Steven Nguyễn: ''Tròn vai' cũng là một nhận xét tích cực để tôi làm tốt hơn'

Phục trang của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và dàn sao 'Chị chị em em 3' khiến fan mê mẩn GĐXH - Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, “Chị chị em em 3” gây chú ý với phần phục trang được đầu tư công phu, góp phần khắc họa cá tính và thân phận của từng nhân vật.

"Chị chị em em 3" đã gần chạm mốc doanh thu 90 tỷ đồng sau gần 1 tuần công chiếu, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng Box Office. Dù vẫn có nhiều tranh cãi nhưng thành tích này cho thấy phim vẫn đang hút khán giả bằng câu chuyện giàu kịch tính "bùng binh" của 5 nhân vật: Văn Cường (Steven Nguyễn), Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Nương (Chi Pu), Văn Tài (Quốc Anh) và Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc).

Mới đây, ê-kíp phim đăng tải đoạn trích ngắn đắt giá (best cut) hé lộ cuộc chạm trán giữa Văn Cường Văn Cường, Thị Mầu và Thị Nương đẩy xung đột lên cao trào. Ba nhân vật bộc lộ những phản ứng khác nhau khi đứng trước tình yêu, sự tổn thương và mong muốn bảo vệ người mình thương.

Phân đoạn đối đầu giữa Thị Mầu, Thị Nương và Văn Cường trong “Chị chị em em 3” làm rõ những mâu thuẫn tình cảm, đồng thời hé lộ động cơ phía sau hành động của từng nhân vật.

Với Thị Mầu, tình yêu là điều cô quyết tâm theo đuổi, ngay cả khi hành động vượt quá giới hạn. Kỳ Duyên cho rằng sự quyết liệt tạo nên cá tính của nhân vật, đồng thời khiến những lựa chọn của Mầu gây tranh luận. "Tôi hiểu sẽ có người đồng tình, có người không đồng tình với những lựa chọn của Mầu. Khi thể hiện nhân vật, tôi muốn giữ được năng lượng mạnh mẽ ấy, để khán giả cảm nhận được vì sao Mầu quyết tâm đến vậy", Kỳ Duyên chia sẻ.

Thị Nương cũng thể hiện sự cứng rắn khi đối diện với những tổn hại mà Mầu gây ra cho Văn Tài. Trước nhận xét nhân vật còn mờ nhạt, tuyến tình cảm chưa đủ chiều sâu, Chi Pu cho rằng phân đoạn này giúp làm rõ tính cách và tình cảm của Nương.

"Tôi nghĩ Thị Nương dù có tính tình trẻ con nhưng không phải là người hời hợt trong tình cảm hay không biết mình muốn gì. Trái lại, Nương cũng sẵn sàng đấu tranh vì tình cảm đó", Chi Pu nói.

Steven Nguyễn (vai Văn Cường) cùng dàn cast "Chị chị em em 3".



Nếu Thị Mầu không dễ từ bỏ điều mình muốn, còn Thị Nương thể hiện sự cứng rắn để bảo vệ người mình thương, Văn Cường lại bộc lộ những cảm xúc chưa thể dứt bỏ phía sau vẻ ngoài bất cần. Đây cũng là dịp để Steven Nguyễn thể hiện thêm những sắc thái khác của nhân vật, bên cạnh nét nghiêm nghị và tức giận vì biến cố cá nhân của nhân vật.

Nam diễn viên chia sẻ: “Mỗi vai diễn sẽ có những ý kiến khác nhau từ khán giả và ‘tròn vai’ cũng là một nhận xét để tôi làm tốt hơn phần thể hiện của mình. Với nhân vật Văn Cường, tôi muốn thử thêm những nét tính cách khác. Trong màn chạm trán với Thị Mầu và Thị Nương, Cường có những phản ứng vừa cho thấy anh vẫn còn quan tâm đến vợ, vừa thể hiện sự tức giận. Tôi thích những khoảnh khắc như vậy, vì nó giúp nhân vật có thêm chiều sâu và cũng là cơ hội để khán giả thấy một khía cạnh khác trong diễn xuất của mình.”

Theo nhà sản xuất Will Vũ, ê-kíp chủ đích đặt ba nhân vật vào những tình huống khó phân định hoàn toàn đúng, sai. Điều một người tin là đúng có thể gây tổn thương cho người khác.

"Will không muốn khán giả chỉ đứng về một phía hay vội vàng phán xét nhân vật, mà hy vọng mọi người có thể nhìn thấy những giằng co, mâu thuẫn và hệ quả phía sau mỗi quyết định", nhà sản xuất chia sẻ.



