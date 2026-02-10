Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ
GĐXH - Vở "Sinh nhật triệu đô" do Tiến Luật dàn dựng vừa công diễn suất đầu tiên và sẽ tiếp tục có các buổi diễn vào dịp Tết.
Chia sẻ trên Thời báo VTV về lần đầu làm đạo diễn với vở kịch "Sinh nhật triệu đô" (Sân khấu kịch Thế giới trẻ), Tiến Luật cho biết ban đầu không có ý định “lấn sân” nhưng vì ấn tượng với kịch bản và vì: “Thời điểm đó sân khấu lại đang kẹt đạo diễn, tôi nghĩ thôi thì liều mình thử sức một lần”, anh nói.
Theo Tiến Luật, việc đảm nhận vị trí đạo diễn giúp anh có cơ hội nhìn sân khấu ở một góc độ hoàn toàn khác, nhiều áp lực nhưng chính trải nghiệm này giúp anh thấu hiểu hơn công việc của bà xã - đạo diễn Thu Trang. Ngoài ra, anh còn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các gương mặt trong vở diễn như: Quang Tuấn, Khả Như, Huỳnh Phương, Thuận Nguyễn…
Sau khi thử sức ca hát ở Anh trai vượt ngàn chông gai rồi tiếp tục làm đạo diễn sân khấu, Tiến Luật cho rằng muốn thử thách mình trên những chặng đường mới trong sự nghiệp. Dù "Sinh nhật triệu đô" nhận phản hồi tích cực và là một trong những vở diễn được chờ đón dịp Tết Bính Ngọ, Tiến Luật cho biết anh chưa vội nghĩ đến việc trở thành đạo diễn chuyên nghiệp.
Vở kịch "Sinh nhật triệu đô" do Tiến Luật đạo diễn, quy tụ các nghệ sĩ: Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Quang Tuấn, Khả Như, Huỳnh Phương, Thuận Nguyễn, Lim Phước Sang, Thanh Huy, Duy Nam, Quốc Toàn… sẽ diễn ra vào các ngày 18, 20 và 23/2 (tức các ngày mùng 2, mùng 4 và mùng 7 Tết Bính Ngọ) tại Sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP.HCM).
Tiến Luật tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Luật sinh năm 1982, là diễn viên hài nổi tiếng của điện ảnh Việt. Hiện anh đang công tác tại Sân khấu Thế giới trẻ, TP.HCM. Tên tuổi của Tiến Luật được khán giả biết đến với lối hài hóm hỉnh chân thật, được nhiều khán giả yêu mến mỗi khi xuất hiện. Tiến Luật theo nghiệp diễn từ năm 2003, đến nay nam nghệ sĩ đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.
