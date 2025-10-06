Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Lộ rõ một số bất cập tại các trường nội trú ở Thái Nguyên

Liên quan đến sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn ở các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới xảy ra vào tối 1/10, ngày 6/10/2025, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kết thúc điều tra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế Ba Bể, Trung tâm Y tế Chợ Mới đồng thời phối hợp xử trí ban đầu và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế. Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm được thành lập ngay trong đêm 1/10/2025, tiến hành lấy mẫu thực phẩm, mẫu nước, mẫu bệnh phẩm, đồng thời kiểm tra toàn bộ quy trình bếp ăn bán trú.

Đoàn đã lấy 41 mẫu gửi xét nghiệm cụ thể: tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể lấy 18 mẫu thực phẩm tại tủ lưu mẫu thức ăn và 13 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân; tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Mới lấy 7 mẫu thực phẩm và 2 mẫu bệnh phẩm.

Theo cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu (Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus (Tụ cầu vàng), Bacillus cereus,...).

Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm, cả 2 nhà trường có hợp đồng ký với hộ kinh doanh Huyền Cư để cung cấp toàn bộ thực phẩm cho nhà trường từ đầu năm học 2025–2026.

Học sinh bị đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên.

Quy trình chế biến, lưu mẫu cơ bản đầy đủ, tuy nhiên chưa được niêm phong và dụng cụ lưu mẫu chưa được vô khuẩn tuyệt đối (lọ thủy tinh, nắp gioăng nhựa khó vệ sinh vô khuẩn). Khi đoàn kiểm tra tới lúc 16h ngày 2/10, tủ lưu mẫu của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Mới bị mất điện vào buổi trưa. Việc bảo quản thực phẩm chín, sống chưa tách biệt hoàn toàn, không được che đậy; côn trùng và động vật gây hại có nguy cơ nhiễm chéo vi sinh.

Sổ sách ghi chép sổ kiểm thực, sổ lưu mẫu đã có nhưng ghi chưa đầy đủ, chi tiết theo quy định 1246/2017/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể chưa đảm bảo. Nhà ăn đang được xây dựng chưa xong, nhà trường đang sử dụng lớp học và không gian sân trường làm nơi đun nấu, sơ chế, chế biến.

Không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm không được bảo quản tốt

Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, tuy kết quả xét nghiệm chưa phát hiện tác nhân, nhưng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm không được bảo quản tốt, nhất là các thực phẩm có nguồn gốc từ thịt, cá. Dưới tác động của nhiệt độ, thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, thay đổi, sinh ra các chất trung gian gây độc… Triệu chứng phù hợp với triệu chứng lâm sàng và thời gian ủ bệnh ngắn, khởi phát nhanh sau ăn từ 2–4 giờ.

Cơ quan chức năng nhận định vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 1/10/2025 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Mới, kết quả kiểm nghiệm các mẫu (mẫu nước, mẫu thực phẩm, bệnh phẩm) không xác định được tác nhân, nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm không được bảo quản tốt, làm thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, sinh ra các chất trung gian gây độc.

Hai trường nội trú nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo, đến thời điểm 10h ngày 6/10/2025, tất cả các ca vào viện của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể đã được điều trị ổn định, 60 cháu ra viện, sinh hoạt bình thường; còn lại 5 cháu đang theo dõi điều trị (vì có bệnh nền kèm theo), hiện tại sức khỏe ổn định. Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Mới, tính đến 10h ngày 6/10/2025, 14 trường hợp nhập viện đã ổn định và ra viện, các trường hợp khác sức khỏe bình thường.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 10/9/2025, Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới đã phát hiện đơn vị cung cấp hàng hóa chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể là hơn 30 kg giò lợn. Ngay sau đó, nhà trường đã tiến hành lập biên bản, hoàn trả lại số thực phẩm theo đúng hợp đồng hai bên thỏa thuận.

Tuy nhiên, Ban Giám hiệu nhà trường không thông báo cho chính quyền địa phương về việc phát hiện giò lợn chưa đảm bảo an toàn. Đến khi PV hỏi về sự việc, họ mới nắm bắt được thông tin. Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm – Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên sau đó liên hệ với nhà trường mới biết được sự việc. Tương tự, UBND xã Thanh Thịnh không nắm bắt được vụ việc, đến khi chúng tôi đề cập, hỏi nhà trường mới biết thông tin.

Cụ thể, lãnh đạo Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm – Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Qua trao đổi với nhà trường, đúng là ngày 10/9 có hiện tượng giò chưa chín nên đã quay đầu (hoàn trả). Chúng tôi có hỏi nhà trường tại sao không báo cáo thì đơn vị nói 'cái này trường không báo cáo vì trong quy định, nhà trường kiểm tra không đảm bảo thì hoàn trả lại'".

Về phần lãnh đạo xã Thanh Thịnh cho hay: "Đúng là có sự việc như báo phản ánh. Ngay sau khi nhận được thông tin, xã đã liên hệ với nhà trường và được biết hôm đó trường đã lập biên bản, trả lại cho đơn vị. Vấn đề này, sang tuần xã sẽ kiểm tra lại; khi có kết luận của Sở Y tế, nếu có vấn đề sẽ cho chấm dứt hợp đồng luôn. Chúng tôi có trao đổi với nhà trường tại sao xảy ra sự việc mà không báo cáo, thì được đơn vị trả lời 'nhà trường xử lý xong thì sẽ báo cáo sau'. Xã sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm tra thêm".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.