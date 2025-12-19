Lý do sau khi tắm xong phải đóng cửa phòng tắm và mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽ
GĐXH - Sau khi tắm xong, nhiều người có thói quen mở cửa phòng tắm để "cho khô nhanh", nghĩ rằng hơi nước sẽ thoát ra ngoài, giúp hạn chế ẩm mốc. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm sai lầm phổ biến.
Vì sao không nên mở cửa phòng tắm sau khi tắm?
Khi bạn mở cửa phòng tắm sau khi tắm xong, hơi nước nóng từ trong phòng sẽ lan tỏa ra khắp nhà, thấm vào đồ gỗ, vải, rèm cửa, tường sơn và các thiết bị điện.
Hơi ẩm này không bay đi ngay, mà bám lại trên bề mặt vật dụng, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Về lâu dài, điều này có thể gây ra nhiều tác hại: Đồ gỗ, cửa tủ dễ bị cong vênh. Giấy dán tường hoặc sơn tường bong tróc. Đồ kim loại bị gỉ sét.
Thiết bị điện tử trong nhà tắm hoặc phòng liền kề có thể bị ẩm, chập điện, giảm tuổi thọ. Nhiều người nghĩ rằng vừa bật quạt thông gió vừa mở cửa sẽ giúp khô nhanh hơn, nhưng đây là cách làm sai lầm.
Khi cửa mở, quạt sẽ hút không khí ẩm từ các phòng khác vào, khiến hơi nước trong phòng tắm không được hút ra mà còn bị "đẩy ngược" trở lại.
Cách làm đúng để phòng tắm khô nhanh, không ẩm mốc
Bạn nên đóng kín cửa và bật quạt thông gió là cách làm đúng nhất để loại bỏ hơi ẩm sau khi tắm. Khi bạn đóng kín cửa và cửa sổ, luồng gió từ quạt sẽ tập trung hút hơi ẩm ra ngoài, không để nó phát tán sang các phòng khác.
Nếu phòng tắm không có khe thông gió, bạn có thể hé cửa 2–3 cm sau khi bật quạt để cân bằng áp suất không khí – cách này vẫn đảm bảo hơi ẩm được khử nhanh mà không "tràn" ra nhà.
Hơi ẩm - "kẻ thù số một" của phòng tắm
Như chúng ta thấy, hơi ẩm chính là nguyên nhân hàng đầu khiến phòng tắm xuống cấp. Sau mỗi lần tắm, hơi nước bốc lên rồi ngưng tụ trên gương, tường, trần nhà, thấm dần vào sơn và vách thạch cao - những vật liệu có tính xốp, dễ "hấp thụ" độ ẩm.
Độ ẩm cao kéo dài không chỉ gây mốc đen, bong sơn, mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn và vi sinh vật có hại sinh sôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.
Mẹo nhỏ để phòng tắm luôn khô ráo và sạch sẽ
Để bảo vệ không gian nhà tắm khỏi ẩm mốc và vi khuẩn, bạn có thể áp dụng thêm một số mẹo sau: Bạn nên bật quạt thông gió ít nhất 20 phút sau khi tắm xong, giúp hút hết hơi nước còn lại trong không khí.
Lau khô sàn, gương và tường bằng khăn mềm hoặc gạt nước để giảm độ ẩm đọng lại. Đặt túi hút ẩm hoặc than hoạt tính trong góc phòng, đặc biệt là mùa nồm ẩm.
Nếu không có quạt thông gió, có thể mở cửa sau 15–20 phút khi hơi nước đã giảm bớt, tránh mở ngay sau khi tắm.
Vệ sinh quạt thông gió và khe thoát khí định kỳ để tránh bụi bẩn làm giảm hiệu suất hút ẩm.
