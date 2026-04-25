Nữ diễn viên là mẹ đơn thân ở tuổi 33: Kinh doanh 3 công ty, nhà 100m2 quận 7 và 4 phim trăm tỷ

Thứ bảy, 19:00 25/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc là mẹ đơn thân nhưng sự nghiệp kinh doanh và nghệ thuật lại khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, quê TP.HCM ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như: Nỗi đau của hạnh phúc, Lúa trổ bông, Giông tố cuộc đời, Giọt lệ bên sông… và các dự án điện ảnh doanh thu trăm tỷ như: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Mới đây, Diệp Bảo Ngọc trở lại màn ảnh rộng trong "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" do Đỗ Quốc Trung đạo diễn. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Mon - một Phí Phông (quỷ hút máu trong truyền thuyết vùng Tây Bắc). Để chuẩn bị cho nhân vật, nữ diễn viên dành thời gian tìm hiểu truyền thuyết dân gian, nghiên cứu tư liệu và trực tiếp gặp gỡ người dân địa phương ở vùng núi Tây Bắc. Cô tiết lộ cô mất gần 2 năm nuôi dưỡng cảm xúc, xây dựng tâm lý nhân vật kể từ khi nhận đề cương kịch bản.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thể hiện tâm lý của Diệp Bảo Ngọc trong vai diễn mới. Ngoài ra, cô còn được khen "đánh đâu thắng đó", "biết chọn kịch bản" khi liên tục góp mặt trong những phim ăn khách. Bởi hiện tại, "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã vượt mốc 100 tỷ đồng. 

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 1.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 2.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 3.

Với vai Mon - một Phí Phông (quỷ hút máu trong truyền thuyết vùng Tây Bắc), Diệp Bảo Ngọc bổ sung thêm một dự án trăm tỷ vào gia tài điện ảnh.

Thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của Diệp Bảo Ngọc lại trắc trở. Ở tuổi 19, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt song lại sớm đổ vỡ chỉ sau 3 năm. Từ đó đến giờ, Diệp Bảo Ngọc làm mẹ đơn thân và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để cùng nhau nuôi dưỡng con trai.

Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc nói con trai (bé Kid, 13 tuổi) và gia đình là động lực để cô phấn đấu. Nữ diễn viên cũng khẳng định con cái là sự nghiệp lớn nhất của cô. Hàng ngày, Diệp Bảo Ngọc dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trai. Mỗi sáng, nữ diễn viên tự đưa con đến trường, còn buổi chiều cô tranh thủ đón con nếu không vướng lịch làm việc. Hai mẹ con duy trì thói quen trò chuyện, chia sẻ cùng nhau mỗi ngày.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 4.

Diệp Bảo Ngọc và con trai.

Bên cạnh việc chăm sóc con, Diệp Bảo Ngọc chú trọng rèn cho bé Kid tính tự lập và các kỹ năng mềm, xem đó là hành trang cần thiết nếu con lựa chọn du học trong tương lai.

Nữ diễn viên cho biết thêm, con trai đang bước vào tuổi dậy thì nên có nhiều thay đổi tâm lý, thích không gian riêng. Theo cô, điều quan trọng nhất của cha mẹ là định hướng, đồng hành và tôn trọng lựa chọn của con. "Con có thể tự quyết định nhiều điều. Làm cha mẹ, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con. Tôi luôn tôn trọng lựa chọn của con trai, miễn con cảm thấy hạnh phúc", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Không chia sẻ quá nhiều về đời tư nhưng được biết, hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đã có bạn trai và gắn bó gần 10 năm nhưng chưa từng công khai danh tính. Nói về lý do không cưới, Ngọc cho rằng đám cưới chỉ là hình thức, còn mối quan hệ giữa hai người đủ sâu sắc để không cần ràng buộc giấy tờ. Bạn trai cô là người ấm áp, chín chắn, cũng chính là người đồng hành, hướng dẫn cô bước vào kinh doanh và trở thành tri kỷ trong cuộc sống.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 5.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 6.

Nữ diễn viên sống sang chảnh ở tuổi .

Ngoài ra, ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ: Các bộ phim trăm tỷ, "mát tay" kinh doanh khi làm chủ 3 công ty, một căn nhà rộng 100m² ở quận 7 (TP.HCM). 

Bận rộn với nhiều vai trò từ nghệ thuật, công việc cho đến gia đình, Diệp Bảo Ngọc cũng luôn dành thời gian để giữ tinh thần cân bằng. Khi cần "xả hơi", cô thường chăm sóc cây cối, tìm về thiên nhiên. Trên sân thượng căn nhà rộng 100m2, cô tạo một khu vườn nhỏ với nhiều loại cây ăn trái, rau xanh, hoa... Với cô, khu vườn không chỉ là nơi tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn là không gian để gắn kết với con, giúp con hiểu hơn về thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 7.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 8.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 9.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân, thành công với 3 công ty và 4 phim trăm tỷ - Ảnh 10.

