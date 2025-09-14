Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng
Yêu nam nhân viên đã có vợ, một nữ giám đốc ở Trùng Khánh đã chi hơn 11 tỷ đồng để thúc đẩy nhanh việc ly hôn của nhân tình.
Theo truyền thông địa phương, người đàn ông họ Hà bắt đầu làm việc ở công ty của giám đốc Chu từ năm 2021. Thời điểm này, cả hai đều có gia đình riêng.
Sau đó, nữ giám đốc và nam nhân viên phát sinh tình cảm "ngoài luồng" trong quá trình làm việc chung. Với bản tính quyết liệt, bà Chu quyết định ly hôn để đến với nhân tình.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi việc ngoại tình bại lộ, nữ giám đốc không ngần ngại tìm đến bệnh viện, nơi chị Trần (vợ của anh Hà) đang điều trị sau cú sốc bị chồng phản bội và khẳng định "không thể sống thiếu" anh ta.
Để đường hoàng gắn bó cùng cấp dưới, bà Chu chuyển cho vợ anh Hà 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 11,1 tỷ đồng) như một khoản bồi thường và chi phí nuôi con để thúc đẩy nhanh quá trình ly hôn của anh Hà.
Một tháng sau, vợ chồng anh Hà - chị Trần hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tuy nhiên, khoảng thời gian mặn nồng giữa nữ giám đốc và nhân viên không kéo dài được bao lâu. Sau 1 năm sống chung, cả hai liên tục nảy sinh mâu thuẫn.
Khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm, bà Chu quyết định chia tay và khởi kiện, yêu cầu anh Hà cùng vợ cũ trả lại khoản tiền năm xưa.
Tại phiên sơ thẩm, tòa án cho rằng 3 triệu NDT chị Trần nhận từ bà Chu không khác gì "tiền mua bán chồng", vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như chuẩn mực xã hội. Do đó, số tiền này cần được hoàn trả cho chính chủ.
Sau khi phía bị đơn kháng cáo, phiên phúc thẩm xét xử vụ kiện đã diễn ra vào đầu tháng 9 này. Theo đó, các thẩm phán lại thay đổi nhận định khi cho rằng, bà Chu là người tự nguyện chuyển tiền, không bị bất cứ bên nào yêu cầu hay ép buộc nên việc "khởi kiện, đòi tiền" là hoàn toàn "không hợp lệ".
"Căn cứ vào nguyên tắc pháp lý phía bị đơn là chị Trần không phải hoàn trả bất cứ khoản tiền nào đã nhận từ bà Chu", phán quyết cuối cùng trong phiên phúc thẩm nêu rõ.
Ngay sau khi tin tức về vụ việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra "hả hê" khi cho rằng bản án lớn nhất cho nữ giám đốc không chỉ là mất tiền mà còn là sự tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng cá nhân cũng như doanh nghiệp mà bà đã gây dựng suốt bao năm.
Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Vợ vay nợ xã hội đen để cờ bạc, nuôi tình trẻ, khi ly hôn lại đòi chồng trả nợ. Yêu cầu này có hợp pháp không?
Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắngChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Trong hôn nhân, sự phản bội luôn là nỗi đau khó nguôi ngoai. Nhưng có những câu chuyện còn bi kịch hơn khi phía sau việc ngoại tình lại ẩn chứa sự thật không ai ngờ tới.
Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiềuChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân tuổi xế chiều, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nếu không được giải quyết kịp thời sẽ âm thầm "khoét sâu" tình cảm, khiến gia đình dần mất đi sự ấm áp.
Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Nếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.
Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 nămChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.
Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nóiChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sauChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?
Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.
Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồngChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.