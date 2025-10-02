Tăng huyết áp - 'kẻ sát nhân' thầm lặng, bác sĩ chỉ ra cách phòng ngừa bệnh

Tăng huyết áp âm thầm tấn công cơ thể, gây biến chứng nguy hiểm. Người bị tăng huyết áp nên quan tâm đến chỉ số huyết áp và kiểm soát đúng cách để bảo vệ sức khỏe!

GĐXH - Tăng huyết áp không chỉ ở người già. Người trẻ cũng có nguy cơ cao, và 5 triệu chứng này là tín hiệu bạn cần chú ý ngay.

Việc đạt được cân nặng khỏe mạnh và kiểm soát huyết áp là hai yếu tố rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Có chế độ ăn nào giúp đạt được cả hai mục tiêu này một cách lành mạnh và bền vững không?