Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổ
Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.
Ngày 10-4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết sức khỏe nữ sinh gặp tai nạn do vướng dây điện giăng ngang đường đã ổn định, sau thời gian điều trị tích cực.
Trước đó, em L.T.T.N (17 tuổi; trú phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), học sinh THPT, nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều vùng, chủ yếu ở cổ và đầu.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi nữ sinh N. điều khiển xe máy điện trên đường Trương Pháp, phường Đồng Hới cùng bạn sau giờ học. Do nắng chói, nữ sinh không phát hiện sợi dây điện chùng xuống ngang đường, dẫn đến vướng vào cổ và ngã ra đường.
Sau đó, N. được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cấp cứu.
Các bác sĩ Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết bệnh nhân được theo dõi và điều trị kịp thời. Tình trạng sức khỏe em N. cải thiện tốt, chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc sợi dây điện giăng ngang đường để xử lý, đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao thông, nhất là tại các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn do hạ tầng tạm bợ hoặc chằng chịt dây điện.
