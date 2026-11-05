Tin sao 5/11: Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế về thời trang, Nguyễn Văn Chung lịch lãm 'đốn tim' fan nữ
GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ với gu thời trang quý phái khẳng định vị thế biểu tượng phong cách, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại khiến người hâm mộ xao xuyến bởi hình ảnh lãng mạn và lịch lãm.
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