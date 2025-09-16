Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'
GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.
Những nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thangỞ - 31 phút trước
GĐXH - Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bởi sẽ gây ra hung họa về phong thủy. Bài viết sau đây sẽ giúp quý gia chủ giải đáp đầy đủ.
Đặt bếp phạm cung này sẽ gây lục đục tình cảm gia đìnhỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, bếp là nơi giữ lửa, biểu tượng của sự sống, sức khỏe và tài lộc của gia đình. Không chỉ là khu vực nấu nướng, bếp còn là nơi quy tụ năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí và sự hòa thuận của các thành viên trong nhà.
Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Để có một sân vườn sạch đẹp, hoàn hảo thì tiểu cảnh là một phần không thể thiếu. Chính vì vậy, bài viết sau sẽ chia sẻ một số điều cần lưu ý khi thiết kế sân vườn, giúp gia chủ có cách bố trí hợp lý, đem lại không gian sống chất lượng.
Loại cây cảnh tài lộc như đúng tên gọi, nhà giàu nào cũng thích trồng, là cây gì?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần luôn thoải mái, giàu năng lượng bạn nên ưu tiên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.
Khám phá từng góc nhỏ của ngôi đền duy nhất thờ thần lửa giữa lòng phố cổ Hà NộiỞ - 9 giờ trước
Đền Hỏa Thần là ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ vị thần lửa linh thiêng. Trải qua bao thăng trầm, ngôi đền nằm giữa lòng phố cổ vẫn giữ được đặc trưng kiến trúc, mỹ thuật thời xưa, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho bao người dân Hà Nội.
3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắnỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Sau khi làm 3 việc đơn giản nhưng rất hữu hiệu, những ngày cuối tháng cô hồn chị Lan hết cảm giác mệt mỏi, phiền não, u ám, chuẩn bị đón tháng mới nhiều năng lượng, tài lộc, may mắn, bình an...
Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để cuộc sống thêm xanh thì cây xanh luôn là một người bạn không thể thiếu. Cây không chỉ đẹp, mà còn mang lại không khí trong lành. Lưỡi hổ là một trong số đó, góp phần tạo nên môi trường xanh, đẹp và xua đuổi vận xui.
Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thờiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, yếu tố ngoại cảnh giữ vai trò trong việc quyết định vận khí của một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đang phạm thế sát từ bên ngoài, thì gia đạo cũng khó yên, tài lộc khó giữ, sự nghiệp dễ gặp trắc trở.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.