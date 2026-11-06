Phan Minh Huyền từng thấy áp lực trước Duy Hưng khi đóng 'Căn nhà không mái che'

Phan Minh Huyền: 'Doãn Quốc Đam có lối diễn rất sáng tạo' GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ trong phân cảnh bị chồng đánh đập, cô đã hoảng sợ thật sự vì lối diễn xuất sáng tạo của Doãn Quốc Đam.

Ở những tập 10, 11, 12 vừa lên sóng trong tuần này, khán giả thích thú khi chứng kiến Hạnh (Phan Minh Huyền) dường như đang… dần bớt bất hạnh, khi Toản (Duy Hưng) đồng ý đưa các con sang ngăn vách sống chung với cô dưới một mái nhà. Cuộc sống chung vẫn còn không ít ngang trái, các con của Hạnh và Toản chưa thực sự chấp nhận việc chung đụng không gian sinh hoạt, khiến nhiều tình huống dở khóc dở cười nảy sinh. Thế nhưng, từ những va chạm ấy, khán giả lại cảm nhận được hạnh phúc đang đến gần hơn với hai gia đình nhỏ này. Nhiều khán giả dí dỏm bình luận, căn nhà từng không có mái che giờ đây dường như đã có thêm cả hai mái che, mở ra hy vọng về một cuộc sống ấm áp hơn cho những con người từng chịu nhiều tổn thương.

Phan Minh Huyền lần đầu đóng phim cùng diễn viên Duy Hưng.

Bên cạnh diễn biến câu chuyện khiến khán giả chờ đợi từng tập lên sóng, sự kết hợp giữa Phan Minh Huyền và Duy Hưng cũng đang nhận được nhiều lời khen ngợi. Cặp đôi Hạnh – Toản được khán giả nhận xét là ăn ý, duyên dáng, tạo cảm giác rất xứng đôi trên màn ảnh. Đặc biệt, diễn xuất tự nhiên, chân thực và gần gũi của cả hai khiến người xem có cảm giác như đang chứng kiến câu chuyện của một gia đình hàng xóm nơi thôn quê, chứ không đơn thuần là theo dõi một bộ phim.

Chia sẻ về lần đầu kết hợp với Duy Hưng, Phan Minh Huyền cho biết, nam chính Toản là một màu sắc rất khác so với những vai nam chính cô từng đóng cặp trước đây. Sự khác biệt từ ngoại hình đến tính cách của Duy Hưng trong vai diễn này mang đến cho cô cảm giác mới mẻ, thú vị. Nữ diễn viên vốn không muốn bản thân bị đóng khung trong một dạng nhân vật hay một kiểu kết hợp quen thuộc, vì vậy cô càng hào hứng khi được làm việc với một bạn diễn có phong cách khác biệt.

Duy Hưng trong tạo hình mới phim "Căn nhà không mái che".

"Anh Duy Hưng là diễn viên rất thực lực, diễn rất hay, rất đời và được mọi người ghi nhận. Đây cũng là đề tài sở trường của anh nên anh vào vai Toản rất ngọt, mượt và tự nhiên. Khi được diễn với một người bạn diễn như vậy, Huyền học hỏi được rất nhiều, cảm thấy mình cũng sẽ tiến bộ hơn và được hỗ trợ cảm xúc nhiều hơn. Khi diễn chung, Huyền cảm giác như có được một đòn bẩy", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Với nữ diễn viên, việc kết hợp cùng Duy Hưng không chỉ đơn thuần là có thêm một bạn diễn ăn ý mà còn là cơ hội để cô tiếp cận sâu hơn với một dòng phim hoàn toàn mới. Bởi "Căn nhà không mái che" là lần đầu tiên Phan Minh Huyền bước vào thế giới nhân vật nông thôn, trong khi Duy Hưng lại có nhiều kinh nghiệm với dạng vai và bối cảnh này.

Cô kể, khi làm việc cùng đàn anh, cô thường quan sát cách anh nhả thoại, xử lý từng phân đoạn, cách lựa chọn từ ngữ và nhấn nhá cảm xúc. Mỗi cảnh quay, Duy Hưng đều có cách tư duy, sáng tạo riêng để nhân vật trở nên tự nhiên và có màu sắc hơn. Những điều ấy giúp Phan Minh Huyền học hỏi thêm về cách diễn xuất trong dòng phim đời sống, nông thôn.