Không gian căn nhà của Diệp Bảo Ngọc.


Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32

Tái xuất màn ảnh cùng Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc nói gì?

Tái xuất màn ảnh cùng Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc nói gì?

Diệp Bảo Ngọc 'ép cân' kỷ lục trong 10 ngày để đóng phim

Diệp Bảo Ngọc 'ép cân' kỷ lục trong 10 ngày để đóng phim

Diệp Bảo Ngọc hé lộ thái độ với gia đình mới của chồng cũ qua 1 câu dạy con trai

Diệp Bảo Ngọc hé lộ thái độ với gia đình mới của chồng cũ qua 1 câu dạy con trai

MC Mai Ngọc 36 tuổi khoe con trai 1 tuổi và phát ngôn gây bão mạng xã hội

MC Mai Ngọc 36 tuổi khoe con trai 1 tuổi và phát ngôn gây bão mạng xã hội

GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc bên con trai 1 tuổi, cùng câu nói hài hước về "29 năm nữa" khiến người hâm mộ thích thú.

Về quê 'làm màu', Hoa hậu Vi Minh bị bố đẻ bóc mẽ

Về quê 'làm màu', Hoa hậu Vi Minh bị bố đẻ bóc mẽ

GĐXH - Trở về quê hương để xây dựng hình ảnh, Hoa hậu Vi Minh sớm vướng phải rào cản bởi bố của cô đã công khai không ủng hộ.

Gia đình tá hỏa trước tin đồn Mai và Trung 'qua đêm' với nhau

Gia đình tá hỏa trước tin đồn Mai và Trung 'qua đêm' với nhau

GĐXH - Tin đồn Mai và Trung “qua đêm” với nhau khiến hai gia đình bất an, ông Phúc cũng nghiêm khắc nhắc nhở con gái cần dứt điểm với Trung.

Thái Hòa khiến khán giả nín thở trước những cảnh quay kịch tính trong 'Anh Hùng'

Thái Hòa khiến khán giả nín thở trước những cảnh quay kịch tính trong 'Anh Hùng'

GĐXH - Vai diễn của Thái Hòa trong phim Anh Hùng khiến khán giả nín thở, vỡ òa khi trải qua thử thách quá áp lực.

BTV VTV 'cháy kịch bản', gặp sự cố bếp núc khi một mình trông cặp song sinh

BTV VTV 'cháy kịch bản', gặp sự cố bếp núc khi một mình trông cặp song sinh

GĐXH - Trong chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân", BTV Mạnh Cường “cháy kịch bản” khi chơi cùng con, cháy cả nồi nấu ăn vì… quên chưa tắt bếp.

Tuổi hưu sống độc thân của nam NSND - người quyền lực nhất trong 'Táo quân'

Tuổi hưu sống độc thân của nam NSND - người quyền lực nhất trong 'Táo quân'

GĐXH - NSND Quốc Khánh ở tuổi trung niên, đã nghỉ hưu nhưng vẫn không chịu lập gia đình, hài lòng với cuôc sống độc thân bình yên.

Mãng xà tinh của 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, sáng lập cả học viện điện ảnh

Mãng xà tinh của 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, sáng lập cả học viện điện ảnh

Mãng xà tinh - yêu quái từng khiến nhiều khán giả ám ảnh trong "Tây du ký" được thể hiện bởi một mỹ nhân, có sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.

Hồ Ngọc Hà khoe thần thái sang chảnh bên Hương Giang, Lan Khuê

Hồ Ngọc Hà khoe thần thái sang chảnh bên Hương Giang, Lan Khuê

GĐXH - Hồ Ngọc Hà được khen sang chảnh và cách lựa chọn trang phục, phụ kiện trang sức vô cùng tinh tế, giúp cô khoe được thần thái nổi bật khi đọ sắc cùng Hương Giang, Lan Khuê.

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên mạnh tay chi gần 5 tỷ đồng để sắm chiếc siêu xe màu hồng chạy điện của Porsche.

Khi nắm đấm đi trước lời ca: Sự tha thứ nào cho ca sĩ Trung Quân Idol

Khi nắm đấm đi trước lời ca: Sự tha thứ nào cho ca sĩ Trung Quân Idol

GĐXH – Câu chuyện ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung một nữ bác sĩ đang trở thành tâm điểm của dư luận, không chỉ vì tính chất bạo lực mà còn vì cái cách người ta gọi là "quy trình xin lỗi hậu scandal".

Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế

Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế

Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'

Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'

Tuổi hưu sống độc thân của nam NSND - người quyền lực nhất trong 'Táo quân'

Tuổi hưu sống độc thân của nam NSND - người quyền lực nhất trong 'Táo quân'

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
