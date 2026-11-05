Hoa hậu Tiểu Vy: 'Tôi hạnh phúc khi tự kiếm tiền, tự lo được cho gia đình'

Áp lực vì cảnh tra khảo Hoa hậu Tiểu Vy trong phim, Võ Điền Gia Huy nói gì? GĐXH - Với những kinh nghiệm tích lũy trong nghề 10 năm, Võ Điền Gia Huy cho rằng diễn xuất hành động không khó, nhưng để diễn tả tâm lý trước đó, quá trình biến đổi nội tâm dẫn đến hành động thì không đơn giản. Cảnh khó nhất với anh là cảnh phim Quân bắt và tra tấn Mai (Tiểu Vy).

Tiểu Vy khó mở lòng trong chuyện tình cảm

Trong phim "Bò sữa bay", nhân vật Mai của Tiểu Vy có một nét tính cách khá đặc biệt. Giữa cuộc sống mà nhiều người phải đặt cơm áo, tiền bạc và vật chất lên hàng đầu, Mai lại là người đặt tình cảm lên trên tất cả. Vy cảm nhận thế nào về nhân vật này?

- Tôi thấy Mai là một nhân vật khá đặc biệt. Trong hoàn cảnh mà nhiều người phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, vật chất, Mai lại là người đặt tình cảm lên trước. Cô ấy sẵn sàng dành những điều tốt đẹp cho người mình yêu, từ những thứ giản dị như gạo, cam, sữa đến thịt. Đó là cách Mai thể hiện tình cảm và cũng là điều mà nhân vật muốn truyền tải đến khán giả.

Ngoài đời, tôi cũng mong mình có thể yêu si tình như Mai. Tôi muốn một lần được trải nghiệm cảm giác yêu hết mình, yêu đến mức có thể bất chấp mọi thứ vì tình yêu. Tôi nghĩ không phải ai cũng có được những cảm xúc mãnh liệt như vậy nên tôi rất muốn một lần được sống trong cảm xúc đó.

Tiểu Vy vào vai Mai trong phim "Bò sữa bay".

Đến thời điểm hiện tại, Tiểu Vy chưa có trải nghiệm yêu hết mình như nhân vật Mai là vì chưa gặp đúng người hay bởi tính cách của bản thân?

- Chắc do tôi thuộc cung Xử Nữ nên khá khó tính. Tôi rất kỹ tính, đôi khi còn hay phán xét nữa (cười). Khi tiếp xúc với một người, nếu cảm thấy có điều gì đó không phù hợp, tôi thường không để người đó bước sâu hơn vào cuộc sống của mình. Có lẽ vì vậy mà tôi khá khó mở lòng trong chuyện tình cảm.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ hoa hậu có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, từ quảng cáo, hợp tác thương hiệu đến tham gia các sự kiện. Với Tiểu Vy, đâu là điều kiện để tôi cảm thấy mình đã có đủ nền tảng tài chính và yên tâm theo đuổi đam mê?

- Tôi nghĩ khi bản thân có một nguồn thu nhập tương đối ổn định, không phải quá giàu có hay kiếm được thật nhiều tiền trong thời gian ngắn, nhưng đủ để tôi cảm thấy an tâm thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình thực sự yêu thích và đam mê.

Phân đoạn ấn tượng của Hoa hậu Tiểu Vy trong phim "Bò sữa bay".

Tôi vẫn làm công việc trong lĩnh vực hoa hậu, vẫn đi chụp ảnh, tham gia sự kiện, quay hình và nhận những công việc phù hợp. Nếu công việc tốt, nhãn hàng phù hợp với hình ảnh và định hướng của mình thì tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn dành thời gian phát triển những đam mê riêng.

Với tôi, cảm giác đủ đôi khi không nằm ở việc mình kiếm được bao nhiêu tiền mà là bản thân cảm thấy cuộc sống đã ổn định, có thể chăm lo cho mình và gia đình. Khi đạt được điều đó, tôi muốn tập trung nhiều hơn vào những điều khiến mình hạnh phúc.

Tiểu Vy muốn lo cho gia đình đầy đủ mới nghĩ đến những việc khác

Nhiều người vẫn có quan niệm hoa hậu phải tích cực làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Tiểu Vy nghĩ sao về trách nhiệm này?

Tôi nghĩ hoa hậu tham gia các hoạt động thiện nguyện là điều rất đúng và đáng trân trọng. Bản thân tôi vẫn duy trì những hoạt động này trong nhiều năm qua, từ khi đăng quang đến hiện tại. Nếu có thời gian và điều kiện, tôi luôn cố gắng tham gia một cách tích cực nhất.

