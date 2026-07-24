H'Hen Niê: 'Có con rồi mới càng thương ba mẹ'

Sau khi đón con gái đầu lòng, H'Hen Niê không chỉ thay đổi trong cuộc sống thường ngày mà còn có góc nhìn sâu sắc hơn về gia đình. Mới đây, nàng hậu chia sẻ lại những hình ảnh giản dị khi ở quê nhà Đăk Lăk và thừa nhận chỉ đến lúc làm mẹ mới thực sự hiểu những hy sinh của đấng sinh thành.

H'Hen Niê trải lòng: "Có những khoảnh khắc, khi Hen xem lại, thấy sao mà bình yên và vui đến thế. Đơn giản là khi Hen về nhà để là bé Hen của ba mẹ".

H’Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong lần trở về quê nhà.

Trước đó, chồng H'Hen Niê cũng tiết lộ "trốn vợ con" về buôn làng và có những khoảnh khắc bình yên khi về thăm mẹ vợ và các dì.

Không chỉ vậy, người đẹp cho biết, từ ngày sinh con gái Harley, cô càng hiểu hơn những hy sinh thầm lặng mà ba mẹ đã dành cho mình suốt bao năm qua. Trải nghiệm dạy con gái giúp nàng hậu nhìn gia đình bằng một góc nhìn khác, sâu sắc và biết ơn hơn. "Bây giờ Hen có con rồi, Hen càng thấy thương ba mẹ mình hơn, thấy trân quý hơn hai chữ gia đình và trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình", cô nói.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho lối sống giản dị và chân thành của H'Hen Niê. "Đẹp giản dị mà vẫn rất cuốn hút"; "Điều mình thích nhất ở Hen là lúc nào cũng hướng về gia đình"; "Có con rồi mới hiểu lòng mẹ, Hen nói đúng quá"; "Năng lượng của Hen lúc nào cũng tích cực và gần gũi";...

Tháng 6, bố mẹ H'Hen Niê lên TP.HCM thăm cháu ngoại và đi du lịch biển cùng con cháu.

Tháng 9/2025, vợ chồng H'Hen Niê chào đón con gái đầu lòng Harley. Sau thời gian tập trung chăm sóc em bé, nàng hậu đã dần trở lại với công việc nhưng luôn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và vai trò làm mẹ.

Khác với trước đây, mạng xã hội của H'Hen Niê giờ đây không chỉ có hình ảnh của một hoa hậu hay người nổi tiếng, mà còn ngập tràn những khoảnh khắc khắc rất đời thường: đưa con đi chơi, về quê thăm ông bà, chăm sóc gia đình hay những suy ngẫm giản dị về cuộc sống.

Có thể chính hành trình làm mẹ đã mang đến cho H'Hen Niê nhiều thay đổi tích cực. Nếu trước đó cô truyền cảm hứng bằng nghị lực vượt khó và hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc, thì hôm nay, điều Hen gửi đến công chúng lại là sự trưởng thành trong suy nghĩ, tình yêu dành cho gia đình và sự biết ơn dành cho cha mẹ.