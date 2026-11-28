Quỳnh Châu đảm nhận vai chính trong phim giờ vàng VTV sắp lên sóng

Ngay sau khi bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân" kết thúc, phim "Tình khúc bản Gió" lên sóng vào 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026.

Bộ phim "Tình khúc bản Gió" do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, về câu chuyện ở vùng cao miền Tây Bắc, nơi bản Gió mang vẻ đẹp bình yên với khu rừng thiêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, đằng sau khung cảnh thơ mộng ấy là một bí ẩn chưa có lời giải về cái chết của một cán bộ kiểm lâm hai năm trước. Hoạ Mi, một cô gái trẻ, tìm đến vùng đất ấy để giải mã bi kịch của cha. Cuộc tìm kiếm đưa cô vào vùng đất của những luật tục lâu đời, những tình cảm bất ngờ và một âm mưu đang âm thầm đe dọa khu rừng thiêng.

Không chỉ khai thác yếu tố điều tra, bí ẩn, bộ phim còn đặt ra những vấn đề giàu ý nghĩa về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng, lớp trẻ lại khao khát tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình.

Bộ phim "Tình khúc bản Gió" phát sóng vào tháng 12/2026. Ảnh VTV

Vai Hoạ Mi được giao cho Quỳnh Châu, gương mặt ghi dấu qua các bộ phim truyền hình gây sốt trong thời gian qua. Hoạ Mi sẽ là một thử thách tiếp theo đối với Châu, một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật.

Diễn viên Quỳnh Châu là ai?

Diễn viên Quỳnh Châu sinh năm 1998, từng tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi "King and Queen 2018" của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021.

Quỳnh Châu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Lối về miền hoa", "Biệt dược đen", "Người một nhà", "Những chặng đường bụi bặm", "Cách em 1 milimet"… Đặc biệt là trong "Cách em 1 milimet" là bộ phim Quỳnh Châu vào vai chính đầu tiên, đánh dấu một bước chuyển rất quan trọng trong hành trình làm nghề của mình.

Vai Minh Tú của Quỳnh Châu để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Ảnh VTV

Sau khi gặt hái thành công trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu tiếp tục trở lại màn ảnh với vai nữ chính hoàn toàn đối lập ở "Dưới ô cửa sáng đèn". Trong phim, Quỳnh Châu vào vai Diệu - một người phụ nữ trưởng thành, đã bước vào hôn nhân và phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống.

Qua các phân đoạn nhân vật Diệu phát hiện chồng ngoại tình, dồn nén cảm xúc đau khổ, thất vọng, bàng hoàng thông qua ánh mắt đỏ hoe, thất thần và giọng nói run rẩy... Quỳnh Châu đã khiến nhiều khán giả khen ngợi là "nữ hoàng nước mắt" của phim giờ vàng VTV.

Diễn viên Quỳnh Châu có phong cách thời trang cá tính, quyến rũ. Ảnh FBNV

Ngoài đời, Quỳnh Châu sở hữu phong cách thời trang quyến rũ, cá tính và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Với sắc vóc nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp, Quỳnh Châu thường xuyên chia sẻ những bộ hình đẹp trên trang cá nhân, nhận được nhiều lời khen ngợi.

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