Brooklyn Beckham 'chặn tài khoản của bố mẹ'
Con trai cả Brooklyn không còn theo dõi Instagram của bố mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham - giữa bối cảnh mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng.
Theo ghi nhận ngày 20/12, Brooklyn (26 tuổi) đã hủy theo dõi tài khoản của David và Victoria Beckham trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của Nicola Peltz (30 tuổi) cũng không xuất hiện tên bố mẹ chồng trong danh sách theo dõi. Trong khi đó, vợ chồng Beckham hiện ở trạng thái "unfollow" tài khoản của Brooklyn và Nicola.
Tối thứ Bảy, con trai thứ ba Cruz Beckham lên tiếng phản hồi bài báo của Daily Mail với tiêu đề cho rằng David và Victoria chủ động hủy theo dõi Brooklyn sau khi con trai lựa chọn đón Giáng sinh cùng gia đình vợ. Cruz khẳng định thông tin này không chính xác. "Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. Hãy làm rõ sự thật. Họ thức dậy và phát hiện mình đã bị chặn cũng như tôi vậy", Cruz viết trên Instagram Story.
Brooklyn và hai em trai Romeo, Cruz Beckham đã hủy theo dõi nhau từ tháng 7. Tình trạng tương tự cũng xảy ra giữa Nicola Peltz và các thành viên gia đình Beckham.
Động thái "hủy theo dõi" trên Instagram diễn ra trong bối cảnh gia đình Beckham đang trải qua giai đoạn nhiều căng thẳng. Brooklyn và vợ, nữ diễn viên Nicola Peltz, đã không tham dự bất kỳ sự kiện gia đình nào trong nhiều tháng qua, bao gồm show thời trang của Victoria tại Paris, lễ ra mắt phim tài liệu về Victoria cũng như sự kiện David được phong tước hiệp sĩ.
Tháng trước, Victoria Beckham từng thể hiện mong muốn đoàn tụ gia đình dịp Giáng sinh khi đăng tải video mẹ cô treo tất in tên Brooklyn trước lò sưởi. Cruz cũng nhiều lần đăng lại hình ảnh cũ bên anh trai cả, được cho là động thái thiện chí nhằm hàn gắn mối quan hệ. Tuy nhiên, Brooklyn vẫn giữ im lặng trên mạng xã hội. Anh không có tương tác nào với các thành viên gia đình từ đầu năm, trong khi bố mẹ vẫn thường xuyên "thả tim" các bài đăng của con trai.
Rạn nứt giữa Brooklyn, Nicola và gia đình Beckham được cho là bắt đầu từ năm 2022, sau đám cưới của đôi trẻ tại Florida. Khi đó, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên căng thẳng vì Nicola không mặc váy cưới do Victoria thiết kế, dù ban đầu có kế hoạch như vậy. Căng thẳng được cho là gia tăng khi Victoria bị cáo buộc đã "chiếm spotlight" trong một điệu nhảy tại đám cưới, vốn được chuẩn bị dành riêng cho cô dâu chú rể, trên nền ca khúc do Marc Anthony trình diễn.
Tháng 5 vừa qua, David Beckham tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 50 hoành tráng tại London với sự tham dự của nhiều ngôi sao. Victoria cùng các con Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi) đều có mặt, song Brooklyn và Nicola vắng bóng.
Một nguồn tin cho biết nguyên nhân Brooklyn và Nicola không tham dự là vì sự xuất hiện của Kim Turnbull – bạn gái của Romeo – người từng vướng tin đồn có quan hệ tình cảm với Brooklyn. Tuy nhiên, Cruz đã phủ nhận thông tin này trên Instagram, khẳng định Brooklyn và Kim chưa từng hẹn hò.
Những bất đồng trong gia đình Beckham thời gian qua diễn ra công khai khi các thành viên liên tục chia sẻ những thông điệp ẩn ý trên mạng xã hội. Tháng 5, Brooklyn đăng video lái mô tô cùng Nicola, kèm lời nhắn khẳng định anh sẽ "luôn chọn" vợ mình. Chỉ vài giờ sau, Cruz đăng ảnh gia đình và viết lời tri ân bố mẹ, bày tỏ tình yêu và sự biết ơn sâu sắc.
Theo một nguồn tin của People , quá trình hàn gắn mối quan hệ trong gia đình Beckham gặp nhiều khó khăn. "Mỗi khi họ vừa có được khoảnh khắc yên ổn, mọi thứ lại đổ vỡ. Gia đình đã nhiều lần nỗ lực làm hòa", người này chia sẻ.
Dù vậy, nguồn tin khẳng định mối quan hệ vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. "David và Victoria vẫn yêu thương và luôn ở bên Brooklyn. Họ chỉ cảm thấy tổn thương và thất vọng khi hiện tại anh không còn tham gia vào đời sống gia đình".
