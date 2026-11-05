Tin sao 5/11: Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế về thời trang, Nguyễn Văn Chung lịch lãm 'đốn tim' fan nữ

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GĐXH - Không chọn cuộc sống an nhàn hay phụ thuộc vào người khác, Hoa hậu Tiểu Vy muốn tự chủ tài chính, tự chăm lo cho gia đình và theo đuổi những công việc mình thực sự yêu thích. Với cô, hạnh phúc không nằm ở việc có một cuộc sống đủ đầy nhờ người khác mang lại, mà là cảm giác bản thân có thể làm chủ cuộc đời, đồng thời vẫn giữ được những rung động chân thành trong tình yêu.