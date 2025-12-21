Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Times of India đưa tin vụ việc diễn viên Nidhhi Agerwal bị nhóm đàn ông bao vây giữa nơi công cộng đang tạo tranh luận. Sự cố xảy ra lúc nữ diễn viên xuất hiện ở trung tâm thương mại ở Kukatpally, thành phố Hyderabad, Ấn Độ để quảng bá ca khúc The Raja Saab. Truyền thông đưa tin hàng nghìn người đã phá vỡ hàng rào an ninh, tràn về phía nữ diễn viên để xin chữ ký, chụp ảnh. Trong tình trạng chen lấn, xô đẩy, một số người đàn ông bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ, khiến hiện trường rơi vào hỗn loạn.