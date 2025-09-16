Mới nhất
Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'

Thứ ba, 13:29 16/09/2025 |
GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.


Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 1.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi khoe góc decor trong nhà với loạt bình hoa thuộc bộ sưu tập White Orchid Vase của nhà thiết kế danh tiếng Michael Aram - món đồ trang trí được ví như "biểu tượng hào môn" trong thế giới nội thất.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 2.

Trong hình ảnh được đăng tải, Phương Oanh khéo léo phối hợp hai chiếc bình hoa kích thước Medium và Large. Với tông ánh bạc lấp lánh, bề mặt kim loại dập nổi thủ công và chi tiết hoa lan trắng đính nổi đầy nghệ thuật, loạt bình này giúp tổng thể góc decor trở nên sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, lãng mạn.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Phương Oanh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với những khoảnh khắc nấu nướng đời thường trên mạng xã hội. Trong các clip nấu ăn của mình, bên cạnh những món ăn ngon miệng và đẹp mắt, người xem còn phải trầm trồ trước những bình hoa tươi thắm được cô khéo léo cắm trong không gian sống.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 4.

Qua những clip được chia sẻ, có thể thấy Phương Oanh là một người yêu hoa thực sự. Cô thường xuyên tô điểm cho căn nhà với đủ loại hoa, từ hoa hồng, hoa cẩm chướng đến hoa ly, mỗi loại hoa đều mang đến một vẻ đẹp riêng. Những bình hoa tươi mát không chỉ làm không gian sống của cô trở nên sinh động mà còn thể hiện sự tinh tế và gu thẩm mỹ của nữ diễn viên.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 5.

Dù bàn ăn ngoài trời hay trong nhà, hoa tươi luôn là thứ không thể thiếu tô điểm cho bàn ăn đẹp hơn, góp phần làm bữa ăn ngon miệng hơn.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 6.

Trong phong thủy, hoa và cây xanh trong bếp giúp tăng cường năng lượng tích cực, tạo cảm giác thư giãn và ấm cúng, đồng thời giúp khử mùi. Với Phương Oanh cũng vậy, trong các clip, bên cạnh những món ăn hấp dẫn, cô thường đặt những bình hoa tươi tắn bên cạnh, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Điều này không chỉ khiến các món ăn trở nên bắt mắt hơn mà còn mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi cho người xem.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 7.

Để trang trí lọ hoa trong bếp, bạn nên chọn vị trí phù hợp như trên bàn bếp, bệ cửa sổ, hoặc treo tường, và cân nhắc sử dụng cả hoa thật lẫn hoa giả tùy theo sở thích và không gian. Hãy chọn bình hoa có kiểu dáng và chất liệu phù hợp với phong cách bếp, ví dụ bình thủy tinh đặt hướng Bắc, hoặc lọ gốm sứ đặt hướng Đông Bắc, Tây Nam để mang lại vận khí tốt. Nếu để ý từng lọ hoa trong bếp sẽ thấy Phương Oanh rất cầu toàn, kỹ tính.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh trong không gian sống sang trọng - Ảnh 8.

Nhìn loạt bình hoa đẹp mê của Phương Oanh, không ít người đã tìm kiếm cảm hứng cho việc cắm hoa của riêng mình. Cô đã chứng minh rằng, việc chăm sóc không gian sống với những bình hoa tươi không chỉ giúp làm đẹp cho căn nhà mà còn tạo thêm niềm vui và sự thư giãn cho cuộc sống hàng ngày.

Phương Nghi (t/h)
