Du học sinh 20 tuổi mắc rối loạn hoảng sợ sau thời gian dài che giấu áp lực

Du học sinh 20 tuổi thu mình, bỏ học vì áp lực tâm lý

Hoàng, 20 tuổi, du học ngành Phân tích kinh tế tại một bang ở Mỹ. Thời gian dài, nam sinh dần nhốt mình trong phòng, bỏ học, chơi game hoặc ngủ để né tránh những suy nghĩ tiêu cực. Có những đêm, anh bồn chồn, khóc đến kiệt sức. Ban ngày, Hoàng thường cố che giấu những biểu hiện bất ổn, khiến áp lực tâm lý ngày càng gia tăng.

Trong một đợt về nước, nhận thấy những dấu hiệu bất thường của con, gia đình đưa Hoàng đến khám tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy.

Trong quá trình tham vấn, ThS.BS Phạm Văn Dương, chuyên khoa Tâm lý – Tâm thần, ưu tiên xây dựng mối quan hệ an toàn, không phán xét để Hoàng có thể chia sẻ trung thực về những khó khăn đang gặp phải, thay vì tiếp tục che giấu. Người bệnh đồng thời được đánh giá thêm bằng các bài kiểm tra tâm lý.

Sau thăm khám, bác sĩ Dương chẩn đoán Hoàng mắc chứng rối loạn hoảng sợ, một dạng bệnh thuộc nhóm rối loạn lo âu.

Theo khai thác bệnh sử, khó khăn tâm lý của Hoàng không chỉ bắt nguồn từ áp lực học tập mà còn là kết quả của nhiều yếu tố tích tụ. Nam sinh từng giấu gia đình điểm số và tình trạng bản thân đang gặp phải. Anh trai hơn Hoàng 6 tuổi từng phải dừng việc du học tại Mỹ, từ đó Hoàng hình thành nỗi sợ thất bại, luôn cố gắng dự đoán những tình huống xấu để phòng ngừa. Nam sinh cũng có xu hướng lo sợ bị đánh giá thấp và khó chấp nhận thất bại.

Bác sĩ Dương đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Cơn hoảng sợ xuất hiện đột ngột, cơ thể run rẩy và khó thở

Rối loạn hoảng sợ khiến người bệnh thường trải qua những cơn hoảng sợ kịch phát xuất hiện đột ngột, không báo trước. Cơn hoảng sợ có thể bùng phát nhanh với các biểu hiện như thở dốc, buồn nôn, run toàn thân, đạt mức độ dữ dội trong thời gian ngắn.

Sau cơn hoảng sợ, người bệnh thường tiếp tục lo lắng, hồi hộp vì sợ tình trạng tái diễn. Nỗi sợ chính những cơn hoảng loạn tiếp theo có thể khiến họ né tránh các tình huống hoặc địa điểm từng gợi lại trải nghiệm đáng sợ trước đó.

Với Hoàng, bác sĩ giải thích cơ chế sinh lý của cơn hoảng sợ và vòng lặp giữa nỗi sợ hãi, các triệu chứng cơ thể và nỗi lo sợ chính cơn hoảng loạn của mình. Việc hiểu rõ những gì đang xảy ra giúp người bệnh nhận diện cảm xúc, giảm lo lắng và từng bước kiểm soát phản ứng của bản thân.

Kết hợp thuốc, trị liệu tâm lý và sự đồng hành của gia đình

Bác sĩ Dương tư vấn cho Hoàng điều trị bằng thuốc, kết hợp trị liệu tâm lý, luyện tập hít thở, yoga và các phương pháp thư giãn. Gia đình cũng được hướng dẫn cách đồng hành, giúp nam sinh chấp nhận thực tại và kiên trì điều trị.

Trong học tập, Hoàng được hướng dẫn chia nhỏ nhiệm vụ, bắt đầu từ những phần đơn giản thay vì chờ đến khi có đủ động lực. Việc từng bước tiếp cận những tình huống trước đây thường né tránh giúp nam sinh phá vỡ vòng lặp trì hoãn.

Bên cạnh đó, bác sĩ phân tích để Hoàng hiểu rằng giá trị bản thân không phụ thuộc hoàn toàn vào cách người khác nhìn nhận. Nam sinh được khuyến khích tập chia sẻ khó khăn thay vì tiếp tục che giấu cảm xúc.

Sự thấu hiểu của gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Thay vì trách móc về điểm số, người mẹ lựa chọn lắng nghe và chấp nhận những khó khăn con đang trải qua. Điều này giúp Hoàng cải thiện cảm xúc và hành vi trong quá trình điều trị.

Sau hai tuần, nam sinh giảm đáng kể thời gian chơi game, tăng cường hoạt động ngoài trời, kết bạn mới và chủ động thực hiện những việc có ý nghĩa mỗi ngày. Hoàng cũng tìm được công việc làm thêm trong mùa hè.

Các cơn lo âu vẫn xuất hiện nhưng nhẹ hơn, chủ yếu là thở dốc, hơi buồn nôn và suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. Tần suất và cường độ các cơn giảm so với giai đoạn khủng hoảng. Hoàng cũng bớt tự trách bản thân và chủ động tìm đến trị liệu tâm lý.

Tuy nhiên, giấc ngủ của nam sinh chưa trở lại bình thường. Anh vẫn thường chỉ ngủ khi đã kiệt sức. Vì vậy, chuyên gia tiếp tục theo dõi giấc ngủ, khả năng tự quản lý và các dấu hiệu lo âu khi Hoàng bước vào giai đoạn học tập căng thẳng.

Những dấu hiệu bất ổn tâm lý ở du học sinh không nên bỏ qua

Theo bác sĩ Dương, với sinh viên du học, việc sa sút điểm số đôi khi chỉ là phần nổi của vấn đề. Bỏ lớp, trì hoãn kéo dài, đảo lộn giấc ngủ, thu mình, mất động lực hoặc liên tục tìm cách né tránh những suy nghĩ tiêu cực đều là những dấu hiệu cần được chú ý.

Can thiệp sớm không chỉ nhằm giúp người trẻ trở lại việc học mà còn hỗ trợ họ xây dựng khả năng tự quản lý, củng cố giá trị bản thân và mạng lưới hỗ trợ. Qua đó, một thất bại trong học tập không trở thành vòng xoáy dẫn đến khủng hoảng tâm lý.