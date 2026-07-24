Bà Bạch Lê - mẹ đẻ Lê Phương gây chú ý GĐXH - Bà Bạch Lê - mẹ đẻ Lê Phương được nhiều người khen ngợi vẫn giữ được vẻ mặn mà dù đã lớn tuổi.

Mới đây, Lê Phương gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh nhẹ nhàng trong buổi ăn tối cùng ông xã Trung Kiên kèm dòng trạng thái: "Đi với chồng cũng phải đẹp".

Không phải một sự kiện sang trọng hay chuyến du lịch xa hoa, chỉ là khoảnh khắc đời thường với chia sẻ ngắn gọn cũng đủ để nhiều khán giả cảm nhận niềm hạnh phúc và sự viên mãn trong cuộc sống hiện tại của Lê Phương.

Điều khiến công chúng chú ý không chỉ là những bức ảnh đời thường, mà còn bởi hành trình mà Lê Phương đã trải qua để có được cuộc sống như hôm nay. Từng đối mặt với nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên giờ đây đang có tổ ấm hạnh phúc.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò cùng chồng.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên chồng con thay vì những câu chuyện hào nhoáng hay ồn ào.

Trước đó, trong ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nữ diễn viên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ông xã: "Cảm ơn Anh! 10 năm em có một gia đình trọn vẹn!". Những khoảnh khắc đời thường, giản dị cùng chồng con được Lê Phương đăng tải kèm lời thú nhận: "Chỉ cần như vậy... bình yên rồi!".

Đáp lại những lời tình cảm của vợ, Trung Kiên hạnh phúc bày tỏ: "Tất cả thanh xuân và nhan sắc anh dành hết vào gia đình".

Lê Phương cảm ơn ông xã vì 10 năm và một gia đình trọn vẹn!

Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên kết hôn vào năm 2017 sau thời gian tìm hiểu. Dù kém vợ 7 tuổi, nam ca sĩ luôn cho thấy sự chín chắn và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nữ diễn viên. Trong nhiều lần chia sẻ, Lê Phương cũng không giấu sự biết ơn khi luôn có chồng đồng hành, thấu hiểu và ủng hộ cô trên cả hành trình làm nghề lẫn cuộc sống.

Không chỉ yêu thương vợ, Trung Kiên còn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả bởi cách anh chăm sóc con trai riêng của Lê Phương. Sau khi có thêm con gái chung, gia đình nhỏ của cặp đôi càng thêm trọn vẹn. Những khoảnh khắc quây quần bên nhau, cùng đi du lịch hay đón các dịp đặc biệt thường xuyên được nữ diễn viên chia sẻ, tạo nên hình ảnh một tổ ấm ấm áp và gần gũi.

Lê Phương cùng chồng con về Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) để thăm bà nội. Nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc "Chỉ cần như vậy... bình yên rồi!".

Những năm gần đây, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng ưu tiên nhiều hơn cho gia đình. Cô lựa chọn cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, dành thời gian cho những điều bình dị như bữa cơm gia đình, những buổi hẹn hò với chồng hay các chuyến đi cùng các con. Chính lối sống nhẹ nhàng ấy giúp nữ diễn viên ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Sau nhiều sóng gió, Lê Phương dường như đã tìm thấy sự bình yên mà cô luôn mong muốn. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà ở cách nữ diễn viên cùng ông xã gìn giữ hạnh phúc bằng sự quan tâm và đồng hành trong từng khoảnh khắc đời thường. Có lẽ cũng vì vậy, mỗi lần Lê Phương chia sẻ về gia đình, cô đều nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.