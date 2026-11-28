Con trai riêng của chồng Khánh Vân gây chú ý GĐXH - Khánh Vân vừa vui mừng thông báo có con đầu lòng sau 2 năm kết hôn. Con trai riêng của chồng là bé Minh Khôi phản ứng đáng yêu khi biết tin.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân thu hút sự chú ý khi chia sẻ ca khúc mang tên "Chào con". Đây là cách vợ chồng Khánh Vân lưu lại kỷ niệm, khoảnh khắc thiêng liêng tựa cuốn nhật ký đếm từng ngày gặp em bé. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ như lời thủ thỉ của bố mẹ dành cho thiên thần nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.

Trong MV, Khánh Vân thể hiện cảm xúc của người mẹ đang trông ngóng con chào đời và quá trình thay đổi chế độ ăn uống, cân nặng, thói quen sinh hoạt... Chân dài 9X đón nhận những sắc thái ấy với tâm lý háo hức và thoải mái, bởi "làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của phụ nữ".

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Nguyễn Long thử sức với vai trò ca hát trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. Thay vì những món quà vật chất đắt tiền, hai vợ chồng lựa chọn lưu giữ tình yêu dành cho con bằng âm nhạc. Khi lớn lên, em bé có thể nghe lại giọng hát của ba mẹ, cảm nhận tình cảm mà cả hai đã dành cho mình ngay từ những ngày đầu tiên. Đây chắc chắn sẽ là món tài sản tinh thần vô giá, theo con trên hành trình trưởng thành.

Lần đầu khoe giọng hát, ông xã hơn 17 tuổi của Khánh Vân khiến fan chú ý.

Trước đó, ngày 25/11, Khánh Vân chính thức thông báo tin vui mang thai con đầu lòng sau hai năm kết hôn. Nàng hậu chia sẻ hình ảnh bên ông xã, cả hai cùng nâng niu tấm hình siêu âm em bé và không giấu được niềm hạnh phúc.

Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Theo chia sẻ, người đẹp hiện đang mang thai ở tháng thứ ba, sức khỏe ổn định và được gia đình quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Chuyện tình cảm của Khánh Vân và Nguyễn Long cũng từng nhận được nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác hơn 17 năm. Người đẹp sinh năm 1995, trong khi ông xã sinh năm 1978, là nhiếp ảnh gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cả hai công khai chuyện tình cảm vào tháng 8/2024, sau thời gian gắn bó và đồng hành trong công việc.

Vợ chồng Khánh Vân báo tin vui cho con trai riêng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Long.

Sau khi về chung một nhà (tháng 12/2024), Khánh Vân vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia các sự kiện và trình diễn thời trang. Nguyễn Long cũng thường xuyên đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc lẫn cuộc sống.

Ngoài đời, nam nhiếp ảnh gia được Khánh Vân nhận xét là người chồng tâm lý, yêu thích nấu nướng và chăm sóc gia đình. Nàng hậu từng hài hước gọi ông xã là "Long Tạp Dề" bởi anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cho vợ. Cả hai cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, gần gũi trên mạng xã hội.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP HCM. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Người đẹp từng đóng các phim như: Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái... Năm 2021, Khánh Vân vào top 21 Miss Universe, tổ chức tại Mỹ. Cô hiện hoạt động trong làng mốt, mở trung tâm đào tạo người mẫu, catwalk và các kỹ năng sân khấu.