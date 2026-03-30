Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'

Con gái Quách Thu Phương thừa hưởng nét đẹp hoa hậu của mẹ GĐXH - "Tuổi trẻ của con chính là thanh xuân của mẹ" là lời Quách Thu Phương khẳng định khi nói về con gái lớn.

Đằng sau ánh hào quang của sân khấu là những góc khuất ít người nhìn thấy – nơi người nghệ sĩ phải đối diện với những lựa chọn mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Với Quách Thu Phương, quyết định tạm rời xa nghệ thuật khi đang ở độ chín của sự nghiệp không phải là sự từ bỏ, mà là một lựa chọn có ý thức, xuất phát từ tình yêu gia đình, trách nhiệm làm mẹ và hành trình tìm kiếm giá trị thật của cuộc sống. Khi tâm sự với Gia đình&Xã hội chị kể thêm về những chi tiết ở quãng thời gian ấy một cách thản nhiên, ung dung và thoải mái.

NSƯT Quách Thu Phương: Gia đình là lựa chọn không dễ dàng của người phụ nữ đang ở đỉnh cao

Khi nhắc lại thời điểm rời xa sân khấu, NSƯT Quách Thu Phương nhìn nhận đó là một quyết định mang tính bước ngoặt. Ở tuổi 29–30, khi sự nghiệp đang rộng mở và tên tuổi dần khẳng định được vị trí trong lòng công chúng, chị lựa chọn dừng lại để tập trung cho gia đình.

Theo nữ nghệ sĩ, quyết định ấy không phải xuất phát từ sự đủ đầy về kinh tế hay sự "chống lưng" của bạn đời, mà đến từ nhận thức cá nhân. Với chị, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một ưu tiên khác nhau. Khi con còn nhỏ, gia đình cần sự hiện diện của người mẹ nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

NSƯT Quách Thu Phương tạm dừng sự nghiệp khi đang ở "độ chín" nhưng theo chị đó là việc phải làm ở thời điểm đó.

Chị cho rằng quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" không hề lỗi thời, nếu đó là sự lựa chọn tự nguyện. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, phụ nữ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân, nhưng đồng thời cũng đứng trước nhiều áp lực trong việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Với chị, việc lui về chăm sóc tổ ấm là một cách để giữ gìn những giá trị cốt lõi mà mình trân trọng.

NSƯT Quách Thu Phương cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng về danh hiệu và sự nổi tiếng. Theo chị, những thứ đó chỉ mang tính bề nổi, không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc. Danh tiếng không thể thay thế vai trò của một người mẹ trong gia đình, cũng không thể mang lại sự bình yên lâu dài nếu thiếu đi nền tảng vững chắc từ bên trong.

Ở thời điểm đó, điều chị cần không phải là ánh đèn sân khấu hay sự công nhận từ công chúng, mà là cảm giác "đủ" – đủ trong nhận thức, đủ trong tình cảm và đủ trong sự lựa chọn. Chính sự "đủ" ấy giúp chị đưa ra quyết định mà không cảm thấy tiếc nuối.

NSƯT Quách Thu Phương thừa nhận đã có những giai đoạn chị phải đối diện với áp lực tâm lý khi chuyển từ một người nghệ sĩ năng động sang vai trò của một người mẹ toàn thời gian.

Dù NSƯT Quách Thu Phương nói không tiếc nuối nhưng thực tế việc rời xa nghệ thuật không đồng nghĩa với việc cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Đã có những giai đoạn chị phải đối diện với áp lực tâm lý khi chuyển từ một người nghệ sĩ năng động sang vai trò của một người mẹ toàn thời gian.

Sự thay đổi đột ngột về nhịp sống khiến NSƯT Quách Thu Phương không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Từ một môi trường sáng tạo, sôi động, việc ở nhà chăm con với những công việc lặp đi lặp lại dễ khiến người phụ nữ rơi vào trạng thái mất cân bằng. Những lo toan thường nhật, từ việc chăm sóc con cái đến những áp lực vô hình trong gia đình, dần tích tụ và tạo thành căng thẳng.

Đặc biệt, theo chị, sau khi sinh con, người phụ nữ phải đối diện với nhiều biến đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Những đêm thức trắng, những lần con ốm đau, hay đơn giản là cảm giác cô lập khi không còn được giao tiếp trong môi trường quen thuộc… tất cả đều là những thử thách không nhỏ.

Trong thời gian khó khăn nhất của cuộc sống, nữ nghệ sĩ tìm đến nhiều bộ môn để tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân.

NSƯT Quách Thu Phương cho biết, điều quan trọng không phải là tránh né những cảm xúc tiêu cực, mà là nhận diện và đối diện với chúng. Khi nhận ra mình đang dần đánh mất bản thân, chị bắt đầu thay đổi.

NSƯT Quách Thu Phương tìm lại niềm vui từ những điều giản dị: tập luyện thể thao, đọc sách, trò chuyện với bạn bè, hay đơn giản là dành thời gian cho chính mình. Với chị, việc chăm sóc bản thân không phải là sự ích kỷ, mà là điều cần thiết để duy trì năng lượng tích cực.

