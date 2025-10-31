Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờ

Tăng huyết áp kéo dài... do u tuyến thượng thận

Trong lần khám sức khỏe tại nước ngoài, bệnh nhân Thương (16 tuổi) được phát hiện huyết áp 180/100 mmHg, vượt ngưỡng bình thường 120/80mmHg, điều trị với thuốc nhưng không cải thiện. Sau khi trở về Việt Nam, bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu, nóng bừng mặt, mệt mỏi và mờ mắt nên đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội để khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng tăng huyết áp thứ phát, nghi do rối loạn nội tiết. Hình ảnh chụp CT phát hiện khối u tuyến thượng thận trái, cấu trúc không đồng nhất, được xác định là nguyên nhân gây tăng huyết áp kéo dài. Đặc biệt, tình trạng huyết áp cao gây tổn thương mạch máu nhỏ và vùng võng mạc, khiến thị lực suy giảm.

Ảnh minh họa.

Phẫu thuật u tuyến thượng thận: Khối u có kích thước tới 7 cm

Trường hợp của Thương được hội chẩn giữa ba chuyên khoa Tiết niệu – Nam học, Tim mạch và Mắt để đánh giá toàn diện. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất điều trị nội khoa nhằm đưa huyết áp và nồng độ kali máu về mức bình thường trước khi phẫu thuật, bởi chỉ một tác động nhỏ vào khối u trong quá trình gây mê có thể khiến huyết áp tăng vọt, gây nguy cơ tai biến mạch máu não ngay trên bàn mổ.

Khi các chỉ số huyết áp và hormone được kiểm soát, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u tuyến thượng thận trái. Thực tế, khối u có kích thước tới 7 cm, lớn hơn đáng kể so với hình ảnh chụp CT trước đó, nằm sâu và có cấu trúc phức tạp. Êkíp phẫu thuật phối hợp đưa thiết bị nội soi tiếp cận vùng thận trái, bóc tách, cắt trọn khối u, đảm bảo bảo tồn phần tuyến lành. Nhờ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca mổ diễn ra an toàn.

Sau phẫu thuật bệnh nhân Thương được theo dõi sát sao các chỉ số huyết áp và hormone. Chỉ sau vài ngày, huyết áp trở lại bình thường, thị lực cải thiện, tinh thần ổn định hơn. Các bác sĩ tiếp tục điều chỉnh nồng độ hormone do cơ thể cần thời gian thích nghi sau khi cắt bỏ tuyến thượng thận.

U tuyến thượng thận ảnh hưởng thế nào đến cơ thể?

Ảnh minh họa.

Theo PGS.TS.BS Trần Văn Hinh, Khoa Tiết niệu – Nam học của bệnh viện cho biết, u tuyến thượng thận là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp thứ phát. Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nhỏ, hình tam giác, nằm ở cực trên của thận, có chức năng tiết ra các hormone giúp cơ thể điều hòa huyết áp và cân bằng muối, nước.

Khi có khối u, tuyến này hoạt động quá mức, sản xuất dư thừa hormone aldosteron, loại hormone làm cơ thể giữ lại quá nhiều natri và đào thải kali khỏi máu. Sự mất cân bằng này khiến huyết áp tăng cao kéo dài, đồng thời gây ra các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, yếu cơ và ảnh hưởng đến thị lực.

PGS Trần Văn Hinh nhấn mạnh, người trẻ tuổi có tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù đã dùng thuốc, hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, hồi hộp, mờ mắt, sụt cân, nên chủ động tầm soát nguyên nhân nội tiết.

Phát hiện sớm và điều trị triệt để u tuyến thượng thận giúp kiểm soát huyết áp, phòng tránh các biến chứng nặng nề như đột quỵ, suy tim, suy thận hoặc giảm thị lực không hồi phục.