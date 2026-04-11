Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổ

Thứ bảy, 08:41 11/04/2026 | Y tế

Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.

Nữ sinh 17 tuổi gặp tai nạn không ngờ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Nữ sinh 17 tuổi điều trị tại bệnh viện sau tai nạn do vướng dây điện giăng ngang đường.

Ngày 10-4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết sức khỏe nữ sinh gặp tai nạn do vướng dây điện giăng ngang đường đã ổn định, sau thời gian điều trị tích cực.

Trước đó, em L.T.T.N (17 tuổi; trú phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), học sinh THPT, nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều vùng, chủ yếu ở cổ và đầu.

Nữ sinh 17 tuổi gặp tai nạn không ngờ ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Nữ sinh bị chấn thương vùng cổ, đầu sau khi vướng dây điện khi đi xe giữa trưa nắng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi nữ sinh N. điều khiển xe máy điện trên đường Trương Pháp, phường Đồng Hới cùng bạn sau giờ học. Do nắng chói, nữ sinh không phát hiện sợi dây điện chùng xuống ngang đường, dẫn đến vướng vào cổ và ngã ra đường.

Sau đó, N. được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết bệnh nhân được theo dõi và điều trị kịp thời. Tình trạng sức khỏe em N. cải thiện tốt, chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc sợi dây điện giăng ngang đường để xử lý, đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao thông, nhất là tại các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn do hạ tầng tạm bợ hoặc chằng chịt dây điện.

HOÀNG PHÚC
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