Tuy nhiên, tôi nghĩ không riêng hoa hậu mà bất cứ ai cũng cần có trách nhiệm với bản thân và gia đình trước khi muốn giúp đỡ những người xung quanh. Mình phải tự hỏi bản thân đã ổn chưa, gia đình đã có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy chưa. Khi mình cảm thấy mọi thứ đã được chăm lo chu toàn, việc giúp đỡ người khác sẽ xuất phát từ sự tự nguyện, thoải mái và không có bất kỳ sự gượng ép nào.

Hoa hậu Tiểu Vy khi trả lời báo chí về vai diễn của mình.

Có những hoa hậu sau khi đăng quang lựa chọn kết hôn, có cuộc sống sung túc và không còn phải quá vất vả với công việc trong showbiz. Trong khi đó, Tiểu Vy vẫn chăm chỉ đóng phim, tham gia các hoạt động nghệ thuật. Vì sao bạn không chọn một con đường an nhàn hơn?

Tôi nghĩ hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Với tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể tự làm việc, tự kiếm tiền và được theo đuổi những điều mình mong muốn. Tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi cũng hạnh phúc khi có thể tự lo cho gia đình bằng chính công việc và nguồn tài chính của mình.

Có thể suy nghĩ của tôi hơi trưởng thành so với tuổi, nhưng tôi thường nghĩ đến những chuyện rất thực tế. Chẳng hạn, nếu bây giờ tôi kết hôn nhưng bản thân chưa có đủ thu nhập để chăm lo cho gia đình mình, mỗi lần gia đình gặp khó khăn lại phải xin tiền chồng hoặc nhờ đến bố mẹ chồng thì tôi nghĩ sẽ rất khó xử.

Tôi sẽ cảm thấy chạnh lòng nếu không thể tự mình giúp đỡ những người thân yêu. Gia đình đối với tôi là điều vô cùng quan trọng. Vì thế, tôi luôn muốn cố gắng làm việc, có khả năng tự chủ tài chính và lo được cho gia đình. Khi mọi thứ đã ổn định, tôi mới nghĩ đến những kế hoạch riêng của bản thân.

Hoa hậu Tiểu Vy và mẹ ruột.

Trước đây, Tiểu Vy từng chia sẻ khá thẳng thắn về quan điểm giữ gìn sự riêng tư và những giới hạn trong tình yêu. Khi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, quan điểm ấy có thay đổi không, đặc biệt với những cảnh quay đòi hỏi sự thân mật?

- Tôi vẫn giữ quan điểm như vậy. Tôi nghĩ cơ thể người phụ nữ cần được chăm sóc, bảo vệ và trân trọng. Vì thế, khi đưa những cảnh quay thân mật lên phim, tôi cần cảm thấy vai diễn, nhân vật và cảm xúc của bộ phim thực sự phù hợp để mình có thể chấp nhận thực hiện.

Tôi không muốn sử dụng những cảnh quay như vậy chỉ để tạo sự chú ý hay thu hút lượt xem. Với tôi, bất cứ sự hy sinh nào cho vai diễn cũng cần có lý do và phải phục vụ cho câu chuyện của nhân vật.

Hoa hậu Tiểu Vy và fan.

Thật ra, tôi nghĩ mình không cần phải đánh đổi thêm điều gì để có được danh tiếng. Tôi đã là hoa hậu, được khán giả biết đến và yêu mến. Mọi người cũng dần biết đến tôi nhiều hơn thông qua các dự án phim ảnh, hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện. Vì vậy, tôi muốn tập trung làm tốt công việc của mình, thay vì lựa chọn những cách thức gây chú ý không cần thiết.

Cảm ơn Hoa hậu Tiểu Vy về cuộc trò chuyện này!

Về phim "Bò sữa bay" lấy bối cảnh những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Nơi đây được cho là đang nghiên cứu loại sữa có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa, giàu tiềm năng đem về lợi nhuận hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba em trai ruột "bắt kèo" giúp phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh) đánh cắp công thức sữa kỳ lạ này. Bốn anh em tiếp cận nhà khoa học trẻ San (Ngọc Xuân) – người tìm ra công thức sữa. Tuy nhiên, mục tiêu đánh cắp công thức sữa bị lung lay khi Trâu phải lòng San. Đây là tác phẩm chào sân của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các dự án phim ngắn Tàn Sữa, Đàn Cá Gỗ - cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Khai thác đề tài độc - lạ so với thị trường phim Việt hiện nay cùng ê- kíp sản xuất là những người trẻ thuộc thế hệ gen Z, Bò sữa bay được kỳ vọng tạo ra làn gió mới cho phòng vé. Phim dự kiến ra rạp từ 6/11/2026.

Ảnh: NVCC