Phan Minh Huyền cũng thẳng thắn thừa nhận, thời gian đầu cô có chút áp lực khi đóng cặp với Duy Hưng. Bởi nam diễn viên vốn được đánh giá cao về diễn xuất, có nhiều vai diễn ấn tượng, đang rất hot và đặc biệt rất hợp với màu sắc nhân vật Toản.

Tuy nhiên, sự lo lắng ấy nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác thoải mái khi cả hai bước vào quá trình làm việc. Theo Phan Minh Huyền, Duy Hưng là người luôn biết cách tạo không khí dễ chịu cho bạn diễn. Anh thường chủ động trao đổi về nhân vật, bàn bạc từng phân đoạn, cùng tìm cách xử lý sao cho mỗi cảnh quay có sự tươi mới và thể hiện được màu sắc riêng của nhân vật.

Đối diễn của Phan Minh Huyền và Duy Hưng.

Không chỉ có chuyên môn, ngoài đời Duy Hưng còn là người hóm hỉnh, vui vẻ và thường xuyên trêu đùa đồng nghiệp với mục đích để đồng nghiệp được thoải mái tâm lý nhất khi vào diễn.

Điều khiến Phan Minh Huyền đặc biệt trân trọng ở bạn diễn là sự chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề. Dù trước đó chưa từng hợp tác, khi bước vào đoàn phim, cô nhận thấy Duy Hưng là người rất yêu nghề, chỉn chu và có trách nhiệm với công việc. Bản thân cô cũng luôn đề cao sự đúng giờ, nghiêm túc trong mỗi buổi quay. Vì vậy, khi hai người có… cùng tần số làm việc, quá trình phối hợp trở nên rất thuận lợi và dễ dàng ăn ý.

"Anh Duy Hưng có lối diễn rất tự nhiên, chân thực, từ cách thể hiện cảm xúc đến nhả thoại đều rất đời. Đó là những điều Huyền học hỏi được rất nhiều từ anh. Anh cũng luôn có sự sáng tạo, tìm tòi những cách thể hiện mới để nhân vật trở nên sinh động và có màu sắc riêng. Được làm việc, tung hứng với một bạn diễn như vậy, Huyền cảm thấy rất hào hứng và thực sự biết ơn vì có cơ hội được hợp tác cùng anh trong dự án lần này", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Không chỉ ăn ý trên màn ảnh, ngoài đời, Phan Minh Huyền và Duy Hưng cũng dành cho nhau sự quý mến. Nữ diễn viên hy vọng cả hai sẽ có thêm cơ hội tái hợp trong những dự án tiếp theo. Thậm chí, cô còn hào hứng nghĩ đến khả năng được đóng vai anh em ruột với Duy Hưng, bởi cả hai đều có tính cách vui vẻ, tinh nghịch, hứa hẹn sẽ tạo nên một sự kết hợp nhiều màu sắc.

Sự ăn ý với Duy Hưng cũng là một trong những yếu tố giúp Phan Minh Huyền có thêm cảm hứng để thể hiện vai Hạnh ngày càng tốt hơn. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với dòng phim về nông thôn, lại đảm nhận một nhân vật có số phận nhiều bất hạnh và đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Ngay từ khi đọc kịch bản "Căn nhà không mái che", Phan Minh Huyền đã cảm nhận được sức nặng của nhân vật. Cuộc đời Hạnh dường như không có lấy một phút bình yên. Từ những bất hạnh trong hôn nhân, quyết định ly hôn, những món nợ và hệ lụy mà người chồng để lại, cô liên tục bị đẩy vào những hoàn cảnh éo le. Ngay cả khi tưởng như đã vượt qua khó khăn, Hạnh vẫn phải đối diện với những khoản nợ mới, sự truy đuổi của xã hội đen và hàng loạt biến cố khác.

