Nữ sinh đi xe đạp tử vong thương tâm vì bất cẩn

Vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 21/11, chiếc xe đạp do một nữ sinh điều khiển, trong khi di chuyển từ vỉa hè xuống dưới lòng đường, do không chú ý quan sát, nữ sinh không phát hiện có 1 xe máy và 1 xe đầu kéo đang đi tới.

Chiếc xe đạp sau đó bất ngờ đâm vào xe máy, va chạm khiến nữ sinh ngã xuống mặt đường và bị xe đầu kéo cán trúng, nằm bất động.

Nữ sinh đi xe đạp tử vong thương tâm dưới bánh xe đầu kéo. Nguồn: Đời Thế

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên QL91, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được xác định là nữ sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn đã tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng, đa số ý kiến đều nhận định, nữ sinh đi xe đạp do thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát vì vậy đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

“Phụ huynh nên dạy các cháu kỹ năng đi đứng quan sát để tránh những tai nạn thương tâm như này”,

“Không va xe máy thì cháu nó cũng lao thẳng vào lốp xe đầu kéo thôi. Các phụ huynh cần dậy thêm con mình cách tự bảo vệ mình, đừng làm khổ người khác”,

“Chia buồn cùng gia đình, cháu đi như chỗ không người thế chịu rồi. Kĩ năng đầu tiên khi tham gia giao thông là phải quan sát kĩ. Cha mẹ phải giáo dục ngay từ khi cho đi xe đi học”, là một số bình luận được người xem để lại.

Tạt đầu xe tải tại nút giao, bé trai đi xe đạp điện tử vong thương tâm GĐXH - Xe đạp điện do bé trai điều khiển trong khi di chuyển qua nút giao đã băng qua đầu một xe tải di chuyển cùng chiều. Hậu quả, xe đạp điện bị xe tải đâm trúng khiến bé trai tử vong thương tâm.

Xem thêm video được quan tâm: