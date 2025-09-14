Mới nhất
Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng

Chủ nhật, 08:40 14/09/2025 | Chuyện vợ chồng
Yêu nam nhân viên đã có vợ, một nữ giám đốc ở Trùng Khánh đã chi hơn 11 tỷ đồng để thúc đẩy nhanh việc ly hôn của nhân tình.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông họ Hà bắt đầu làm việc ở công ty của giám đốc Chu từ năm 2021. Thời điểm này, cả hai đều có gia đình riêng.

Sau đó, nữ giám đốc và nam nhân viên phát sinh tình cảm "ngoài luồng" trong quá trình làm việc chung. Với bản tính quyết liệt, bà Chu quyết định ly hôn để đến với nhân tình.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: LibeAbout

Chưa dừng lại ở đó, sau khi việc ngoại tình bại lộ, nữ giám đốc không ngần ngại tìm đến bệnh viện, nơi chị Trần (vợ của anh Hà) đang điều trị sau cú sốc bị chồng phản bội và khẳng định "không thể sống thiếu" anh ta.

Để đường hoàng gắn bó cùng cấp dưới, bà Chu chuyển cho vợ anh Hà 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 11,1 tỷ đồng) như một khoản bồi thường và chi phí nuôi con để thúc đẩy nhanh quá trình ly hôn của anh Hà.

Một tháng sau, vợ chồng anh Hà - chị Trần hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tuy nhiên, khoảng thời gian mặn nồng giữa nữ giám đốc và nhân viên không kéo dài được bao lâu. Sau 1 năm sống chung, cả hai liên tục nảy sinh mâu thuẫn.

Khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm, bà Chu quyết định chia tay và khởi kiện, yêu cầu anh Hà cùng vợ cũ trả lại khoản tiền năm xưa.

Tại phiên sơ thẩm, tòa án cho rằng 3 triệu NDT chị Trần nhận từ bà Chu không khác gì "tiền mua bán chồng", vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như chuẩn mực xã hội. Do đó, số tiền này cần được hoàn trả cho chính chủ.

Sau khi phía bị đơn kháng cáo, phiên phúc thẩm xét xử vụ kiện đã diễn ra vào đầu tháng 9 này. Theo đó, các thẩm phán lại thay đổi nhận định khi cho rằng, bà Chu là người tự nguyện chuyển tiền, không bị bất cứ bên nào yêu cầu hay ép buộc nên việc "khởi kiện, đòi tiền" là hoàn toàn "không hợp lệ".

"Căn cứ vào nguyên tắc pháp lý phía bị đơn là chị Trần không phải hoàn trả bất cứ khoản tiền nào đã nhận từ bà Chu", phán quyết cuối cùng trong phiên phúc thẩm nêu rõ.

Ngay sau khi tin tức về vụ việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra "hả hê" khi cho rằng bản án lớn nhất cho nữ giám đốc không chỉ là mất tiền mà còn là sự tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng cá nhân cũng như doanh nghiệp mà bà đã gây dựng suốt bao năm.

Cựu giám đốc về hưu phải đi khám tâm thần: Lý do khiến ai cũng giật mìnhCựu giám đốc về hưu phải đi khám tâm thần: Lý do khiến ai cũng giật mình

GĐXH - Về hưu tưởng là quãng thời gian nghỉ ngơi, nhưng với ông Huân – một cựu giám đốc từng rất thành đạt – đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày cô đơn, mất ngủ và trầm cảm.

Đỗ An
