninh tại sự kiện không thể kiểm soát tình hình.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 1.

Times of India đưa tin vụ việc diễn viên Nidhhi Agerwal bị nhóm đàn ông bao vây giữa nơi công cộng đang tạo tranh luận. Sự cố xảy ra lúc nữ diễn viên xuất hiện ở trung tâm thương mại ở Kukatpally, thành phố Hyderabad, Ấn Độ để quảng bá ca khúc The Raja Saab. Truyền thông đưa tin hàng nghìn người đã phá vỡ hàng rào an ninh, tràn về phía nữ diễn viên để xin chữ ký, chụp ảnh. Trong tình trạng chen lấn, xô đẩy, một số người đàn ông bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ, khiến hiện trường rơi vào hỗn loạn.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 2.

Video lan truyền trên mạng cho thấy nữ diễn viên gần như bị mắc kẹt giữa đám đông quá khích, trong khi lực lượng bảo vệ không đủ để kiểm soát tình hình. Khi rời sự kiện, Nidhhi Agerwal lộ rõ vẻ hoảng loạn, phải nhờ vệ sĩ hộ tống sát sao để lên xe riêng. Nhiều khán giả cho rằng công tác tổ chức đã đánh giá thấp quy mô đám đông và rủi ro an ninh.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 3.

Theo NDTV, cảnh sát Hyderabad lập hồ sơ vụ việc, xác nhận chương trình chưa được cấp phép và không có phương án bảo đảm an ninh chính thức. “Một người nổi tiếng được mời tham dự nhưng sự kiện lại không được phê duyệt”, đại diện cảnh sát cho biết, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về ban tổ chức và đơn vị quản lý địa điểm.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 4.

Nidhhi Agerwal sinh năm 1993, là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Ấn Độ, hoạt động ở cả ba thị trường lớn Hindi, Telugu và Tamil tại Ấn Độ. Cô có xuất phát điểm là thí sinh cuộc thi hoa hậu. Agerwal lấn sân sang điện ảnh, âm nhạc sau cuộc thi Miss Diva Universe 2014 (cô dừng chân ở vòng chung kết).

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 5.

Nữ diễn viên ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim Munna Michael (2017), đóng cùng Tiger Shroff. Vai diễn mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới triển vọng tại Bollywood. Thành công mở đường cho Nidhhi bước vào dòng phim thương mại.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 6.

Thành tích đáng nhớ nhất của diễn viên sinh năm 1993 là góp mặt trong Smart Shankar (2019) - một trong những tác phẩm doanh thu cao nhất năm, trụ rạp hơn 100 ngày tại Ấn Độ.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 7.

Bên cạnh diễn xuất, Nidhhi Agerwal còn được đào tạo bài bản về múa, từng theo học ballet, kathak, hip-hop và belly dance.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 8.

Nidhhi Agerwal đang có gần 30 triệu người theo dõi trên Instagram, là một trong những nữ diễn viên có lượng fan đông đảo. Cô thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng Minh tinh trẻ có nhan sắc và sức ảnh hưởng của làng giải trí Ấn Độ.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 9.

Sau vụ đám đông quấy rối công khai, khán giả đang "đòi công bằng" cho Nidhhi Agerwal. Ngay cả người nổi tiếng có vệ sĩ đi kèm cũng không an toàn nếu khâu tổ chức và kiểm soát đám đông bị xem nhẹ.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai? - Ảnh 10.

Theo số liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ (NCRB), mỗi năm nước này ghi nhận hàng chục nghìn vụ đụng chạm, quấy rối và xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trong đó nhiều vụ xảy ra tại nơi công cộng.

