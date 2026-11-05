Tin sao 5/11: Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế về thời trang, Nguyễn Văn Chung lịch lãm 'đốn tim' fan nữ

Thứ năm, 18:00 05/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ với gu thời trang quý phái khẳng định vị thế biểu tượng phong cách, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại khiến người hâm mộ xao xuyến bởi hình ảnh lãng mạn và lịch lãm.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 1.

Người mẫu Ngọc Trinh thu hút cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh thời trang gợi cảm, khoe khéo nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 2.

Loạt ảnh của Ngọc Trinh nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng nhờ cách cô khéo léo lựa chọn trang phục tôn vinh trọn vẹn vóc dáng săn chắc cùng làn da trắng mịn không tì vết.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 3.

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà tiếp tục khẳng định sức hút mãnh liệt qua gu thời trang quý phái, đẳng cấp cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn. Loạt ảnh mới một lần nữa minh chứng cho vị thế biểu tượng phong cách cùng sức ảnh hưởng bền bỉ suốt nhiều năm qua của cô tại làng giải trí Việt.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh điển trai đầy nam tính với điểm nhấn là bông hoa hồng được anh nâng niu cầm trên tay.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 5.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái khiến người hâm mộ cảm phục khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên bà xã Triệu Ái Vy. "Lâu lâu hai vợ chồng đi hẹn hò", nam ca sĩ hóm hỉnh viết trên trang cá nhân.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 6.

Nữ diễn viên Lê Hạ Anh tiếp tục ghi điểm với khán giả bằng nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ đầy sức hút.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 7.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mang đến nguồn năng lượng bình yên khi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cùng cảnh sắc rực rỡ trong chuyến đi nước ngoài.

Tin sao 5/11: Lưu Hương Giang - Ảnh 8.

Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp chia sẻ hình ảnh mới nhất với diện mạo trẻ trung, xinh tươi và tràn đầy năng lượng tích cực.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 5/11: Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế về thời trang, Nguyễn Văn Chung 'đốn tim' fan nữ - Ảnh 9.Tin sao 4/11: Lưu Hương Giang trẻ trung trong ngày sinh nhật tuổi 43, Trang Pháp gợi cảm với trang phục biểu diễn

GĐXH - Ca sĩ Lưu Hương Giang với diện mạo trẻ trung nhân dịp sinh nhật tuổi 43, trong khi đó Trang Pháp "đốn tim" khán giả với nhan sắc quyến rũ trong trang phục biểu diễn.

Tin sao 5/11: Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế về thời trang, Nguyễn Văn Chung 'đốn tim' fan nữ - Ảnh 10.Nhan sắc thăng hạng ở tuổi 43 của Lưu Hương Giang

GĐXH - Ca sĩ Lưu Hương Giang khiến khán giả bất ngờ trước nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng thần thái đầy tự tin ở tuổi 43.


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