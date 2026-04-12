Nữ NSƯT trẻ đẹp, sinh con gái từ khi mới ngoài đôi mươi, hiện tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân bình yên

Chủ nhật, 10:24 12/04/2026 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Kim Tuyến không chỉ nổi tiếng nhờ sắc vóc mà còn bởi tài năng nổi trội. Ở tuổi U40, cô làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con gái khôn lớn, trưởng thành.

NSƯT Kim Tuyến được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006. Bằng nhan sắc cùng tài năng, cô đã giành giải Á quân trong chương trình này. Tuy nhiên phải đến với phim ảnh, người ta nhớ đến Kim Tuyến. Tuy không được học qua trường lớp nhưng khả năng diễn xuất của Kim Tuyến khiến người trong nghề cũng phải dành lời khen tặng.

Điều đó được minh chứng khi NSƯT Kim Tuyến đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của giải Cánh diều vàng năm 2009 bằng vai diễn trong phim "Chuyện tình đảo ngọc". Sau đó, cô lại khẳng định tài năng của mình trong phim "Tuổi thanh xuân" hợp tác Việt-Hàn chiếu trên kênh VTV3. Ngoài phim truyền hình, tong lĩnh vực điện ảnh, Kim Tuyến nổi bật với 2 phim: Cát nóng, Ngủ với hồn ma. Cả 2 phim, Kim Tuyến đều được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nữ diễn viên cho rằng lý do sức khỏe chính là điều khiến cô phải dừng lại để phục hồi năng lượng. Sau khi sức khỏe phục hồi, NSƯT Kim Tuyến trở lại với đường đua nghệ thuật.

Năm 2023, Kim Tuyến lọt vào danh sách 102 nghệ sĩ được xét duyệt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và đã được công bố. Nhiều khán giả khá bất ngờ và vui mừng khi diễn viên Kim Tuyến là nghệ sĩ thứ 23 có tên trong danh sách, thuộc lĩnh vực phát thanh – truyền hình, hoạt động tại TP.HCM.

Ở tuổi U40, NSƯT Kim Tuyến có trong tay một sự nghiệp vững chắc với nhiều danh hiệu nổi bật trong nghề.

NSƯT Kim Tuyến có nhan sắc, tài năng nhưng trong tình duyên, cô gặp nhiều lận đận. Nói về điều này với truyền thông, nữ nghệ sĩ trải lòng rằng vì tuổi còn trẻ nên suy nghĩ chưa đúng đắn cũng như thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên cô đã lầm đường. "Tôi là kiểu người thiếu thốn tình cảm, cả trong gia đình và cuộc hôn nhân của mình. Cuộc hôn nhân của tôi không như ý, kết thúc rất sớm", NSƯT Kim Tuyến bộc bạch.

Được biết, gần 20 năm sau ly hôn, cô một mình nuôi con gái và độc lập được về tài chính. Sau những thăng trầm về đời tư, giờ đây, cô được con gái thấu hiểu và yêu thương.

NSƯT Kim Tuyến cho biết, cô được con gái 19 tuổi động viên "có niềm vui mới". Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn bình thản và mong mọi sự tùy duyên phận.

