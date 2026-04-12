Nữ NSƯT trẻ đẹp, sinh con gái từ khi mới ngoài đôi mươi, hiện tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân bình yên

NSƯT Kim Tuyến có nhan sắc, tài năng nhưng trong tình duyên, cô gặp nhiều lận đận. Nói về điều này với truyền thông, nữ nghệ sĩ trải lòng rằng vì tuổi còn trẻ nên suy nghĩ chưa đúng đắn cũng như thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên cô đã lầm đường. "Tôi là kiểu người thiếu thốn tình cảm, cả trong gia đình và cuộc hôn nhân của mình. Cuộc hôn nhân của tôi không như ý, kết thúc rất sớm", NSƯT Kim Tuyến bộc bạch.