Lần đầu vào vai một người phụ nữ nông thôn lam lũ, Phan Minh Huyền từng phải đối diện với không ít ý kiến nghi ngại. Những tập đầu tiên, có khán giả nhận xét cô chưa thực sự hợp vai, gương mặt chưa đủ khắc khổ, chưa toát lên sự cam chịu của một người phụ nữ trải qua quá nhiều bất hạnh.

Hậu trường phim và tương tác của Phan Minh Huyền và Duy Hưng.

Thế nhưng, qua từng tập phim, nữ diễn viên dần chinh phục người xem bằng cách thể hiện nhân vật tự nhiên, tiết chế và giàu cảm xúc. Hạnh hiện lên không chỉ là một người phụ nữ nghèo khó, tất tả, luôn phải đối diện với những biến cố mà còn là người mang trong mình nhiều tổn thương, luôn âu lo, dè chừng và có phần đề phòng trước cuộc sống bởi đã trải qua quá nhiều biến cố, sợ hãi.

Phan Minh Huyền cho biết, ban đầu cô chịu khá nhiều áp lực vì đây là dạng vai hoàn toàn mới, nhưng những phản hồi tích cực của khán giả đã trở thành nguồn động viên lớn. Nhiều người không chỉ ghi nhận sự cố gắng, trưởng thành trong diễn xuất của cô mà còn cho biết họ đặc biệt yêu thích vai Hạnh, thậm chí có những khán giả từng ít chú ý đến các vai diễn trước đây của cô nhưng đã thay đổi cách nhìn sau bộ phim này.

"Có những bình luận nói rằng những vai diễn khác của Huyền họ không để ý, nhưng đến vai này thì lại nhìn nhận Huyền theo một cách khác. Có khán giả nói Huyền vào vai rất ngọt, khiến họ khóc vì nhân vật. Đọc những bình luận như vậy, Huyền xúc động lắm. Đó là hạnh phúc vô bờ bến, bởi ban đầu Huyền thực sự không dám nghĩ mình sẽ được khán giả đón nhận như vậy", nữ diễn viên tâm sự.

Một trong những điều khiến Phan Minh Huyền yêu thích câu chuyện của Hạnh và Toản chính là hình ảnh người đàn ông mà Duy Hưng thể hiện. Cô tiết lộ, ngay từ khi đọc kịch bản, bản thân đã rất ấn tượng với nhân vật Toản, thậm chí còn tự hỏi liệu ngoài đời có thực sự tồn tại một người đàn ông như vậy hay không?!

Theo Phan Minh Huyền, Toản là người bố hết lòng yêu thương, chăm sóc các con, đồng thời là một người đàn ông ấm áp, trọng nghĩa tình. Bề ngoài, anh có vẻ khô khan, cứng nhắc, nhưng bên trong lại rất giàu tình cảm. Đó là người đàn ông có đủ sự yêu thương, bao dung, ấm áp để chở che cho một người phụ nữ, nhưng cũng đủ mạnh mẽ và quyết đoán khi cần thiết.

"Nhân vật Toản với Huyền rất tuyệt vời. Khi đọc kịch bản, Huyền đã thấy thích nhân vật này lắm rồi. Huyền cảm thấy đây là người đàn ông có thể che chở được cho người phụ nữ, có đủ sự yêu thương, ấm áp, bao dung và cũng đủ mạnh mẽ, quyết đoán", cô chia sẻ.

Có lẽ cũng bởi vậy, khi Hạnh và Toản dần có những chuyển biến trong mối quan hệ, khán giả càng thêm mong chờ những diễn biến tiếp theo. Sau những tổn thương, Hạnh dường như đang có cơ hội tìm thấy một mái ấm thực sự, còn Toản cũng cho thấy sự quan tâm, sẻ chia bằng những hành động giản dị nhưng chân thành. Sự kết hợp giữa hai diễn viên vì thế không chỉ tạo ra những tình huống hài hước, duyên dáng mà còn mang đến những khoảnh khắc ấm áp, chạm tới cảm xúc người xem.

Phan Minh Huyền cho biết cô rất hạnh phúc khi thấy khán giả hào hứng với sự kết hợp này, ghi nhận cả sự ăn ý giữa hai diễn viên lẫn những nỗ lực thay đổi hình ảnh của bản thân. Những phản hồi ấy là điều cô không ngờ tới khi bắt đầu dự án.