"Muốn yêu người khác, trước hết phải biết yêu mình" – đó là triết lý mà chị đúc kết sau những trải nghiệm của chính mình. Khi có sức khỏe, có tinh thần tốt, người phụ nữ mới có thể chăm sóc gia đình một cách trọn vẹn.

Chị cũng nhấn mạnh: "Chúng ta không nên chờ đợi người khác thay đổi vì mình. Thay vào đó, mỗi người cần chủ động thay đổi bản thân. Khi bản thân tích cực hơn, những điều xung quanh cũng sẽ dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Và suy nghĩ ấy đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày không vui". Hiện tại, nữ nghệ sĩ vẫn thực hành cách làm này và cũng dùng nó để chia sẻ với những người bạn, người em và nhiều người phụ nữ khác. Chị muốn truyền cảm hứng cho mọi người thông qua câu chuyện và trải nghiệm thực tế từ bản thân.

NSƯT Quách Thu Phương: "Làm mẹ trong thời hiện đại là tôn trọng con nhưng không buông lỏng"

Trong hành trình làm mẹ, NSƯT Quách Thu Phương lựa chọn cách nuôi dạy con vừa hiện đại, vừa kỷ luật. Chị không áp đặt con phải đi theo một con đường cụ thể, nhưng luôn định hướng rõ ràng về trách nhiệm và giá trị sống.

Theo NSƯT Quách Thu Phương, điều quan trọng nhất không phải là con làm nghề gì, mà là con có đam mê và nghiêm túc với lựa chọn của mình hay không. Dù là một công việc giản dị hay một nghề nghiệp danh giá, miễn là con làm bằng sự nỗ lực và chân chính, chị đều tôn trọng.

NSƯT Quách Thu Phương và con gái cả.

Tuy nhiên, khi dạy con về sự tự do chị luôn nhấn mạnh phải đi kèm với trách nhiệm. "Tôi dạy con hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Nếu muốn đạt được điều gì đó, con phải chấp nhận đánh đổi và nỗ lực tương xứng.

Trong việc học, tôi không đặt nặng điểm số, mà chú trọng đến quá trình. Một kết quả trung bình nhưng phản ánh đúng năng lực và sự cố gắng của con vẫn đáng trân trọng hơn những thành tích "ảo", NSƯT Quách Thu Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị cũng dạy con về cách ứng xử trong cuộc sống. Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình, trừ gia đình. Vì vậy, mỗi người cần sống có trách nhiệm, biết tôn trọng người khác và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Đặc biệt, khi tạo điều kiện cho con du học, NSƯT Quách Thu Phương không chỉ nhìn vào cơ hội mà còn tính đến những áp lực đi kèm. Con phải hiểu rõ chi phí, phải biết cân đối tài chính và phải nỗ lực để xứng đáng với sự đầu tư của gia đình.

Chị cho rằng, áp lực không phải lúc nào cũng tiêu cực. Nếu được đặt đúng cách, áp lực có thể trở thành động lực giúp con trưởng thành. Quan trọng là cha mẹ phải đồng hành, định hướng và giúp con hiểu rõ giá trị của lao động.

NSƯT Quách Thu Phương: Ở tuổi này, tôi tin vào duyên số

Sau những biến động trong đời sống tình cảm, NSƯT Quách Thu Phương chọn cách nhìn nhận nhẹ nhàng hơn về tình yêu và hôn nhân. Với chị, mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên, và sự chia ly cũng là một phần của hành trình đó.

Nữ nghệ sĩ không còn đặt nặng việc phải lý giải vì sao một mối quan hệ tan vỡ. Chị tâm sự: "Cuộc đời giống như một chuyến tàu, mỗi người sẽ đồng hành cùng ta trong một quãng đường nhất định. Khi đến điểm dừng, họ sẽ rời đi, và điều đó không nhất thiết phải mang ý nghĩa tiêu cực.

Thay vì tiếc nuối hay tự trách, tôi lựa chọn cách chấp nhận và bước tiếp. Tôi tin rằng mỗi trải nghiệm đều mang lại một bài học, giúp con người trưởng thành hơn".

Ở hiện tại, NSƯT Quách Thu Phương cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Khi các con đi du học ở Canada nhưng 3 mẹ con vẫn liên lạc cùng nhau qua điện thoại và các nền tảng MXH hàng ngày. Thỉnh thoảng con cái có về chơi cùng và mỗi lần như vậy chị đều cảm thấy ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc.

Còn về tình yêu, dù không có một mối quan hệ tình cảm mới, chị vẫn tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị: công việc, bạn bè, việc chăm sóc bản thân và sự trưởng thành của các con.

Nữ nghệ sĩ và con trai.

Chị không khép lòng, nhưng cũng không vội vàng. Với chị, nếu một mối duyên mới xuất hiện, đó phải là sự phù hợp về tâm hồn và mang lại sự bình yên, chứ không phải những xáo trộn.

Hiện tại, sau khi rời xa ánh hào quang để giữ gìn tổ ấm, chị tìm lại bản thân sau những khoảng lặng, cho thấy một góc nhìn sâu sắc về cuộc sống. Đó là sự cân bằng giữa trách nhiệm và khát vọng, giữa hy sinh và yêu thương bản thân.

NSƯT Quách Thu Phương kể về việc luyện yoga của mình với phóng viên Gia đình&Xã hội. Clip: Đỗ Quyên