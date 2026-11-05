14 năm dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia' MC Ngọc Huy khiến fan ngỡ ngàng vì diện mạo trẻ mãi không già

Nam sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 Vòng nguyệt quế cùng ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 đã thuộc về Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội). Anh Đức đã cùng các thí sinh đã có màn thể hiện ấn tượng, hết mình ở các phần thi tại buổi chung kết diễn ra sáng 1/11.

Sau chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026", MC Ngọc Huy thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dẫn chương trình từ năm 2014 đến nay. Qua những khung hình cách nhau 12 năm, nam MC được khán giả nhận xét không thay đổi nhiều về diện mạo, vẫn giữ nụ cười quen thuộc và vẻ ngoài trẻ trung.

Đằng sau loạt ảnh là câu chuyện được Ngọc Huy kể bằng giọng hài hước. Đọc những bài viết có tiêu đề như "Có một người đàn ông đã đồng hành cùng Olympia suốt 14 năm", "MC dẫn Olympia lâu năm nhất", anh vừa cảm kích vừa có chút chạnh lòng vì cảm giác mình đã trở thành "bậc cha chú". Nam MC quyết định tìm lại ảnh dẫn chung kết qua các năm để so sánh.

Năm 2012, Ngọc Huy gia nhập ê-kíp "Đường lên đỉnh Olympia", khi chương trình bước vào mùa thứ 13. Đến nay là năm thứ 14 Ngọc Huy đồng hành cùng Olympia.

Gia nhập ê-kíp từ năm 2012, Ngọc Huy đã dành 14 năm cho sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT. Khi được hỏi có bao giờ thấy "chán" công việc quen thuộc, anh thẳng thắn: "Nếu nói rằng làm một công việc suốt 14 mùa mà chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay có những khoảnh khắc muốn đổi gió thì có lẽ là không thật lòng lắm. Nhưng thực tế, có quá nhiều thứ đã kéo tôi lại".

Để lý giải, Ngọc Huy ví công việc của mình với một giáo viên dạy Toán trong 20-30 năm. Nhìn từ bên ngoài, người thầy dường như chỉ lặp lại các công thức, định lý và bài tập. Mỗi năm học, họ lại gặp những học trò có tính cách, năng lực và cách nhìn nhận khác nhau. Có em khiến thầy bất ngờ vì sự thông minh, có em nghịch ngợm, nhút nhát hoặc mang đến một góc nhìn mà chính người dạy chưa từng nghĩ tới.

"Tôi không biết người thầy đó có cảm thấy 'chán' không, nhưng những cảm xúc mà thầy có được trong nhiều năm hành trình ấy là vô giá", anh chia sẻ.

Diện mạo của nam MC gần như không có sự thay đổi.

Với Ngọc Huy, mỗi buổi ghi hình Olympia cũng mang đến những cuộc gặp như vậy. Lịch làm việc dày đặc có thể khiến anh mệt mỏi. Khi bước vào trường quay, nhìn thấy những gương mặt mới, ánh mắt hồi hộp, nụ cười và cả giọt nước mắt tiếc nuối của thí sinh, nam MC lại có thêm năng lượng.

"Có một điều tôi nhận ra sau nhiều năm: Mình không chỉ đang dẫn một chương trình truyền hình, mà đang được chứng kiến những năm tháng đẹp nhất của rất nhiều người trẻ", Ngọc Huy bày tỏ.

Anh cho biết Olympia mang lại nhiều điều quý giá trong nghề nghiệp và cuộc sống. Những cảm xúc ấy giúp anh vượt qua các thời điểm muốn thay đổi công việc. "Nói vui thì Olympia giống như một 'bữa ăn' mà thực đơn thường xuyên thay đổi, còn tôi thì vẫn chưa có lý do gì để bỏ bữa", nam MC hài hước nói.

MC Ngọc Huy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Anh từng học khối chuyên Toán - Tin, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao.

MC Ngọc Huy.

Trước khi làm truyền hình, Ngọc Huy từng là nhân viên bảo hiểm rồi chuyển sang công việc phóng viên. Năm 2012, anh gia nhập ê-kíp "Đường lên đỉnh Olympia", khi chương trình bước vào mùa thứ 13. Những ngày đầu, Ngọc Huy phụ trách phát nhạc cho các phần thi. Anh lần lượt tham gia biên tập, giao lưu với khán giả, thí sinh rồi đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại trường quay.

Lối dẫn tự nhiên, dí dỏm cùng những màn đối đáp hài hước giúp Ngọc Huy tạo dấu ấn với nhiều thế hệ học sinh. Các biệt danh như "thánh troll", "vựa muối" cũng xuất phát từ cách giao lưu gần gũi của anh trên sóng.

Ngoài Olympia, Ngọc Huy còn dẫn chương trình "Đấu trường thông thái" trên VTV3.

Về đời tư, Ngọc Huy có bà xã làm cùng nghề. Theo chia sẻ của nam MC, hai người có tính cách trái ngược nhưng thấu hiểu và cảm thông với công việc của nhau. Có hai con gái, anh thường tranh thủ thời gian ngoài công việc để chơi cùng các con và không ngại việc chăm sóc con. Ngọc Huy từng hài hước kể chuyện con gái tự hào giới thiệu với cô giáo rằng bố mình là MC "Đường lên đỉnh Olympia".