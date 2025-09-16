Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'

Qua những clip được chia sẻ, có thể thấy Phương Oanh là một người yêu hoa thực sự. Cô thường xuyên tô điểm cho căn nhà với đủ loại hoa, từ hoa hồng, hoa cẩm chướng đến hoa ly, mỗi loại hoa đều mang đến một vẻ đẹp riêng. Những bình hoa tươi mát không chỉ làm không gian sống của cô trở nên sinh động mà còn thể hiện sự tinh tế và gu thẩm mỹ của nữ diễn viên.