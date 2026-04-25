Tuổi hưu sống độc thân của nam NSND - người quyền lực nhất trong 'Táo quân'

NSND Quốc Khánh và vai diễn Ngọc Hoàng đầy quyền lực

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982.

NSND Quốc Khánh quen mặt với vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình "Táo quân".

Là một nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với các hoạt động nghệ thuật, anh cống hiến cho nền kịch nghệ thuật của nước nhà nhiều tác phẩm, vai diễn bất hủ như: nhà thơ Hoàng Mai trong phim ngắn "Sóng ở đáy sông", vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo Quân...

Đặc biệt trong chương trình "Táo quân", mỗi mùa đi qua, NSND Quốc Khánh ghi dấu trong lòng công chúng với những câu thoại đắt giá và những hành động, cử chỉ dí dỏm. Nhiều câu nói của NSND Quốc Khánh đã trở thành câu cửa miệng một thời của giới trẻ Việt như: Thích màu hồng ghét sự giả dối, Quyết liệt thì mới được việc, Không làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo...

NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Sau nhiều nộ lực đóng góp cho nghệ thuật, năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND. Bắt đầu từ đây, nam NSND ngày càng kín tiếng hơn.

NSND Quốc Khánh độc thân, vướng tin đồn bạo bệnh

Nếu như các danh hài luôn xuất hiện với các câu chuyện "lắm vợ, nhiều người yêu" thì NSND Quốc Khánh lại không màng chuyện này vì ở bên cạnh anh, chẳng có nổi một người phụ nữ. Nói về chuyện cưới hỏi, NSND Quốc Khánh trả lời trên báo chí: "Nhà có hai chị em, chị gái lớn đã lập gia đình, con cháu trưởng thành nên mẹ già cũng muốn tôi mau chóng yên bề gia thất để bà được bế cháu nội. Đợt trước, bà còn giục, thúc ép nhưng ép mãi chẳng được, dỗ ngược xuôi cũng không xong nên đành… “bó tay".

NSND Quốc Khánh thích cuộc sống tự do.

Chấp nhận cuộc sống "ngôi sao cô đơn" nhưng nam NSND chẳng buồn bã vì anh là người đàn ông yêu tự do. NSND Quốc Khánh tâm sự: "Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa. Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian".

Không bạn gái, không vợ con và cuộc sống của "Ngọc hoàng" cũng vô cùng đơn giản. Dù không tiết lộ với báo chí nhưng thỉnh thoảng thông tin cá nhân của anh vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Nam nghệ sĩ sống cực kỳ giản dị, ở phòng 10m2, nói về căn phòng nhỏ ấy, NSND Quốc Khánh kể: "Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như gường tủ, bàn ghế đều phải "chế" mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau".

Chẳng phải NSND Quốc Khánh không mua được nhà to để ở hay có sở thích gì đặc biệt mà bởi căn phòng ấy ở trong ngôi nhà nép mình trong ngõ phố là của mẹ anh để lại. Chính vì vậy, anh chẳng lỡ xa ngôi nhà mang hơi ấm của mẹ.

NSND Quốc Khánh tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Trong cuộc sống thường ngày, NSND Quốc Khánh cũng không quá cầu kỳ, ở tuổi nào anh cũng thích mặc đồ jean. Với những ai quan sát anh trong nhiều sự kiện sẽ thấy rõ điều ấy. Ngoài ra, nam diễn viên còn chẳng buồn xem ti vi, thứ nhất vì anh không có thời gian, thứ 2 vì "Ngọc hoàng" không hứng thú.

Cuộc sống chảy trôi cuốn anh đi vào một vòng quay bất tận, NSND Quốc Khánh thường ngủ đến tận trưa, sau rồi lại vùi mình và công việc. Cứ như vậy, anh mãi là "ngôi sao cô đơn" trong làng sân khấu miền Bắc.

Những tưởng cuộc sống của NSND Quốc Khánh cứ thế bình yên nhưng hồi đầu tháng 1 vừa qua, MXH rò rỉ tin tức thất thiệt về sức khỏe của NSND Quốc Khánh. Ngay lập tức, đồng nghiệp của anh - NSƯT Quang Thắng cũng lên tiếng trấn an khán giả. "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?", Táo Kinh tế cho hay.

Hình ảnh vui vẻ hồi đầu năm của NSND Quốc Khánh cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Không chỉ vậy, thời gian sau tin đồn này NSND Quốc Khánh đã xuất hiện trên Facebook của NSƯT Quang Thắng với hình ảnh đi ăn cùng mọi người. Thái độ bình thản của NSND Quốc Khánh khiến người hâm mộ yên tâm phần nào về sức khỏe của anh.

NSND Quốc Khánh (tên đầy đủ Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1962 tại Hà Nội) là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu và truyền hình Việt Nam, được công chúng yêu mến nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu chiều sâu. Trong lĩnh vực truyền hình, Quốc Khánh được biết đến rộng rãi qua các bộ phim như “Ghen”, “Áo lụa Hà Đông”, “Tết này ai đến xông nhà”, cùng nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình dài tập. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước với vai Ngọc Hoàng trong chương trình hài chính luận “Gặp nhau cuối năm – Táo Quân”. Về lĩnh vực sân khấu, NSND Quốc Khánh còn tham gia nhiều vở kịch nổi bật như “Vũ Như Tô”, “Hamlet”, “Bệnh sĩ” và các chương trình sân khấu, hài kịch khác.