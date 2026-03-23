'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

Thứ hai, 10:01 23/03/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 trong một gia đình doanh nhân tại Hà Nội. Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Lã Thanh Huyền lại rất có duyên với phim ảnh. Năm 2006, Lã Thanh Huyền tham gia cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" mùa đầu tiên và giành ngôi vị quán quân. Từ đây, tên tuổi Lã Thanh Huyền được nhiều người biết đến hơn và mở ra nhiều cơ hội để cô được góp mặt ở những phim ăn khách"

Lã Thanh Huyền không chỉ nổi danh là một diễn viên thực lực mà còn được biết đến như một "đại gia" thứ thiệt trong giới kinh doanh. Cô được mệnh danh là "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc". Mới đây, cô lại khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy thư thái tại căn biệt thự triệu đô của mình. Dù mục đích chính là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".

Góc trang trí tinh tế bên trong phòng của Lã Thanh Huyền với bình hoa thiên điểu vừa được hái từ sân vườn, tạo điểm nhấn rực rỡ trên nền nội thất gỗ ấm cúng và sang trọng. Được biết, gia đình mỹ nhân họ Lã hiện đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông có giá trị lên đến 60 tỷ đồng tại Hà Nội. Với diện tích lên tới 450m2, đây không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc thực thụ.

Khu vườn bao quanh nhà tràn ngập sắc xanh của các loại cây nhiệt đới, mang đến cảm giác thư thái và nguồn năng lượng tươi mới cho gia chủ mỗi buổi sớm mai.

Bể bơi riêng nằm ngay sát hiên nhà với thiết kế tràn viền thời thượng, giúp xóa nhòa ranh giới giữa kiến trúc nhân tạo và thiên nhiên cây cỏ xung quanh.

Khu vực nghỉ ngơi bên bể bơi được trang bị ghế dài và ô che nắng chuyên dụng, biến nơi đây thành một "resort tại gia" lý tưởng để trốn cái nóng gay gắt của mùa hè.

Cô nhiều lần khoe những hình ảnh xinh đẹp tại bể bơi. Trước khung cảnh đẹp, nhiều người cứ ngỡ cô đang trong một chuyến du lịch.

Bà mẹ một con bày tỏ: "Đọc sách, ngắm hoa, thả mình trong làn nước mát. Nghỉ dưỡng tại gia vẫn vui như được đi xa!"

Chia sẻ với bạn bè, Phó Tổng tài phim "Tình yêu và tham vọng" cho biết đây là bể bơi trong khu nhà mình.

Ai nấy phải xuýt xoa, trầm trồ khi trong khu nhà của mỹ nhân họ Lã lại có bể bơi rộng lớn, thiết kế sang trọng đến thế.

Bể bơi này đối với thành viên trong gia đình thì đó là "Resort tại gia trốn nóng khi chưa được nghỉ hè để đi chơi xa!".

Cô tiết lộ quý tử Chum Chum cũng rất thích bể bơi và đã bơi không biết mệt ngay "resort tại gia" này.

Biệt thự của cô đầy hoa nở rực rỡ, có hồ cá Koi, phía trước biệt thự là hồ nước có cả đạp vịt thơ mộng.

Mỹ nhân 8x thổ lộ về cuộc sống an yên, tự tại của mình làm ai cũng mơ ước: "Bình minh ngắm hoa nở. Hoàng hôn ngắm cá bơi. Hạnh phúc ngay tại nơi mà tim ta yên bình".

Cô chia sẻ: "Vườn nhà vào hạ... Khi có phúc lành mỗi ngày ta đều được ngắm nhìn hoa lá đua nở, cá bơi tung tăng, chim ca ríu rít..."

Biệt thự của gia đình diễn viên Lã Thanh Huyền có diện tích 450 m2 sàn và 150 m2 sân vườn. Gia đình nữ diễn viên mua với giá 2 triệu USD và chuyển đến năm 2020 sau thời gian tu sửa khoảng 2 năm. Ảnh: NVCC

Lã Thanh Huyền chia sẻ, nhà là nơi để trở về sau một ngày vất vả làm việc, là nơi để gia đình sum họp, quây quần, nên nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết sắm sửa từng vật dụng nhỏ. Từ thiết kế, mua sắm nội thất, trang trí nhà cửa..., Lã Thanh Huyền và ông xã đều tìm hiểu kỹ càng. Ảnh: NVCC

Biệt thự ven sông có sân vườn rộng rãi, thoáng mát bao quanh. Ảnh: NVCC

Lã Thanh Huyền yêu thích nhất là những ngày nghỉ, được nấu ăn, được cùng chồng con chăm sóc nhà cửa, cùng xem phim, hoặc cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến du lịch xa, khi dịch không còn. Ảnh: NVCC

Không gian vườn ngập tràn màu xanh

Lã Thanh Huyền rất thích tự tay chăm sóc cây cỏ trong khu vườn nhà mình.

Không gian tuyệt đẹp với view nhìn ra hồ.

