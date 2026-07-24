Người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh đang gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2026 là ai?

Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 GĐXH - Emoura Phạm - người đẹp hai dòng máu Việt - Anh, đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô chia sẻ về hành trình nỗ lực và khát vọng tỏa sáng trong nghệ thuật.

Mới đây, phần thi áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 đã diễn ra với sự góp mặt của Top 30 thí sinh, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ sắc đẹp. Mỗi thí sinh đều nỗ lực thể hiện kỹ năng catwalk, phong thái và dấu ấn cá nhân nhằm chinh phục ban giám khảo.

Đáng chú ý, phần trình diễn của thí sinh Emoura Phạm trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi cô thực hiện một số động tác uốn éo, tạo dáng bị nhiều khán giả nhận xét là dễ gây cảm giác phản cảm.

Sau khi đoạn video ghi lại màn trình diễn của Emoura Phạm được lan truyền rộng rãi, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện trên các diễn đàn sắc đẹp. "Tôi thấy không gợi cảm mà phản cảm", "Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp trước đó tan biến luôn", "Lần trước thấy cô ấy catwalk ổn, body đẹp đang thích, lần này lố lăng thiệt nha"..., một số khán giả bình luận dưới video của Emoura.

Màn tạo dáng bikini của thí sinh Emoura Phạm gây phản cảm.

Trước những tranh cãi đang diễn ra, ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 cho biết trong phần thi Best in Swimsuit diễn ra chiều 23/7 ghi nhận một thí sinh có phần trình diễn và tạo dáng khác với nội dung đã thể hiện trong buổi tổng duyệt.

Ban tổ chức tôn trọng cá tính và tinh thần thể hiện của mỗi thí sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chuyên nghiệp, sự thống nhất và định hướng của cuộc thi, mọi phần trình diễn bắt buộc phải được ban tổ chức duyệt ở phần ý tưởng và tổng duyệt. Trong các vòng thi tiếp theo, ban tổ chức tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi và kiểm soát quá trình tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để đảm bảo không có bất kỳ phát sinh nào ngoài nội dung đã được tổng duyệt, thống nhất.

Emoura Phạm trình diễn tại VBFF hôm 15/7.

Emoura hiện đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret) sinh năm 2000, là một trong những hồ sơ thí sinh nổi bật được công bố tại cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Cô là người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Anh và hiện đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện tại, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, phần trình diễn của Emoura Phạm vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Emoura Phạm có mẹ là người Việt, cha mang dòng máu Anh nhưng trưởng thành tại Nam Phi. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sau đó sang Mỹ học phổ thông và đại học. Việc theo học trường quốc tế từ nhỏ, cùng thời gian dài sống ở Mỹ, khiến vốn tiếng Việt của Emoura bị hạn chế, nhưng cô luôn nỗ lực trau dồi khả năng ngôn ngữ.

Hồi đầu năm 2025, Emoura trở lại Việt Nam và đăng ký dự thi Vietnam's Next Top Model, một phần vì muốn khiến mẹ tự hào, đồng thời tin rằng thời trang Việt Nam có vị trí xứng đáng trên bản đồ quốc tế.